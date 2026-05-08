Rohto-Mentholatum (Việt Nam) thực hiện chuỗi hoạt động ESH tại Cần Thơ

Đây là địa điểm đầu tiên trong hành trình xuyên suốt ba miền Tổ quốc đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của Rohto-Mentholatum (Việt Nam) – một hành trình được vun đắp bằng niềm tin, sự bền bỉ và khát vọng cống hiến vì sức khỏe cộng đồng.

ESH Camp 2026 là chương trình mang ý nghĩa thiện nguyện cộng đồng, với nhiều trải nghiệm gắn kết thông qua lịch trình di chuyển và các hoạt động diễn ra xuyên suốt trong 3 ngày, từ 22 đến 24 tháng 4 năm 2026 tại Cần Thơ với nhiều hoạt động.

Khu nuôi dưỡng trẻ em nhiễm Dioxin - Trung tâm công tác xã hội Cần Thơ

Tại đây, đoàn đã thăm hỏi, tặng quà, tổ chức trò chơi giao lưu, hỗ trợ phân chia và phát suất ăn cho khoảng 95 người khuyết tật, gồm cả trẻ em và người lớn từ 1 tháng tuổi đến 56 tuổi.

Chương trình hỗ trợ khoảng 100-120 học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, từ 6 đến 18 tuổi, gồm trẻ tự kỷ, khiếm thính và khuyết tật trí tuệ mức độ nhẹ đến trung bình. Các hoạt động gồm khám mắt, chuẩn bị và phục vụ bữa trưa, tổ chức sinh hoạt tập thể, workshop vẽ tranh trên túi canvas và tặng quà.

Hoa Hậu H'Hen Niê cùng đoàn bác sĩ thăm hỏi và khám mắt cho các em nhỏ ở Trường Giáo Dục Chuyên Biệt Sóc Trăng

Chùa Phật Học 2

Đoàn đến thăm gần 101 người già neo đơn, hỗ trợ chuẩn bị bữa trưa, tổ chức workshop làm vòng tay chuỗi hạt, chụp ảnh lưu niệm và trao quà.

Chùa Phú Tứk

Đoàn thăm hỏi và trao nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình Khmer có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa Khmer như dạy múa và viết chữ Khmer.

TGĐ Rohto-Mentholatum (VN) trao tặng hiện kim và hiện vật cho quý tăng ni và các hộ gia đình đồng bào Khmer tại chùa Phú Tứk

Cù Lao Dung & bãi biển Mỏ Ó

Ngoài các hoạt động cộng đồng, tập thể nhân viên công ty còn tham gia trồng 1.500 cây bần tại Cù Lao Dung và bãi biển Mỏ Ó nhằm góp phần tái tạo rừng ngập mặn, đồng thời thu gom rác thải nhựa và nilon tại khu vực ven biển.

Với thông điệp "Việt Nam khỏe đẹp – Chạm triệu trái tim", ESH Camp 2026 không chỉ là một khẩu hiệu, mà còn là biểu trưng cho hành trình không ngừng nghỉ của Rohto-Mentholatum (Việt Nam) trong việc gắn kết con người bằng những giá trị nhân văn bền vững, lan tỏa cảm hứng sống khỏe, sống đẹp đến cộng đồng, tạo nên những rung cảm sâu sắc từ trái tim tại mỗi điểm dừng chân trên dải đất hình chữ S.

Mỗi chặng đường của ESH Camp 2026 sẽ là một dấu ấn, một câu chuyện, và một sự kết nối – nơi tinh thần Rohto-Mentholatum (Việt Nam) được tiếp nối, sẻ chia và lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.