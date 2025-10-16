PNJ theo đuổi chiến lược CSR gắn với giá trị gia đình, “sống đẹp”

Trải qua hơn 37 năm hình thành và phát triển, PNJ được chứng kiến và được truyền cảm hứng bởi muôn vàn vẻ đẹp đa sắc của các cặp đôi từ lúc yêu nhau đến khi kết hôn, có con và bên cạnh nhau cho đến lúc già đi. Hôn nhân và gia đình không phải là một đích đến mà là một công trình mà ta phải kiến tạo suốt đời. Chính vì đó, “Gia đình trẻ hạnh phúc” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) khởi xướng, nhằm chung tay vun đắp cho một cộng đồng gia đình trẻ hạnh phúc, nhân văn và lan tỏa tinh thần sống đẹp đến xã hội. Bên cạnh đó, dự án còn kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp có chung tầm nhìn, sứ mệnh, cùng đồng hành truyền cảm hứng, hướng đến việc gieo niềm tin và nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình – tế bào cốt lõi của xã hội.

Vợ chồng cầu thủ Quế Ngọc Hải được vinh danh Gia đình trẻ tiêu biểu 2025 (Ảnh: Lâm Hải)

Từ năm 2020 đến nay, chương trình đã vinh danh 98 gia đình trẻ tiêu biểu trong việc xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”.

“Sống đẹp” là một trong những chiến lược CSR của PNJ



Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc 2025 đã trở lại, PNJ một lần nữa khẳng định định hướng CSR dài hạn theo nền tảng “Sống Đẹp –Living Beautifully ”, với ba trụ cột chính: Beautiful Kindness – Lan tỏa lòng nhân ái, Beautiful Love – Nuôi dưỡng tình yêu và hạnh phúc gia đình, Beautiful Society – Xây dựng cộng đồng nhân văn và bền vững.

Ngày hội năm nay thu hút hơn 8.000 người tham gia với các hoạt động ý nghĩa như: Trạm “Hành trình yêu thương” được thiết kế như những cột mốc đáng nhớ và thử thách thú vị trong quá trình xây dựng gia đình nhỏ, tạo cơ hội cho các cặp đôi bày tỏ tình cảm và thấu hiểu nhau hơn.

Trạm “Yêu thương” (Ảnh: Sơn Tùng)

Đồng thời sự kiện cũng trang bị góc chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm, gian hàng trải nghiệm của PNJ cùng các thương hiệu đồng hành với nhiều quà tặng hấp dẫn. Mỗi khoảnh khắc bên nhau đều trở thành một phần trong hành trình gắn kết, nơi tình yêu và sự sẻ chia được khơi dậy, góp phần lan tỏa thông điệp sống đẹp, sống hạnh phúc mà PNJ bền bỉ theo đuổi.



Các gia đình check in tại sự kiện (Ảnh: Sơn Tùng)

Điểm nhấn của chương trình là lễ vinh danh 10 gia đình trẻ tiêu biểu năm 2025, bao gồm: Gia đình cầu thủ Quế Ngọc Hải - Dương Thị Thuỳ Phương, gia đình MC-BTV Lê Mạnh Cường - Đỗ Hương Giang, gia đình bác sĩ Đỗ Doãn Bách - Mai Thanh Huyền, gia đình Vàng Thị Thông - Lâm A Hà (Bản Liền)... Đây là những đại diện truyền cảm hứng cho hình ảnh gia đình Việt hiện đại, biết yêu thương, thấu hiểu, cùng nhau vun đắp tổ ấm bền vững và tích cực trong các hoạt động cộng đồng.

Các gia đình tiêu biểu đại diện chia sẻ câu chuyện hôn nhân và gia đình (Ảnh: Sơn Tùng)

Mỗi gia đình là một câu chuyện riêng, với những chia sẻ chân thành, họ đã cùng nhau mang đến nhiều thông điệp đẹp về tình yêu, sự kết nối và hạnh phúc. Tất cả góp phần vun đắp thêm tình cảm và tạo nên những khoảnh khắc tràn đầy cảm xúc cho hàng ngàn khán giả tham dự.

Đặc biệt, đêm đại nhạc hội “Viết hành trình yêu thương” khép lại Ngày hội trong không gian nghệ thuật rực rỡ. Những giai điệu ngọt ngào, tiết mục sôi động cùng phần trình diễn của Dương Edward, Hà Myo, Quỳnh Lady, Sao Tuổi Thơ... đã mang đến cảm xúc thăng hoa, khơi dậy năng lượng tích cực và tình yêu gia đình của khán giả.

Từ những dự án như Siêu thị mini 0 đồng, Giấc Mơ Lọ Lem, Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam, Đồng hành vượt cạn đến Gia đình trẻ hạnh phúc,… PNJ không chỉ thực thi trách nhiệm xã hội mà còn kiến tạo một hệ sinh thái bền vững, nơi con người được đặt ở trung tâm. Mỗi hoạt động đều phản ánh triết lý “Đặt lợi ích xã hội và lợi ích khách hàng vào lợi ích doanh nghiệp”, thể hiện sứ mệnh của PNJ trong việc tôn vinh vẻ đẹp con người và cuộc sống.



Đây là năm thứ 6 liên tiếp PNJ đồng hành cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc, tiếp tục thắp lên cảm hứng xây dựng những tổ ấm Việt hiện đại, văn minh và đong đầy yêu thương.

“Suốt 6 năm đồng hành, PNJ đã có cơ hội chứng kiến nhiều câu chuyện ý nghĩa về tình yêu, sự sẻ chia và giá trị của hạnh phúc gia đình. Chúng tôi mong muốn tiếp tục góp sức trong hành trình truyền cảm hứng về hình ảnh gia đình trẻ hiện đại, bền vững, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của con người và cuộc sống.” – Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, Giám đốc cao cấp Marketing kiêm Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại PNJ chia sẻ.

Hành trình bắt đầu từ sự thay đổi tư duy

Qua từng năm, Gia đình trẻ hạnh phúc đã nâng tầm và phát triển mạnh mẽ với những chủ đề thiết thực, chạm vào những vấn đề sâu sắc nhất của cuộc sống hôn nhân trong kỷ nguyên số. Bằng nhiều sự đổi mới, sáng tạo và không ngừng nâng cấp, chuyến tàu Gia đình trẻ đã gặt hái nhiều “quả ngọt” ở các khía cạnh khác nhau. Nổi bật cũng như trọng tâm nhất, đó chính là thay đổi tư duy về hạnh phúc gia đình của người trẻ. Chương trình đã nâng cao nhận thức, cung cấp góc nhìn đa chiều, phát hiện và cập nhật những phương thức thiết thực để gia đình trẻ giữ gìn hạnh phúc bền vững, lâu dài. Bởi lẽ, hệ tư duy mới được gắn chặt với từng hơi thở cuộc sống chính là yếu tố then chốt, tạo tiền đề cho việc xây dựng một xã hội văn minh và phát triển.

Cụ thể, từ những hạt mầm tư duy và nhận thức ban đầu, đến năm 2024 chương trình phát triển và xây dựng nên ý tưởng tạo không gian để gia đình kết nối. Năm 2025 chương trình tiếp nối với chủ đề “Bên nhau, mình là Nhà – Viết hành trình yêu thương”, lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Là khi vợ chồng biết sẻ chia để thấu hiểu, cha mẹ đồng hành cùng con cái trên mỗi chặng đường, và từng thành viên trong gia đình trân trọng yêu thương, sống trách nhiệm. Bởi hạnh phúc gia đình không nằm ở những điều lớn lao, mà luôn ở sự đồng hành và gắn kết qua năm tháng. Những giá trị và thông điệp sẽ được Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc 2025 lan tỏa qua các hoạt động tương tác trực tiếp, gần gũi hơn bằng các không gian trải nghiệm dành cho các gia đình.

Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc 2025 (Ảnh: Sơn Tùng)

Và đây cũng là minh chứng sắc nét cho thấy chiến lược đặt con người làm trọng tâm của doanh nghiệp đồng khởi xướng - PNJ. Dưới góc độ vĩ mô, chính gia đình trẻ - thế hệ mới là chìa khóa “vàng” cho sự tăng trưởng thịnh vượng của nền kinh tế đất nước.



Có thể thấy, cách tiếp cận bài bản của “ông lớn” ngành bán lẻ Lifestyle tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong và dẫn đầu của PNJ trong tầm nhìn phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội. Sự nỗ lực này không chỉ tạo ra tác động xã hội mạnh mẽ mà còn nâng cao nhận thức và lan tỏa những giá trị tích cực, làm sắc bén “mã gen” phụng sự xã hội của PNJ.

