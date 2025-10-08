Pinetree phát hành và chào bán chứng quyền có đảm bảo

I. Thông tin về Tổ chức phát hành
- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (Địa chỉ cũ: Tầng 20, Tòa nhà ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam)
- Số điện thoại: +84 24.6276 1818
- Số Fax: +84 24.6275 0077
II. Thông tin về 06 (sáu) chứng quyền có bảo đảm phát hành:
- Chi tiết công bố thông tin Thông báo phát hành và Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm, khách hàng xem tại: https://pinetree.vn/post/20251007/pinetree-cbtt-thong-bao-phat-hanh-va-ban-cao-bach-chao-ban-chung-quyen-co-bao-dam/
III. Cách thức thực hiện mua IPO chứng quyền có bảo đảm (CW):
- Thời gian đăng ký mua CW: Từ 9 giờ 00 ngày 9-10-2025 đến 14 giờ 00 ngày 13-10-2025.
- Khách hàng (KH) có thể đăng ký mua IPO bằng 2 cách:
- Trực tuyến: KH đăng nhập WebTrading tại https://trade.pinetree.vn hoặc ứng dụng AlphaTrading của Pinetree, sau đó vào mục Tiện ích và chọn CW IPO.
- Trực tiếp tại văn phòng của Pinetree: Hoàn thiện Bộ hồ sơ đăng ký mua chứng quyền theo hướng dẫn của phòng Dịch vụ Khách hàng.
- KH nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền mua CW đến đúng tài khoản ngân hàng tương ứng với mỗi chứng quyền.
- Sau khi kết thúc đợt phát hành, Pinetree sẽ công bố thông tin về kết quả phân phối CW trên website của Pinetree theo địa chỉ https://pinetree.vn/ đồng thời thông báo qua email (theo thông tin Nhà đầu tư đăng ký) và tự động thực hiện thủ tục lưu ký chứng quyền vào TK chứng khoán cho Nhà đầu tư.
- Chi tiết xem tại: https://pinetree.vn/post/20251007/thong-bao-phat-hanh-va-chao-ban-chung-quyen-co-bao-dam/
Mọi thắc mắc về việc Đăng ký mua chứng quyền vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ Khách hàng.
- Hotline: 024 6282 3535
- Facebook: https://www.facebook.com/chungkhoanpinetree (có dấu tick xanh)
- Zalo: https://zalo.me/895810815009263150 (có dấu tick vàng)
- Email: trading@pinetree.vn
- Website: https://pinetree.vn/