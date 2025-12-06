Tại lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) lần thứ 18, Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling; mã PVD) xuất sắc nhận vinh danh Top 20 Báo cáo thường niên tốt nhất - nhóm ngành phi tài chính (hạng Nhất) và Top 8 Quản trị công ty tốt nhất - nhóm vốn hóa lớn. Đồng thời, PV Drilling đã nhận kỷ niệm chương vì có nhiều đóng góp cho hoạt động của sàn HOSE và thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000 - 2025.

Năm 2025 đánh dấu mốc đáng tự hào khi tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí và chính thức nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) Việt Nam thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao và củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực. Cùng với đó, việc nhà nước ban hành các quy định pháp lý phục vụ thị trường nâng hạng tiếp tục hoàn thiện, giúp môi trường đầu tư minh bạch và chuyên nghiệp hơn, tiệm cận thông lệ quốc tế.

Ông Nguyễn Ngọc Trường (thứ tư, bìa phải), Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính - Kế toán Tổng công ty – đại diện PV Drilling nhận kỷ niệm chương

Một trong các điểm nhấn của VLCA 2025, Ban tổ chức đã trao tặng kỷ niệm chương vinh danh các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của sàn HOSE và thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000 – 2025. PV Drilling vinh dự có mặt trong Top các DNNY có đóng góp lớn này. Mã chứng khoán PVD được niêm yết lên sàn HOSE từ năm 2006 và từng là cổ phiếu "blue chip" nổi bật trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Gần 19 năm là thành viên của sàn HOSE, PV Drilling luôn nỗ lực để nâng cao hình ảnh và chất lượng cộng đồng DNNY Việt Nam, minh chứng là Tổng công ty liên tục nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch thông tin và tăng cường thực hiện quản trị công ty theo các thông lệ quốc tế cũng như tuân thủ luật pháp và văn hóa bản xứ nơi các giàn khoan PV Drilling cung cấp dịch vụ, thể hiện sự chuyên nghiệp và khẳng định vị thế của Nhà thầu khoan hàng đầu khu vực.

Đối với các giải thưởng, sau gần 6 tháng bình chọn, vượt qua hơn 500 DNNY trên cả hai sàn chứng khoán HOSE và HSX, Hội động bình chọn đã chọn hơn 50 Doanh nghiệp xuất sắc ở 3 hạng mục: Báo cáo thường niên, Quản trị công ty và Báo cáo phát triển bền vững để vinh danh. Vượt qua nhiều tên tuổi lớn, PV Drilling xuất sắc nhận vinh danh ở hai hạng mục, Top 8 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất - nhóm vốn hóa lớn và Top 20 Báo cáo thường niên tốt nhất – nhóm ngành phi tài chính (hạng nhất), đồng thời Báo cáo Phát triển bền vững của PV Drilling cũng lọt vào vòng chung khảo.

Ông Mai Thế Toàn, Chủ tịch HĐQT PV Drilling nhận vinh danh Top 8 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất - nhóm vốn hóa lớn

Ở hạng mục quản trị công ty, năm nay, Ban tổ chức áp dụng bộ tiêu chí đánh giá khắt khe hơn, các doanh nghiệp đạt giải không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về minh bạch, hiệu quả và bền vững mà còn thể hiện tinh thần dẫn dắt, tạo chuẩn mực mới cho cộng đồng doanh nghiệp niêm yết Việt Nam. Đạt Top 8 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất - nhóm vốn hóa lớn, minh chứng PV Drilling đã đạt mức điểm vượt trội ở toàn bộ nhóm tiêu chí: Minh bạch thông tin vượt chuẩn; HĐQT hoạt động hiệu quả, có tính chuyên nghiệp cao; hệ thống kiểm soát nội bộ - quản trị rủi ro được vận hành hiệu quả và ESG trở thành chiến lược dài hạn cho sự phát triển bền vững chứ không chỉ là yêu cầu tuân thủ.

Bà Trần Thu Hằng, Chánh Văn phòng Tổng công ty - đại diện PV Drilling nhận giải Top 20 Báo cáo thường niên tốt nhất - nhóm ngành phi tài chính

Đối với hạng mục báo cáo thường niên, năm 2025 được đánh giá là năm thách thức đối với DNNY khi tiêu chí chấm BCTN được siết chặt, chú trọng sâu hơn vào mức độ kết nối giữa chiến lược - vận hành - kết quả kinh doanh, năng lực giải trình và chất lượng thông tin quản trị. Dù vậy, PV Drilling tiếp tục vượt trội trong gần như toàn bộ các nhóm tiêu chí.

Giới chuyên môn đánh giá PV Drilling đã đầu tư bài bản vào hệ thống báo cáo theo thông lệ quốc tế, thể hiện qua ba điểm nổi bật. Thứ nhất là minh bạch quản trị với việc công bố chi tiết hoạt động của các ủy ban chuyên môn, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và đánh giá giám sát của HĐQT. Thứ hai là mô tả mô hình kinh doanh theo chuỗi giá trị, giúp nhà đầu tư hiểu rõ nguồn gốc giá trị gia tăng, rủi ro và tiềm năng tăng trưởng. Thứ ba là thông tin ESG ngày càng toàn diện, PV Drilling được đánh giá là doanh nghiệp công bố các chỉ tiêu môi trường, xã hội, quản trị (ESG) theo hướng tiệm cận chuẩn ISSB/GRI.

Về hình thức, kết cấu BCTN được trình bày khoa học, rõ ràng, mạch lạc, dữ liệu đầy đủ và hệ thống giải trình vững chắc giúp BCTN của PV Drilling thuyết phục cả hội đồng Sơ khảo và Chung khảo - nơi yêu cầu khách quan và chính xác được đặt lên hàng đầu.

Nhiều năm liên tiếp được vinh danh Top 20 Báo cáo thường niên tốt nhất - nhóm ngành phi tài chính (hạng nhất hai năm 2024 và 2025) và Top 8 Quản trị công ty tốt nhất - nhóm vốn hóa lớn, giúp PV Drilling củng cố mạnh mẽ uy tín của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, các giải thưởng này tiếp tục bổ sung vào chuỗi danh hiệu quản trị và minh bạch nhiều năm của PV Drilling, đóng vai trò như "chứng chỉ quản trị tốt" trong mắt nhà đầu tư và các tổ chức - yếu tố quan trọng khi Việt Nam vừa được nâng hạng lên "Thị trường mới nổi thứ cấp".

Như vậy, với hệ thống quản trị hiện đại, tăng cường minh bạch thông tin và chuyển từ mục tiêu "tuân thủ" sang "giải trình hiệu quả", PV Drilling đang trở thành một trong những hình mẫu về quản trị doanh nghiệp trong cộng đồng DNNY Việt Nam. Kết quả này còn tạo nền tảng quan trọng để PV Drilling nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư và đối tác quốc tế, mở rộng thị trường và tiếp cận nguồn vốn chất lượng cao, hỗ trợ cho hành trình "Vươn ra biển lớn - Bền vững tương lai".