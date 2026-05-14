Doanh nghiệp
14/05/2026 10:55

Quyết liệt ngăn chặn tình trạng săn bắt chim yến trái phép

Tình trạng săn bắt chim yến trái phép đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quần thể chim yến tự nhiên, đa dạng sinh học và tác động đến sản lượng yến đảo

Sáng 13-5, đồng chí Trịnh Minh Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan và Công ty Yến sào Khánh Hòa nhằm đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng săn bắt chim yến trái pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt chim yến

Theo báo cáo, toàn tỉnh đã triển khai các giải pháp phòng chống nạn săn bắt chim yến và thành lập 51 tổ phản ứng nhanh nhưng việc xử lý vi phạm tại các địa phương vẫn chưa quyết liệt. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công ty Yến sào Khánh Hòa phát hiện 52 vụ vi phạm, thu giữ 119 tấm lưới với tổng chiều dài hơn 10.000m; tập trung tại các xã, phường: Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng và các vùng ven đầm, hồ, cánh đồng trống. Tình trạng săn bắt trái phép đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quần thể chim yến tự nhiên, tác động trực tiếp đến sản lượng yến đảo, đa dạng sinh học và thương hiệu quốc gia Yến sào Khánh Hòa.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa kiến nghị phòng Văn hóa các xã phường quan tâm, tăng cường tuyên truyền trong địa bàn khu dân cư, tổ dân phố; tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của tổ phản ứng nhanh. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác tuần tra, tháo gỡ lưới, xử lý nghiêm các hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng yêu cầu khẩn trương thành lập tổ liên ngành kiểm tra việc thực thi tại cơ sở; đồng thời giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa chim yến vào danh mục động vật cần bảo tồn để có chế tài xử lý nghiêm khắc hơn.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Công ty Yến sào Khánh Hòa và ngành Nông nghiệp đóng vai trò nòng cốt đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Các địa phương cần huy động lực lượng công an xã tham gia hỗ trợ để kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh; đồng thời rà soát, xác định các đối tượng thường xuyên vi phạm trên địa bàn để tổ chức giáo dục, răn đe. Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thiết lập đường dây nóng 24/7 tiếp nhận tin báo tố giác; đồng thời yêu cầu các nhà hàng, cơ sở thu mua ký cam kết tuyệt đối không tiêu thụ chim yến hoang dã, quyết tâm bảo vệ nguồn tài nguyên đặc hữu của tỉnh.

Khi phát hiện các trường hợp săn bắt chim yến trái phép, người dân liên hệ:

Số điện thoại: 0813020264 - Phòng Quản lý Bảo vệ Công ty Yến sào Khánh Hòa hoặc nhắn tin vào Fanpage https://www.facebook.com/yensaokhanhhoa.com.vn.

PV
từ khóa : tỉnh Khánh Hòa, Đa dạng sinh học, Yến Sào Khánh Hòa, thương hiệu quốc gia, săn bắt chim yến
