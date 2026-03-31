Thị trường
31/03/2026 12:00

Roche Pharma Việt Nam và Quỹ Hy Vọng khánh thành công trình nhà bếp cho học sinh tại vùng biên giới

In bài viết

Ngày 27-03-2026, Roche Pharma Việt Nam cùng Quỹ Hy Vọng khánh thành công trình nhà bếp tại điểm trường Aró, Trường Mầm non Lăng, xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng

Công trình nhà bếp mới bao gồm khu vực sơ chế, chế biến và lưu trữ thực phẩm, đồng thời được trang bị đầy đủ đồ dùng nấu nướng. Dự án sẽ phục vụ bữa ăn trưa cho 40 học sinh và giáo viên, giải quyết những khó khăn trước đây khi điểm trường được xây dựng từ năm 2014 nhưng chưa có bếp ăn.

Phát biểu tại buổi lễ, cô Trần Thị Thu Thảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Lăng cho biết: "Việc có một nhà bếp mới, khang trang và đầy đủ tiện nghi là niềm mong mỏi của cả cô và trò từ rất lâu. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm và hỗ trợ quý báu từ Roche Pharma Việt Nam và Quỹ Hy Vọng. Công trình này sẽ giúp nhà trường đảm bảo những bữa ăn nóng sốt, đủ dinh dưỡng cho các em, để các em có điều kiện học tập tốt hơn".

Dự án được thực hiện nhờ nguồn quỹ đóng góp từ chương trình "Đi bộ vì trẻ em". Đây là một hoạt động thường niên của Roche Pharma Việt Nam, nằm trong chiến dịch gây quỹ toàn cầu của Roche, nhằm mục đích hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này không chỉ nâng cao nhận thức về các vấn đề của trẻ em mà còn huy động nguồn lực tài chính từ chính tấm lòng và nỗ lực của tập thể nhân viên công ty để giúp đỡ các em.

Công trình nhà bếp tại điểm trường Aró là một trong nhiều hoạt động cộng đồng mà Roche Pharma Việt Nam đã và đang triển khai, khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc cải thiện cuộc sống của người dân và đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội Việt Nam.

PV
từ khóa : Quỹ Hy vọng, Roche Pharma Việt Nam
Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn