PNJ nhận giải Best Retail Event khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2024

Event Marketing Awards là giải thưởng tôn vinh sự sáng tạo và tiên phong của cộng đồng marketing trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Giải thưởng này ghi nhận thành tựu đáng chú ý của các doanh nghiệp trong việc tổ chức chiến dịch tiếp thị có ảnh hưởng rộng lớn.

Được đánh giá kỹ lưỡng bởi hội đồng chuyên gia marketing hàng đầu trong khu vực, chương trình "Hành trình trang sức xuyên Việt – Rạng rỡ vẻ đẹp đời thường" của PNJ đã xuất sắc trở thành chiến dịch tiếp thị bán lẻ tạo ra trải nghiệm sáng tạo và độc đáo trong hạng mục Best Retail Event năm 2024.

Đại diện PNJ nhận giải thưởng Best Retail Event 2024 (Ảnh: Hồng Phương)

"Hành trình trang sức xuyên Việt" chạy dọc xuyên qua 3 miền, 24 tỉnh thành trong vòng 60 ngày thu hút hơn 5.000 người tham gia check-in, ghi lại khoảnh khắc cùng chuyến xe đặc biệt. Đáng chú ý, hành trình ghi nhận hơn 1.700 bài đăng Facebook, trên 17 triệu lượt xem TikTok với sự góp mặt của hàng loạt ca sĩ nổi tiếng, được nhiều người yêu mến như Noo Phước Thịnh, Tăng Phúc, Phạm Quỳnh Anh, Isaac, Bảo Anh.

Chiến dịch "Hành trình trang sức xuyên Việt – Rạng rỡ vẻ đẹp đời thường" ghi dấu ấn mạnh mẽ đối với khách hàng trên toàn quốc. (Ảnh: Minh Phụng)

Hoạt động lần này đã đẩy mạnh nhận diện thương hiệu PNJ tại các thị trường còn dư địa và tạo dấu ấn mạnh mẽ với khách hàng bởi ý tưởng đột phá, tôn vinh vẻ đẹp đa sắc giữa đời thường, truyền cảm hứng cho mỗi người luôn vững tin vào vẻ đẹp riêng của bản thân.

Trong thời gian gần đây, PNJ đã không ngừng đẩy mạnh quá trình tái định vị thương hiệu. Cùng với việc mở rộng phân khúc khách hàng theo tâm lý và xu hướng tiêu dùng, công ty cũng đang tập trung vào việc cải tiến và tối ưu hóa vận hành. Chiến lược dài hạn của PNJ bao gồm mục tiêu mở rộng cửa hàng, cải thiện mạng lưới phân phối và nâng cao chất lượng triển khai các chương trình tiếp thị bán lẻ. Kết quả năm 2023 là doanh thu sau thuế đã vượt kế hoạch với hơn 1.970 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Sự thành công này sẽ là động lực để PNJ tiếp tục phấn đấu và chinh phục những thách thức trong những năm tiếp theo.

Khách hàng tham gia "Hành trình Thần Tài du xuân xuyên Việt" năm 2024. (Ảnh: Minh Phụng)





Trước đó PNJ cũng đã vinh dự là nhà bán lẻ Việt Nam duy nhất được vinh danh tại hạng mục "Marketing Initiative of the Year 2023" (Sáng kiến tiếp thị bán lẻ của năm 2023) do tạp chí Retail Asia bình chọn; 2 lần liên tiếp xuất sắc được nhận giải thưởng Best Retail Marketing tại The Marketing Event Awards khu vực Châu Á Thái Bình Dương, giải thưởng Instant Impact/ Promotion tại MMA Smarties Việt Nam 2023 và giải Vàng tại sự kiện Quan hệ công chúng xuất sắc ASEAN 2023, …

Ngoài ra, tại giải thưởng Employer of Choice, PNJ đã dẫn đầu "Top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất 2023" ngành bán lẻ/bán sỉ nhờ những chiến lược nhân sự đổi mới, sáng tạo và hiệu quả. Giải thưởng do CareerViet công bố.



Những thành tích trên chính là sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong chặng đường tìm ra những chiến lược marketing bán lẻ hiện đại, đánh dấu sự phát triển của doanh nghiệp trong nước và tiếp cận thị trường quốc tế.