Doanh nghiệp
13/12/2025

Bà Trịnh Thị Hồng Vân được vinh danh Doanh nhân Khoa học & Công nghệ tiêu biểu

Với đề tài Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa bà Trịnh Thị Hồng Vân được vinh danh Doanh nhân KH&CN

Ngày 12-12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (TECHFEST Việt Nam) 2025 đã diễn ra Lễ Vinh danh Doanh nhân Khoa học & Công nghệ (KH&CN), doanh nhân Khởi nghiệp sáng tạo, cán bộ quản lý, chuyên gia, cố vấn; sản phẩm, dự án, giải pháp tiêu biểu tạo tác động tại địa phương.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa được vinh danh là Doanh nhân KH&CN/ Doanh nhân Khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu

Sự kiện tôn vinh những cá nhân và tổ chức xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ, khẳng định vai trò tiên phong trong việc ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất hàng hóa. Với đề tài "Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa", bà Trịnh Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa được vinh danh là Doanh nhân KH&CN/ Doanh nhân Khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu có sản phẩm/dự án/ giải pháp nổi bật trong giải quyết các thách thức của địa phương, doanh nghiệp tại các vùng kinh tế.

Từ công trình nghiên cứu, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã cho ra thị trường 3 dòng sản phẩm từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa Sanvinest và 2 dòng sản phẩm không đường dành cho trẻ em, người cao tuổi và các độ tuổi khác. Sau 2 năm đưa vào sản xuất, doanh thu từ sản phẩm đạt 44 tỉ đồng; góp phần đưa giai đoạn 2021-2025, doanh thu toàn công ty đạt gần 12.993 tỉ đồng. Số lượng người trực tiếp thụ hưởng dưỡng chất khoảng 25.000 - 30.000 người; chiếm khoảng 15-30% tổng doanh thu hàng năm của Công ty. Dựa trên nền tảng đó, Công ty tiếp tục đa dạng sản phẩm mang giá trị gia tăng.

từ khóa : người cao tuổi, bảo vệ sức khỏe, Yến Sào Khánh Hòa, doanh nhân
