Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thông báo tuyển dụng

I. BAN THỊ TRƯỜNG KINH DOANH

Tuyển nhân sự xây dựng và phát triển thương hiệu

Nhằm triển khai hiệu quả Đề án xây dựng thương hiệu Tập đoàn đến đầu năm 2026, VRG tuyển dụng bổ sung nhân sự chuyên trách theo hình thức hợp đồng thời vụ hoặc hợp tác.

1. Chuyên gia Marketing/Thương hiệu Cao cấp (01 người)

- Chủ trì xây dựng, quản trị hệ thống nhận diện thương hiệu VRG và các đơn vị thành viên.

- Xây dựng chiến lược thương hiệu tổng thể; định hướng truyền thông đa nền tảng.

- Phối hợp triển khai các chiến dịch thương hiệu, đánh giá hiệu quả và đề xuất cải tiến.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị thương hiệu.

- Tối thiểu 5–8 năm kinh nghiệm, có kinh nghiệm xây dựng/tái định vị thương hiệu quy mô lớn.

- Tư duy chiến lược tốt, giao tiếp và thuyết trình hiệu quả, sử dụng tốt tiếng Anh.

2. Chuyên viên Marketing/Thương hiệu (01 người)

- Tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai truyền thông thương hiệu.

- Sáng tạo nội dung đa nền tảng; viết PR, bài quảng bá, kịch bản truyền thông.

- Phối hợp tổ chức sự kiện, theo dõi hiệu quả truyền thông.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học các ngành Truyền thông, Marketing, Báo chí hoặc liên quan.

- Có kỹ năng viết tốt, tư duy sáng tạo; ưu tiên có 1 - 3 năm kinh nghiệm.

- Biết sử dụng công cụ thiết kế cơ bản, có khả năng tiếng Anh là lợi thế.

II. BAN QUẢN LÝ KỸ THUẬT

Tuyển chuyên viên quản lý và vận hành hệ thống GIS.VRG (01 người)

- Quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống GIS.VRG.

- Xây dựng, cập nhật và phân tích dữ liệu không gian phục vụ quản lý đất đai, vườn cây.

- Hỗ trợ, đào tạo các đơn vị thành viên và báo cáo vận hành định kỳ.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành GIS, Viễn thám hoặc liên quan.

- Có kinh nghiệm vận hành hệ thống GIS, cơ sở dữ liệu không gian (PostGIS…).

- Ưu tiên ứng viên có trên 3 năm kinh nghiệm, tuổi dưới 40.

III. BAN PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP

1. Nhân sự xúc tiến đầu tư Khu công nghiệp (02 người - Công ty mẹ Tập đoàn)

- Nghiên cứu thị trường, xúc tiến và thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

- Quảng bá các KCN của Tập đoàn; tham gia hội nghị, sự kiện xúc tiến đầu tư.

- Đàm phán, hỗ trợ nhà đầu tư từ giai đoạn tiếp cận đến triển khai dự án.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Kinh tế, Ngoại thương, Quan hệ quốc tế, QTKD.

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong xúc tiến đầu tư, kinh doanh hoặc đối ngoại.

- Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung/Hàn/Nhật; kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

- Độ tuổi từ 28 - 45.

2. Nhân sự Chi nhánh KCN VRG Hiệp Thạnh (Tây Ninh)

2.1. Chuyên viên quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng (02 người)

- Quản lý tiến độ, chất lượng các dự án hạ tầng KCN.

- Phối hợp nhà thầu, tư vấn và nhà đầu tư thứ cấp.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng.

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm KCN, người địa phương.

2.2. Chuyên viên quản lý đất đai và môi trường (01 người)

- Tham mưu, quản lý công tác đất đai và môi trường KCN.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý, giám sát môi trường theo quy định.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học các ngành Môi trường, Quản lý đất đai hoặc liên quan.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm; am hiểu pháp luật đất đai, môi trường.

- Độ tuổi từ 28 - 45.

IV. HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Ứng viên gửi CV, bằng cấp liên quan và thư ứng tuyển về: Ông Bùi Quốc Tuấn - Ban Tổ chức Cán bộ, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TPHCM.

- Điện thoại/Zalo: 0913 887 754 – Email: bqtuan@vrg.vn

Thông tin chi tiết hơn, vui lòng xem thêm TẠI ĐÂY.