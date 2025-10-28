Doanh nghiệp
Công ty TNHH Remoly (Vietnam) vừa được UBND TP HCM cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động số 347/2025/SHMC ngày 14-10-2025

Công ty TNHH Remoly (Vietnam) vừa chính thức công bố việc được Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, đánh dấu bước tiến mới của Remoly Vietnam trong việc hợp pháp hóa và mở rộng hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động và cung ứng nguồn nhân lực chuyên nghiệp.

Theo giấy phép, Công ty TNHH Remoly (Vietnam), mã số doanh nghiệp 0318182136, có trụ sở tại 123 Đường số 12, Khu dân cư Cityland, phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Giấy phép mang mã số 347/2025/SHMC, do Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh cấp, có thời hạn hiệu lực 60 tháng kể từ ngày ký.

Remoly Vietnam công bố Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động - Ảnh 1.

Việc được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động thể hiện sự tuân thủ pháp luật, uy tín và năng lực của Remoly Vietnam trong lĩnh vực cung ứng nhân sự chuyên nghiệp. Đây là nền tảng để công ty tiếp tục mở rộng hợp tác, cung cấp dịch vụ nhân sự chất lượng cao cho các đối tác trong và ngoài nước.

Đại diện công ty cho biết, Remoly (Vietnam) sẽ tiếp tục đầu tư vào chuyển đổi số trong quản lý nhân sự, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm đáp ứng nhu cầu lao động ngày càng đa dạng. Remoly (Vietnam) cam kết mang đến dịch vụ uy tín, chất lượng, hỗ trợ tối đa cho cả người tìm việc và doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, công ty hướng đến việc giúp người lao động tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp phù hợp với năng lực và nguyện vọng, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình tuyển chọn và phát triển nguồn nhân lực.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc nhận hỗ trợ, vui lòng liên hệ:

Email: HR_VN@remoly.net

Hotline: 028 3636 7444


