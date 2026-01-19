Quỹ Nam Phương khởi công cầu Khang Thuận Duyên tại xã Tân An và xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long

Ngày 18-1-2026, Quỹ Nam Phương chính thức khởi công xây dựng cầu Khang Thuận Duyên tại hai ấp Tân An Chợ, xã Tân An và ấp Trà Bôn A, xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long. Hòa chung niềm vui với bà con 2 xã, không khí buổi Lễ Khởi công cầu Khang Thuận Duyên trở nên rộn ràng và ấm áp hơn với sự hiện diện của các nghệ sĩ đến từ những chương trình được khán giả yêu mến thuộc DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC). Đó là Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm từ 2 Ngày 1 Đêm Vietnam, Em Xinh Yeolan, Anh Trai Bùi Duy Ngọc, Anh Trai Dillan Hoàng Phan, Anh Trai Đỗ Nam Sơn bước ra từ Vũ Trụ "Say Hi" (Anh Trai "Say Hi" và Em Xinh "Say Hi") cùng Diễn viên - MC Thiên Thanh, Diễn viên - MC Thiện Nhân.

Các nghệ sĩ mang đến những món quà tinh thần chung vui trong buổi lễ

Không chỉ mang đến những tiết mục âm nhạc sôi động, các nghệ sĩ còn dành nhiều thời gian giao lưu, trò chuyện và mang đến tiếng cười gần gũi cho bà con. Sự kết hợp duyên dáng giữa Dương Lâm và các nghệ sĩ trẻ đã góp phần tạo nên một buổi lễ ý nghĩa với sự sẻ chia và tinh thần chung tay cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ.

Gắn bó với Quỹ Nam Phương trong vai trò Đại sứ suốt nhiều năm qua, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã trở thành gương mặt thân quen trong nhiều hành trình thiện nguyện của Quỹ. Trực tiếp tham gia nghi thức xúc cát khởi công cầu Khang Thuận Duyên, nam nghệ sĩ chia sẻ: "Rất hay về miền Tây làm chương trình nên Lâm hiểu nỗi vất vả của bà con khi đi qua những cây cầu sập xệ, lắt léo, và đôi khi là những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Nên khi có thời gian thì Lâm sẽ đồng hành cùng Quỹ Nam Phương để được thấy nụ cười của bà con và nhìn những cây cầu sắp được hoàn thành. Qua đó, Lâm cảm thấy rất vui và hạnh phúc, đồng thời Lâm hay nói vui là "được tích phước" cho bản thân và gia đình. "Một cây làm chẳng nên non", Lâm hy vọng có thể góp sức cùng Quỹ và các nhà hảo tâm để có thêm nhiều những cây cầu khang trang nữa cho bà con miền Tây và toàn thể đất nước Việt Nam của chúng ta".

Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm giao lưu cùng bà con

Khác với nghệ sĩ Dương Lâm, "gương mặt mới" đồng hành cùng Quỹ Nam Phương lần này "Anh Trai" Dillan Hoàng Phan chia sẻ những cảm xúc rất đỗi thân thương dành cho bà con: "Dillan rất vui khi có cơ hội tham gia một hoạt động ý nghĩa như thế này cùng Quỹ Nam Phương. Hy vọng trong thời gian tới, Dillan sẽ còn được tiếp tục đồng hành, để cùng Quỹ mang thêm nhiều niềm vui và sự sẻ chia đến với bà con."

Cầu Thuận Duyên – cây cầu cũ tại địa phương – nằm trên tuyến đường huyết mạch nối liền ấp Tân An Chợ và ấp Trà Bôn A. Sau thời gian dài sử dụng, cầu đã xuống cấp nghiêm trọng: đầu dốc bị sụt lún, kết cấu đà nứt gãy khiến mặt cầu bị nghiêng. Lan can hư hỏng, tại nhiều vị trí, lòi cốt sắt, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi lưu thông. Trong khi đó, đây lại là tuyến đường chính dẫn đến chợ, trường học và trạm y tế xã, nơi mỗi ngày có hàng trăm lượt người dân và phương tiện qua lại trong tâm thế bất an.

Cầu Khang Thuận Duyên sẽ sớm thay thế cây cầu cũ tại địa phương

Thấu hiểu những nỗi lo thường trực ấy, với sự hỗ trợ và hướng dẫn từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long, Quỹ Nam Phương phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Tân An và Hội Chữ thập đỏ xã Tân An tiến hành khảo sát, đo đạc địa chất và nhanh chóng triển khai phương án xây dựng cầu mới.

Thay thế cây cầu cũ, cầu Khang Thuận Duyên được xây dựng với chiều dài 26,2m, rộng 2,5m, trọng tải 1,5 tấn. Tổng kinh phí xây dựng là 995 triệu đồng (chưa bao gồm chi phí khảo sát địa hình, khảo sát khoan địa chất, thiết kế và tư vấn giám sát), do gia đình ông Dương Văn Hoàng, bà Nguyễn Thị Kim Loan, bà Vũ Thị Hồng Minh cùng các nhà hảo tâm của Quỹ Nam Phương tài trợ. Dự kiến sau ba tháng thi công, cây cầu mới sẽ hoàn thành, mang đến sự an toàn, vững chắc cho học sinh và người dân địa phương.

"Còn hẳn 1 tháng nữa mới tới Tết mà con đã có lì xì, có quà Tết mang về cho mẹ. Con cảm ơn ông bà, cô chú Quỹ Nam Phương thật nhiều ạ" - em Hoàng Nam (trường Tiểu học Tân An A) cười tít mắt giữ chặt túi quà trong tay.

Niềm vui nhân đôi niềm vui, khiến không khí buổi lễ thêm phần rộn ràng khi 70 bao lì xì (trị giá 200.000 VNĐ/ bao), cùng 20 phần quà cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc, và, 50 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được Quỹ Nam Phương phối hợp cùng Công ty TNHH Minh Long 1, Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân, Công ty CP Giải pháp Truyền thông Việt Green Plus+ – đơn vị phân phối độc quyền Nước tăng lực Ngựa Đỏ, Công ty Cổ phần Hỗ trợ Phát triển Công nghệ Detech, anh Ngọc Chinh cùng nhóm bạn, bà Nguyễn Kim Hùng và các nhà hảo tâm gửi tặng.

Em Xinh Yeolan trao tặng các phần quà Tết tới bà con xã Tân An và xã Cầu Kè

"Đúng như tên gọi cầu Khang Thuận Duyên, Quỹ Nam Phương hy vọng cây cầu không chỉ giúp bà con đi lại an toàn hơn mỗi ngày, mà còn là một mối duyên lành, mang lại những điều tốt đẹp, thuận lợi đến với đời sống kinh tế địa phương." - Chị Đinh Thị Nam Phương – Nhà sáng lập Quỹ Nam Phương chia sẻ tại buổi Lễ Khởi công.

Nghi thức động thổ khởi công cầu Khang Thuận Duyên

Cầu Khang Thuận Duyên khởi công vào thời điểm gần Tết Nguyên Đán 2026 như một nhịp nối ý nghĩa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, để trong thời gian tới, cây cầu được khánh thành trong niềm vui hân hoan và trọn vẹn của bà con nơi đây.