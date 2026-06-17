Sản xuất - Kinh doanh
17/06/2026 15:22

PV Drilling trong Top VIX50 và Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững

In bài viết

PV Drilling đã minh chứng cho năng lực tăng trưởng bền vững, khả năng quản trị rủi ro hiệu quả cũng như uy tín thương hiệu ngày càng được nâng cao

Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) vừa ghi dấu ấn khi lần đầu tiên được vinh danh trong Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2026 (VIX50) do Vietnam Report công bố, đồng thời đạt Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững (Top 50 CSA) ở hạng mục “Chiến lược nhân sự vì sự phát triển bền vững” do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư trao tặng.

Hai danh hiệu này là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của PV Drilling trong việc nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hiệu quả hoạt động, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao uy tín truyền thông và giá trị thương hiệu trên thị trường chứng khoán, từng bước tích hợp các yếu tố ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) vào chiến lược phát triển bền vững.

PV Drilling trong Top VIX50 và Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững - Ảnh 1.

PV Drilling nhận vinh danh Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững (Top 50 CSA) năm 2026 ở hạng mục “Chiến lược nhân sự vì sự phát triển bền vững”


Tại PV Drilling, con người luôn được xác định là một trong ba giá trị cốt lõi, cùng với sự chuyên nghiệp và sự chính trực, là nền tảng tạo nên sức mạnh nội lực và phát triển bền vững của Tổng công ty.

Giai đoạn 2023-2025, PV Drilling không ngừng gia tăng đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, với tổng số giờ đào tạo tăng từ 43.716 giờ lên 70.424 giờ, số giờ đào tạo đạt 37,36 giờ/người lao động và chi phí đào tạo tăng lên 29,39 tỉ đồng trong năm 2025. Đặc biệt, các nội dung về phát triển bền vững và ESG được tích hợp vào chương trình đào tạo với 440 giờ trong năm 2025, góp phần nâng cao nhận thức và năng lực thực thi các mục tiêu phát triển bền vững trong toàn PV Drilling. Hiệu quả đào tạo tiếp tục được nâng cao khi tỉ lệ hoàn thành các khóa đào tạo của người lao động khối giàn khoan tăng từ 86% lên 90,82%.

PV Drilling trong Top VIX50 và Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững - Ảnh 2.

Ông Hồ Vũ Hải - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đại diện PV Drilling nhận danh hiệu Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2026


Chiến lược nhân sự của PV Drilling được triển khai xuyên suốt trong toàn bộ vòng đời nhân sự, từ tuyển dụng, đào tạo, phát triển nghề nghiệp đến đánh giá và thăng tiến; đồng thời từng bước tích hợp các nguyên tắc về đạo đức kinh doanh, đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), hướng tới xây dựng đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, gắn kết và sẵn sàng chinh phục những mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

Trước đó, ngày 2-6-2026, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã công bố Bảng xếp hạng VIX50 - Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2026. Lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này, PV Drilling đã minh chứng cho năng lực tăng trưởng bền vững, khả năng quản trị rủi ro hiệu quả cũng như uy tín thương hiệu ngày càng được nâng cao trên thị trường chứng khoán.

Được sàng lọc dựa trên bốn tiêu chí tài chính trọng yếu gồm doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản và vốn hóa thị trường, các doanh nghiệp VIX50 còn phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe về sức khỏe tài chính, uy tín truyền thông và mức độ tín nhiệm từ các bên liên quan.

PV Drilling trong Top VIX50 và Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững - Ảnh 3.

Giàn khoan tự nâng PV DRILLING IX


Hiện nay, PV Drilling sở hữu đội ngũ 8 giàn khoan biển hiện đại, trong đó có 7 giàn đang hoạt động tại thị trường Đông Nam Á và một giàn khoan tự nâng thế hệ mới dự kiến đặt tên PV DRILLING X. Cùng với hệ sinh thái dịch vụ kỹ thuật giếng khoan chất lượng cao, cung cấp nhân lực cho các giàn khoan biển, khoan đất liền, khoan địa nhiệt và khoan giếng phục vụ thu giữ và lưu trữ carbon, PV Drilling không ngừng mở rộng năng lực cạnh tranh, duy trì hiệu suất sử dụng giàn khoan ở mức cao, bảo đảm vận hành an toàn và hiệu quả.

Việc đồng thời được vinh danh trong Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả và Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2026 ở hạng mục “Chiến lược nhân sự vì sự phát triển bền vững” là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của PV Drilling trong việc cân bằng giữa tăng trưởng kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và phát triển nguồn nhân lực. Đây cũng là động lực để PV Drilling tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững, gia tăng giá trị cho người lao động, cổ đông, khách hàng, đối tác và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam.


Thanh Nguyễn
từ khóa :
Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cùng C.P. Việt Nam thúc đẩy hợp tác công - tư vì một Việt Nam xanh

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cùng C.P. Việt Nam thúc đẩy hợp tác công - tư vì một Việt Nam xanh

Thị trường 15:54

Thông qua chương trình “C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh”, doanh nghiệp đặt mục tiêu trồng mới 1,5 triệu cây xanh giai đoạn 2026 - 2030

Sun Group hợp tác HAECO, Japan Airlines, Toyota Tsusho hình thành tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay

Sun Group hợp tác HAECO, Japan Airlines, Toyota Tsusho hình thành tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay

Sản xuất - Kinh doanh 09:40

Sự hợp tác này góp phần mở ra bước tiến mới cho ngành công nghiệp hàng không Việt Nam và nâng cao vị thế đất nước trong chuỗi giá trị hàng không khu vực.

Bảy năm vun đắp một giá trị bền vững

Bảy năm vun đắp một giá trị bền vững

Hoạt động cộng đồng 09:40

Hành trình đồng hành giữa Báo Người Lao Động và Công ty Cổ phần Him Lam đã góp thêm những dấu ấn ý nghĩa cho chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc".

Hành trình những lá cờ tổ quốc nơi biên cương

Hành trình những lá cờ tổ quốc nơi biên cương

Hoạt động cộng đồng 09:40

Từ những chuyến đi đầu tiên, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" với sự đồng hành của Công ty CP Him Lam tiếp tục đến nhiều địa bàn biên giới trên cả nước.

Công ty Cổ phần Him Lam và hành trình “Tự hào cờ Tổ quốc”: Từ địa đầu Tổ quốc đến đảo tiền tiêu

Công ty Cổ phần Him Lam và hành trình “Tự hào cờ Tổ quốc”: Từ địa đầu Tổ quốc đến đảo tiền tiêu

Hoạt động cộng đồng 09:39

Công ty CP Him Lam không chỉ biết đến là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, mà còn là đơn vị dành nhiều tâm huyết cho phúc lợi xã hội.

Yến sào Khánh Hòa ký kết hợp tác với The Stage Việt Nam

Yến sào Khánh Hòa ký kết hợp tác với The Stage Việt Nam

Doanh nghiệp 09:39

Sáng 16-6, Công ty Yến sào Khánh Hòa và Công ty TNHH The Stage Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược năm 2026.

Dòng vốn đổ về Nam Đà Nẵng khi hạ tầng tăng tốc

Dòng vốn đổ về Nam Đà Nẵng khi hạ tầng tăng tốc

Doanh nghiệp 12:24

(NLĐO) - Những quy hoạch hạ tầng quy mô tỷ đô đang làm thay đổi diện mạo khu Nam Đà Nẵng, thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn