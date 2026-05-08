Thị trường
08/05/2026 15:30

Rohto-Mentholatum (Việt Nam) thực hiện chuỗi hoạt động ESH tại Cần Thơ

In bài viết

Cần Thơ, tháng 4-2026, Rohto-Mentholatum (Việt Nam) thực hiện chuỗi hoạt động lan tỏa trách nhiệm với môi trường, xã hội và sức khỏe, gọi tắt là ESH.

Đây là địa điểm đầu tiên trong hành trình xuyên suốt ba miền Tổ quốc đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của Rohto-Mentholatum (Việt Nam) – một hành trình được vun đắp bằng niềm tin, sự bền bỉ và khát vọng cống hiến vì sức khỏe cộng đồng.

ESH Camp 2026 là chương trình mang ý nghĩa thiện nguyện cộng đồng, với nhiều trải nghiệm gắn kết thông qua lịch trình di chuyển và các hoạt động diễn ra xuyên suốt trong 3 ngày, từ 22 đến 24 tháng 4 năm 2026 tại Cần Thơ với nhiều hoạt động.

Khu nuôi dưỡng trẻ em nhiễm Dioxin - Trung tâm công tác xã hội Cần Thơ

Tại đây, đoàn đã thăm hỏi, tặng quà, tổ chức trò chơi giao lưu, hỗ trợ phân chia và phát suất ăn cho khoảng 95 người khuyết tật, gồm cả trẻ em và người lớn từ 1 tháng tuổi đến 56 tuổi.

Rohto-Mentholatum (Việt Nam) thực hiện chuỗi hoạt động ESH tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Chương trình hỗ trợ khoảng 100-120 học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, từ 6 đến 18 tuổi, gồm trẻ tự kỷ, khiếm thính và khuyết tật trí tuệ mức độ nhẹ đến trung bình. Các hoạt động gồm khám mắt, chuẩn bị và phục vụ bữa trưa, tổ chức sinh hoạt tập thể, workshop vẽ tranh trên túi canvas và tặng quà.

Rohto-Mentholatum (Việt Nam) thực hiện chuỗi hoạt động ESH tại Cần Thơ - Ảnh 2.

Hoa Hậu H'Hen Niê cùng đoàn bác sĩ thăm hỏi và khám mắt cho các em nhỏ ở Trường Giáo Dục Chuyên Biệt Sóc Trăng

Chùa Phật Học 2

Đoàn đến thăm gần 101 người già neo đơn, hỗ trợ chuẩn bị bữa trưa, tổ chức workshop làm vòng tay chuỗi hạt, chụp ảnh lưu niệm và trao quà.

Chùa Phú Tứk

Đoàn thăm hỏi và trao nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình Khmer có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa Khmer như dạy múa và viết chữ Khmer.

Rohto-Mentholatum (Việt Nam) thực hiện chuỗi hoạt động ESH tại Cần Thơ - Ảnh 3.

TGĐ Rohto-Mentholatum (VN) trao tặng hiện kim và hiện vật cho quý tăng ni và các hộ gia đình đồng bào Khmer tại chùa Phú Tứk

Cù Lao Dung & bãi biển Mỏ Ó

Ngoài các hoạt động cộng đồng, tập thể nhân viên công ty còn tham gia trồng 1.500 cây bần tại Cù Lao Dung và bãi biển Mỏ Ó nhằm góp phần tái tạo rừng ngập mặn, đồng thời thu gom rác thải nhựa và nilon tại khu vực ven biển.

Với thông điệp "Việt Nam khỏe đẹp – Chạm triệu trái tim", ESH Camp 2026 không chỉ là một khẩu hiệu, mà còn là biểu trưng cho hành trình không ngừng nghỉ của Rohto-Mentholatum (Việt Nam) trong việc gắn kết con người bằng những giá trị nhân văn bền vững, lan tỏa cảm hứng sống khỏe, sống đẹp đến cộng đồng, tạo nên những rung cảm sâu sắc từ trái tim tại mỗi điểm dừng chân trên dải đất hình chữ S.

Mỗi chặng đường của ESH Camp 2026 sẽ là một dấu ấn, một câu chuyện, và một sự kết nối – nơi tinh thần Rohto-Mentholatum (Việt Nam) được tiếp nối, sẻ chia và lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Rohto-Mentholatum (Việt Nam) thực hiện chuỗi hoạt động ESH tại Cần Thơ - Ảnh 4.Rohto - Mentholatum Việt Nam truyền cảm hứng cho các tài năng trẻ trong hành trình 30 năm rực rỡ.

Hành trình Rohto-Mentholatum Việt Nam 30 năm mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại thông qua chuỗi sự kiện đặc sắc.

PV
từ khóa : Rohto-Mentholatum (Việt Nam), ESH Camp 2026
Vai trò của các đô thị hiện đại trong định hình không gian phát triển mới tại Đồng Nai

Vai trò của các đô thị hiện đại trong định hình không gian phát triển mới tại Đồng Nai

Thị trường 13:44

Ngày 30-4-2026, Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đánh dấu bước ngoặt mở ra không gian phát triển mới.

Acecook Việt Nam khởi động dự án trồng 10.500 cây xanh tại tỉnh Quảng Trị

Acecook Việt Nam khởi động dự án trồng 10.500 cây xanh tại tỉnh Quảng Trị

Hoạt động cộng đồng 13:42

Công ty CP Acecook Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng và khởi động dự án trồng 10.500 cây xanh tại một số khu vực thuộc 2 xã Hướng Lập và Hướng Phùng (Quảng Trị)

Vinpearl hợp tác với 3 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Ấn Độ khai mở thị trường 1,47 tỉ dân

Vinpearl hợp tác với 3 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Ấn Độ khai mở thị trường 1,47 tỉ dân

Điểm đến hấp dẫn 09:42

Mumbai, ngày 7-5, Công ty CP Vinpearl đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với Thomas Cook India, SOTC Travel và MakeMyTrip - ba doanh nghiệp du lịch lữ hành Ấn Độ

PVOIL hợp tác với V-Green triển khai hơn 3.000 tủ đổi pin xe máy điện trên toàn quốc

PVOIL hợp tác với V-Green triển khai hơn 3.000 tủ đổi pin xe máy điện trên toàn quốc

Doanh nghiệp 22:44

Mô hình hợp tác giữa PVOIL và V-Green không chỉ dừng lại ở việc mở rộng hạ tầng kỹ thuật mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh bền vững

Khách hàng chạy xe máy điện “chill” hơn nhờ chính sách hậu mãi 5 sao và hạ tầng “khủng” của VinFast

Khách hàng chạy xe máy điện “chill” hơn nhờ chính sách hậu mãi 5 sao và hạ tầng “khủng” của VinFast

Sản phẩm 17:17

Khi thị trường xe máy điện Việt Nam tăng trưởng nhanh, hậu mãi và hạ tầng hỗ trợ trở thành hai yếu tố quan trọng trong quyết định mua xe.

Doanh số tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái, khách Việt ngày càng tin tưởng chọn xe hybrid

Doanh số tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái, khách Việt ngày càng tin tưởng chọn xe hybrid

Tiêu dùng 15:38

Vượt qua giai đoạn tiếp cận thị trường, xe hybrid đã chứng minh giá trị trong thực tế sử dụng và dần chinh phục niềm tin của người dùng Việt.

Brighton College Vietnam vào Top trường tư thục được khuyến nghị toàn cầu 2026

Brighton College Vietnam vào Top trường tư thục được khuyến nghị toàn cầu 2026

Giáo dục - Cộng đồng 15:38

Lần đầu tiên, một cơ sở giáo dục tại Việt Nam góp mặt trong nhóm “Trường tư thục được khuyến nghị toàn cầu” của Spear’s Schools Index 2026


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn