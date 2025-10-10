PNJ lập cú đúp giải thưởng tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025

Với chủ đề "Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai (Showcasing Future-Ready Enterprises)", Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Á – Enterprise Asia tổ chức nhằm tôn vinh những tổ chức và những nhà lãnh đạo tiên phong, chủ động thích ứng với tương lai giữa bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ và kinh tế toàn cầu có nhiều biến động.

Năm nay, giải thưởng được trao ở bốn hạng mục chính: Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (Corporate Excellence Award), Thương hiệu truyền cảm hứng (Inspirational Brand Award), Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh (Fast Enterprise Award), và Doanh nhân xuất sắc châu Á (Master Entrepreneur Award). Các doanh nghiệp và cá nhân được vinh danh đều sở hữu thành tích nổi bật trong sáng tạo đổi mới, đồng thời nỗ lực và bền bỉ trong cam kết tạo ra giá trị bền vững cho xã hội.

Nhờ kết quả tăng trưởng tích cực cùng định hướng phát triển bền vững, phù hợp với tinh thần của APEA 2025, PNJ đồng thời được xướng tên ở hai hạng mục nổi bật khẳng định vị thế nhà bán lẻ trang sức và Lifestyle hàng đầu Việt Nam, thể hiện nỗ lực hội nhập khu vực của doanh nghiệp.

PNJ được vinh danh ở hai hạng mục gồm Doanh nghiệp Tăng trưởng nhanh và Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á (Ảnh: Hùng Nguyễn)

Dù trong bối cảnh thị trường gặp nhiều thách thức, năm 2024 PNJ vẫn đạt 37.823 tỉ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 2.113 tỉ đồng, mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động, nộp ngân sách nhà nước hơn 2.100 tỉ đồng, dẫn đầu khối doanh nghiệp bán lẻ. Sáu tháng đầu năm 2025, PNJ tiếp tục ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.218 tỉ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 1.115 tỉ đồng, doanh thu bán lẻ duy trì mức tăng trưởng tích cực 5,5% so với cùng kỳ.

Đại diện PNJ chia sẻ, doanh nghiệp tạo ra những "kỳ tích" mới ngay cả trong những thời điểm đặc biệt khó khăn cho thấy khả năng ứng biến linh hoạt dựa trên nền tảng nội lực mạnh mẽ được tái tạo và tôi luyện trong nhiều năm qua. Năng lực bán lẻ chuyên nghiệp được "làm mới" kết hợp cùng với đội ngũ nhân viên tận tâm và gắn bó đã giúp cho PNJ liên tục sáng tạo nên những phương thức tiếp cận khách hàng với độ sắc nét ngày càng cao.

Theo đó, PNJ không ngừng đầu tư mở rộng quy mô chuỗi bán lẻ, cải thiện hiệu quả vận hành và nâng cấp trải nghiệm khách hàng. Công ty có kế hoạch đa dạng hóa danh mục đầu tư, phát triển các lĩnh vực phụ trợ có tính cộng hưởng cao với hoạt động kinh doanh cốt lõi như sản phẩm tiêu dùng cao cấp, thời trang cho nam giới,…

PNJ mở rộng quy mô chuỗi bán lẻ, cải thiện hiệu quả vận hành và nâng cấp trải nghiệm khách hàng (Ảnh: Hùng Nguyễn)

Theo báo cáo của Brand Finance, giá trị thương hiệu PNJ liên tục tăng trong hơn 10 năm qua, đặc biệt giai đoạn 2022–2025 tăng gần 43%, từ 367 triệu USD lên 523 triệu USD. Năm 2025, PNJ tiếp tục nằm trong Top 10 Thương hiệu Việt Nam mạnh nhất và giữ vững vị trí thương hiệu bán lẻ trang sức giá trị nhất Việt Nam.

Song song với những thành tích kinh doanh ấn tượng, PNJ còn là một trong những doanh nghiệp tiên phong áp dụng toàn diện và hài hòa ba trụ cột E-S-G trong chiến lược phát triển bền vững, bao gồm: bảo vệ môi trường (Environment), chăm lo trách nhiệm xã hội (Social) và áp dụng các chuẩn mực quản trị tiên tiến (Governance).

Với tuyên ngôn "PNJ hành động có trách nhiệm để tôn vinh vẻ đẹp của con người và cuộc sống một cách bền vững", công ty triển khai nhiều hoạt động tạo dấu ấn như: Giấc Mơ Lọ Lem, Nối vòng tay ấm, Siêu thị Mini 0 đồng, Gia đình trẻ Hạnh phúc… đồng hành cùng cộng đồng bằng những hành động thiết thực.

PNJ triển khai dự án "Nối vòng tay ấm" tiếp sức trẻ em quay lại trường hậu bão (Ảnh: Hùng Nguyễn)

Đại diện PNJ cho biết thêm hai giải thưởng tại APEA 2025 ghi nhận những nỗ lực của quá trình đổi mới và phát triển dài hạn, trong đó doanh nghiệp tập trung đồng thời vào nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ trong vận hành, phát triển nguồn nhân lực và kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng. Trong chiến lược đến năm 2030, PNJ kiên định với mục tiêu duy trì vị thế hệ thống bán lẻ Lifestyle lớn nhất cả nước và vươn tầm thế giới.