Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cùng C.P. Việt Nam thúc đẩy hợp tác công - tư vì một Việt Nam xanh

Vừa qua, trong khuôn khổ Lễ mít tinh và phát động trồng cây hưởng ứng Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2026 tại Lạng Sơn, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình "C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh" giai đoạn 2026 - 2030.

Trồng mới 1,5 triệu cây xanh, thúc đẩy hợp tác công - tư vì một Việt Nam xanh

Chương trình "C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh" được Công ty triển khai từ năm 2021, hướng đến mục tiêu đóng góp tổng số 3 triệu cây xanh trong 10 năm, thiết thực góp phần xây dựng một Việt Nam xanh, phát triển bền vững.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, "C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh" đặt mục tiêu trồng mới 1,5 triệu cây xanh trên cả nước, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 35 tỉ đồng. Chương trình sẽ được ưu tiên triển khai tại một số tỉnh thuộc miền Bắc, miền Trung và miền Nam, đồng thời mở rộng tới các khu vực có nhu cầu phục hồi rừng và phát triển cây xanh phân tán trên toàn quốc.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp và Môi trường và C.P. Việt Nam ký kết Bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình “C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2026-2030. Ảnh: C.P. Việt Nam

Ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, cho biết: "Việc ký kết hợp tác giữa Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm và C.P. Việt Nam trong khuôn khổ chương trình "C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh" giai đoạn 2026 - 2030 là minh chứng cho hiệu quả của mô hình hợp tác công - tư trong huy động nguồn lực xã hội tham gia bảo vệ và phát triển rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững và thực hiện các mục tiêu quốc gia về môi trường, tăng trưởng xanh".

"Phát triển bền vững là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của C.P. Việt Nam. Thông qua chương trình hợp tác với Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, C.P. Việt Nam hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, đồng thời đóng góp tổng số 3 triệu cây xanh cho Việt Nam trong 10 năm, thiết thực góp phần thực hiện các cam kết quốc gia và quốc tế trong việc phòng chống hạn hán, suy thoái đất, nâng cao đa dạng sinh học, hướng tới một Việt Nam xanh và phát triển bền vững cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau", ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ngành Thức ăn chăn nuôi C.P. Việt Nam chia sẻ.

Các đại biểu tham gia trồng cây hưởng ứng Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2026 tại tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: C.P. Việt Nam

"C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh" là một trong những chương trình dài hạn về phát triển bền vững được C.P. Việt Nam triển khai từ năm 2021. Trong giai đoạn 2021 - 2025, Công ty đã hoàn thành mục tiêu trồng hơn 1,52 triệu cây xanh trên diện tích hơn 350 ha trên cả nước. Kết quả ban đầu cho thấy 57 ha có tỉ lệ cây sống đạt trên 85% so với mật độ thiết kế trồng ban đầu và đã được công nhận đạt tiêu chuẩn thành rừng, được nghiệm thu và bàn giao cho đơn vị quản lý. Số cây xanh trên diện tích còn lại đang tiếp tục được chăm sóc, theo dõi và đánh giá theo quy trình kỹ thuật trước khi bàn giao theo từng giai đoạn đến năm 2028. Đây chính là nền tảng vững chắc để chương trình "C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh" được tiếp tục triển khai trong các giai đoạn tiếp theo.

Theo kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030, cây giống sẽ được hỗ trợ tới các địa phương có nhu cầu trên cả nước, tập trung vào các khu vực rừng ngập mặn, đất trống đồi núi trọc thuộc quy hoạch lâm nghiệp, vườn quốc gia và các khu vực có tiềm năng phát triển cây xanh phân tán. Các hoạt động triển khai sẽ được xây dựng phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương nhằm bảo đảm hiệu quả sinh trưởng của cây và giá trị môi trường lâu dài.

Trao tặng 10 nghìn cây giống lâm nghiệp chịu hạn, giữ đất

Tại buổi lễ, C.P. Việt Nam trao tặng 10 nghìn cây giống lâm nghiệp chịu hạn, giữ đất cho đại diện quân và dân tỉnh Lạng Sơn. Gần 300 đại biểu tham dự đã cùng nhau trồng cây tại khuôn viên và khu vực đồi bãi thực hành của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.

Ông Worawit Arunraksa, Giám đốc Phát triển bền vững C.P. Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) trao tặng 10.000 cây giống lâm nghiệp chịu hạn, giữ đất cho đại diện quân và dân tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: C.P. Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Trần Quang Bảo khẳng định phòng, chống sa mạc hoá phải được nhìn nhận như một nội dung cốt lõi của an ninh quốc gia. Ông nhấn mạnh: "Suy thoái đất không thể giải quyết chỉ bằng những văn bản chính sách hoặc những giải pháp kỹ thuật đơn thuần, mà phải là cuộc chiến trường kỳ tại thực địa. Điều này đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng, từ các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế cho đến mỗi người dân".

"Xuyên suốt 33 năm hoạt động tại Việt Nam, Tập đoàn C.P. luôn chú trọng phát triển bền vững cùng đất nước và cộng đồng. Cùng với các đối tác và cộng đồng, chúng tôi nỗ lực đóng góp vào công tác phòng chống hạn hán, phòng chống suy thoái đất, bảo vệ tài nguyên rừng, đất và nước. Chúng tôi hy vọng rằng những nỗ lực này có thể góp phần tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân; đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp - thực phẩm Việt Nam," ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ngành Thức ăn chăn nuôi C.P. Việt Nam cho biết.