Radisson Blu Resort, Hồ Tràm - Định vị phát triển dòng sản phẩm BĐS siêu sang

Radisson Blu Resort, Hồ Tràm - dự án bất động siêu sang do Công ty cổ phần Heritage Hồ Tràm phát triển, hợp tác cùng tập đoàn Radisson Hotel Group hứa hẹn mang đến màu sắc mới cho bất động sản nghỉ dưỡng Hồ Tràm.

Theo thông tin ban đầu, dự án này có diện tích 14 ha, tọa lạc tại khu vực có đường bờ biển đẹp nhất Hồ Tràm. Radisson Blu Resort, Hồ Tràm được định vị trở thành khu nghỉ dưỡng hạng sang, trở thành dòng sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp nhất khu vực Hồ Tràm nói riêng và toàn khu vực Đông Nam Á nói chung.

Hình ảnh đầu tiên của dự án Radisson Blu Resort, Hồ Tràm

Hướng đến phát triển dòng sản phẩm siêu sang, Radisson Blu Resort, Hồ Tràm không tập trung phát triển số lượng mà ưu tiên đầu tư chất lượng sản phẩm, với lối thiết kế ưu tiên trải nghiệm và tính cá nhân hóa của gia chủ trong từng không gian sống.

Cùng với đó, dự án sẽ hợp tác với những thương hiệu trong nước và quốc tế ở nhiều lĩnh vực như Tập đoàn Charm Group cam kết tài trợ vốn. Đặc biệt là "cú bắt tay chiến lược" với tập đoàn Radisson Hotel Group dưới thương hiệu Radisson Blu để quản lý và vận hành, trở thành "bảo chứng chất lượng" cho dự án trong tương lai.

Ông Đoàn Cửu Long, giám đốc điều hành Công ty cổ phần Heritage Hồ Tràm cho biết: Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Radisson Hotel Group và đưa thương hiệu Radisson Blu lần đầu tiên đến Hồ Tràm. Kết hợp cùng các đối tác tin cậy và giàu kinh nghiệm trong trong phát triển dự án, tôi tin rằng: trong tương lai Radisson Blu Resort, Hồ Tràm sẽ trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp, một điểm đến đáng nhớ của Hồ Tràm và Việt Nam.

"Cú bắt tay chiến lược" nâng tầm Radisson Blu Resort, Hồ Tràm

Lễ ký kết hợp tác chiến lược vào ngày 23/5 chính là bước khởi đầu trên hành trình hợp tác nhằm kiến tạo nên một Radisson Blu Resort, Hồ Tràm đẳng cấp giữa lòng Hồ Tràm.

Đại diện các đơn vị tham ký kết hợp tác chiến lược: Heritage Hồ Tràm - Charm Group - Radisson Hotel Group

Nổi bật trong đó là sự tham dự của tập đoàn Charm Group. Vốn được biết đến là một chủ đầu tư và phát triển dự án bất động sản lớn ở khu vực phía Nam với nhiều dự án thành công, tạo dấu ấn trên thị trường như Charm City, Charm Resort Long Hải, Charm Resort Hồ Tràm… Tuy nhiên, lần hợp tác này thể hiện sự thay đổi mang tầm vĩ mô trong chiến lược phát triển của tập đoàn này khi trở thành nhà đầu tư góp vốn và tư vấn phát triển dự án.

Với kinh nghiệm là "tác giả" của những dự án bất động sản lớn khu vực Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu như Charm Resort Long Hải, The Six Premier, The Sea Class thuộc Charm Resort Hồ Tràm, Charm Group sẽ là nhân tố nổi bật góp phần đưa Radisson Blu Resort, Hồ Tràm trở thành dự án tầm cỡ của khu vực.

Radisson Hotel Group ký kết hợp tác chiến lược, là đơn vị quản lý, vận hành dự án dưới thương hiệu Radisson Blu

Trong khi đó, Radisson Hotel Group là một trong những tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới với hơn 80 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực quản lý và vận hành khách sạn, resort cao cấp.

Radisson Blu - một trong 10 thương hiệu thuộc tập đoàn đang hoạt động nổi bật tại Việt Nam khi trực tiếp quản lý, vận hành hàng loạt những dự án khách sạn, resort cao cấp.

Ông David Nguyễn, Giám đốc Điều hành, Khu vực Đông Dương và Đối tác Chiến lược Radisson Hotel Group thể hiện sự vui mừng khi hợp tác cùng công ty cổ phần Heritage Hồ Tràm phát triển dự án Radisson Blu Resort, Hồ Tràm.

"Chúng tôi đánh giá cao vị trí của Radisson Blu Resort, Hồ Tràm với lợi thế tự nhiên hiếm có, rất lý tưởng để phát triển khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp. Do đó, dự án phù hợp với các tiêu chí và định hướng phát triển sản phẩm mới của tập đoàn Radisson trong thời gian tới. Với lợi thế này, chúng tôi tin rằng Radisson Blu Resort, Hồ Tràm sẽ là dự án đầy tiềm năng tại Hồ Tràm trong tương lai, nối dài chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp được Radisson Hotel Group quản lý, vận hành tại Việt Nam", ông David Nguyễn chia sẻ.