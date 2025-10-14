PNJ triển khai Siêu thị mini 0 đồng – Hỗ trợ khẩn cấp đồng bào Miền Bắc chịu thiệt hại do bão lũ

Liên tiếp hai cơn bão Bualoi và Matmo đi qua đã gây ra mưa lớn kéo dài, dẫn đến tình trạng lũ lụt, ngập úng nghiêm trọng tại nhiều địa phương thuộc khu vực Miền Bắc. Hàng chục nghìn ngôi nhà vẫn còn ngập trong nước, nhiều tuyến đường bị chia cắt, vật dụng sinh hoạt hư hỏng nặng; hàng nghìn hecta hoa màu, chuồng trại và thủy sản bị tàn phá…

Trước tình hình đó nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu cho người dân, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã nhanh chóng phối hợp cùng Quỹ Niềm Tin Vàng kích hoạt mô hình "Siêu thị mini 0 đồng".

"Siêu thị mini 0 đồng" mở cửa từ sáng sớm phục vụ bà con vùng lũ

Đợt 1 của chương trình sẽ chính thức khởi động vào ngày 14-10 tại ba địa phương gồm: phường Linh Sơn, phường Trung Thành và xã Điềm Thụy thuộc tỉnh Thái Nguyên - những địa điểm ghi nhận chịu nhiều thiệt hại về nhà cửa và sinh kế sau bão lũ. Chương trình được thực hiện từ nguồn đóng góp tự nguyện của tập thể cán bộ công nhân viên PNJ, với tổng ngân sách ban đầu dự kiến khoảng 1 tỉ đồng.

Các siêu thị sẽ được tổ chức tại chỗ và lưu động cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm thiết yếu, vật dụng sinh hoạt cơ bản phù hợp với nhu cầu của người dân vùng lũ. Thông qua phiếu mua hàng miễn phí trị giá 400.000 đồng, người dân có thể tự do chọn lựa các mặt hàng tại siêu thị phù hợp mong muốn thực tế của gia đình.

Bà con mua sắm nhu yếu phẩm tại Siêu thị mini 0 đồng

Các hộ dân được hỗ trợ đều là gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Danh sách được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, xã phối hợp cùng các Tổ dân phố rà soát và đề xuất tham gia chương trình Siêu thị mini 0 đồng. PNJ phụ trách trực tiếp điều phối hàng hóa, hậu cần, nhân lực hỗ trợ bà con mua sắm và phối hợp địa phương để đảm bảo hàng hóa đến đúng người, đúng nhu cầu.

Trong thời gian tới, PNJ dự kiến sẽ tiếp tục phối hợp cùng các địa phương để mở rộng mô hình đến một số khu vực lân cận, đồng thời tiếp tục kêu gọi cán bộ nhân viên, đối tác… cùng chung tay đóng góp cho chương trình. Mỗi sự đồng hành, dù nhỏ, đều góp phần tiếp thêm sức mạnh cho người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Đại diện PNJ chia sẻ: "Tinh thần phụng sự xã hội luôn là một phần trong ‘mã gen’ của PNJ. Chúng tôi hiểu rằng sau khi nước rút, người dân vẫn phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong việc khôi phục cuộc sống và sinh kế. Trước tình hình đó, PNJ đã nhanh chóng huy động nguồn lực triển khai mô hình Siêu thị mini 0 đồng nhằm kịp thời san sẻ khó khăn với người dân vùng lũ. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn bà con không chỉ nhận được hỗ trợ về vật chất, mà còn cảm nhận được sự đồng hành, sẻ chia và yêu thương từ cộng đồng".

Tình nguyện viên PNJ tất bật chuẩn bị các khâu vận hành siêu thị

"Siêu thị mini 0 đồng" là sáng kiến tiêu biểu trong chiến lược trách nhiệm xã hội của PNJ, được khởi xướng từ năm 2021. Sau 4 năm thực hiện, chương trình đã đồng hành cùng hàng trăm nghìn người dân khó khăn trên khắp cả nước. Nối dài ý nghĩa nhân văn của dự án, lần đầu tiên mô hình này được PNJ triển khai hỗ trợ người dân vùng lũ, thể hiện sự phản ứng nhanh và linh hoạt của doanh nghiệp trước những tình huống khẩn cấp, cũng như tinh thần "hành động ngay để sẻ chia kịp lúc".

Đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ ngắn hạn, kịp thời mà còn là bước tiếp nối trong hành trình trách nhiệm xã hội của PNJ suốt 37 năm qua với tuyên ngôn "Hành động có trách nhiệm để tôn vinh vẻ đẹp của con người và cuộc sống một cách bền vững".

Nhiều năm nay, công ty đã bền bỉ xây dựng chiến lược CSR dựa trên nền tảng "Sống Đẹp" (Living Beautifully) với nhiều hoạt động tạo dấu ấn như: Giấc Mơ Lọ Lem, Nối vòng tay ấm, Gia đình trẻ Hạnh phúc… qua đó khẳng định vai trò tiên phong trong kiến tạo giá trị bền vững và đồng hành cùng cộng đồng bằng những hành động thiết thực.

.