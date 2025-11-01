Sản xuất - Kinh doanh
01/11/2025 11:57

POWELLDD tăng tốc tại Việt Nam: Ra mắt 3 mẫu xe mới, mở rộng 20 cửa hàng

Thương hiệu xe điện toàn cầu AIMA ra mắt 3 mẫu xe chiến lược và nhanh chóng mở rộng hơn 20 cửa hàng Brandshop, mở màn cuộc đua thị phần sôi động.

POWELLDD tăng tốc tại Việt Nam: Ra mắt 3 mẫu xe mới, mở rộng 20 cửa hàng - Ảnh 1.

POWELLDD là thương hiệu xe điện toàn cầu của Tập đoàn AIMA – "ông lớn" thành lập từ năm 1999, hiện có mặt tại hơn 60 quốc gia với 11 nhà máy, gồm cả Việt Nam và Indonesia. Niêm yết trên sàn Thượng Hải từ tháng 6-2021, AIMA đã đạt 90 triệu xe bán ra toàn cầu (tính đến 31-3-2025) và được Frost & Sullivan công nhận là "Thương hiệu xe điện hai bánh hàng đầu thế giới" – nền tảng cho bước mở rộng mạnh mẽ của POWELLDD tại Việt Nam.

POWELLDD lựa chọn cách tiếp cận thị trường mạnh mẽ bằng việc tung ra bộ ba sản phẩm mang đậm dấu ấn "Thiết kế phong cách châu Âu":

WESPAN PRO – Đẳng cấp & Sang trọng: Dành cho người yêu phong cách tinh tế, xe trang bị động cơ 800W, phanh đĩa kép và thiết kế đậm chất châu Âu, là lựa chọn lý tưởng cho di chuyển đô thị thời trang.

POWELLDD SHINE – Hottrend 2025: Lấy cảm hứng từ thiết kế Ý, SHINE nhỏ gọn, linh hoạt, phù hợp giới trẻ và sinh viên. Xe dùng động cơ 500W bền bỉ, di chuyển đến 60km mỗi lần sạc.

POWELLDD SWEETEA – Tiện lợi & Tiết kiệm: Dòng xe chủ lực 2025–2026 với thiết kế nhỏ gọn, ghế đôi, giỏ rộng, phù hợp nội trợ, học sinh và người lớn tuổi. SWEETEA hứa hẹn bứt phá doanh số nhờ giá bán cạnh tranh.

POWELLDD không chỉ chú trọng sản phẩm mà còn đầu tư mạnh vào trải nghiệm khách hàng, thể hiện qua hơn 20 cửa hàng Brandshop đạt chuẩn trên toàn quốc, có mặt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Hải Dương…, mang đến trải nghiệm và dịch vụ hậu mãi đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Với chiến lược bài bản, hậu thuẫn từ tập đoàn hàng đầu và hệ thống phân phối mạnh, POWELLDD thể hiện tham vọng lớn và tốc độ phát triển ấn tượng, hứa hẹn sẽ khuấy đảo thị trường xe điện Việt Nam.

K. H
