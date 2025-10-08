Tài chính
08/10/2025 14:00

Pinetree phát hành và chào bán chứng quyền có đảm bảo

In bài viết

Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree thông báo về việc Chào bán 06 (sáu) Chứng quyền có bảo đảm (CW) như sau

Pinetree phát hành và chào bán chứng quyền có đảm bảo - Ảnh 1.

I. Thông tin về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (Địa chỉ cũ: Tầng 20, Tòa nhà ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam)

- Số điện thoại: +84 24.6276 1818

- Số Fax: +84 24.6275 0077

II. Thông tin về 06 (sáu) chứng quyền có bảo đảm phát hành:

Pinetree phát hành và chào bán chứng quyền có đảm bảo - Ảnh 2.

III. Cách thức thực hiện mua IPO chứng quyền có bảo đảm (CW):

  • Thời gian đăng ký mua CW: Từ 9 giờ 00 ngày 9-10-2025 đến 14 giờ 00 ngày 13-10-2025.
  • Khách hàng (KH) có thể đăng ký mua IPO bằng 2 cách:
    • Trực tuyến: KH đăng nhập WebTrading tại https://trade.pinetree.vn hoặc ứng dụng AlphaTrading của Pinetree, sau đó vào mục Tiện ích và chọn CW IPO.
    • Trực tiếp tại văn phòng của Pinetree: Hoàn thiện Bộ hồ sơ đăng ký mua chứng quyền theo hướng dẫn của phòng Dịch vụ Khách hàng.
  • KH nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền mua CW đến đúng tài khoản ngân hàng tương ứng với mỗi chứng quyền.
  • Sau khi kết thúc đợt phát hành, Pinetree sẽ công bố thông tin về  kết quả phân phối CW trên website của Pinetree theo địa chỉ https://pinetree.vn/ đồng thời thông báo qua email (theo thông tin Nhà đầu tư đăng ký) và tự động thực hiện thủ tục lưu ký chứng quyền vào TK chứng khoán cho Nhà đầu tư.
  • Chi tiết xem tại: https://pinetree.vn/post/20251007/thong-bao-phat-hanh-va-chao-ban-chung-quyen-co-bao-dam/

Mọi thắc mắc về việc Đăng ký mua chứng quyền vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ Khách hàng.

Minh Quân
từ khóa :
F88 mang “cây ATM” đến tận tay người lao động bình dân

F88 mang “cây ATM” đến tận tay người lao động bình dân

Tài chính 14:44

F88 phát triển gói vay cầm cố Hạn mức tuần hoàn trên nền tảng số, giúp người lao động bình dân có thể rút tiền linh hoạt khi cần.

Cao Lãnh “cháy phòng”, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 tạo sức bật du lịch Đồng Tháp

Cao Lãnh “cháy phòng”, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 tạo sức bật du lịch Đồng Tháp

Điểm đến hấp dẫn 10:54

3 ngày cuối tuần này, từ 10 đến 12-10, Đồng Tháp trở thành “thủ phủ du lịch” khi hàng ngàn VĐV và du khách đổ về tham dự VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025

Vietbank chào bán hơn 270,9 triệu cổ phiếu

Vietbank chào bán hơn 270,9 triệu cổ phiếu

Ngân hàng 10:53

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã VBB) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Petrovietnam và Vietcombank ký hợp đồng tín dụng hơn 1 tỉ USD

Petrovietnam và Vietcombank ký hợp đồng tín dụng hơn 1 tỉ USD

Ngân hàng 10:52

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ký kết 2 hợp đồng tín dụng hơn 1 tỉ USD

AEON khai trương TTTM Tân An tại phường Long An – Tây Ninh, biểu tượng phát triển mới

AEON khai trương TTTM Tân An tại phường Long An – Tây Ninh, biểu tượng phát triển mới

Thị trường 19:00

Ngày 4-10-2025, AEON Việt Nam khai trương TTTM AEON Tân An tại Tây Ninh. Đây là trung tâm thứ 8, khẳng định chiến lược tăng tốc mở rộng tại thị trường Việt Nam.

FPT đồng hành Cà Mau hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác về khoa học – công nghệ và chuyển đổi số

FPT đồng hành Cà Mau hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác về khoa học – công nghệ và chuyển đổi số

Sản xuất - Kinh doanh 15:54

Chiều 6-10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp Tổ Điều phối nhằm triển khai Thỏa thuận hợp tác đã ký kết với Tập đoàn FPT giai đoạn 2025-2030.

CADIVI kỷ niệm 50 năm thành lập với chủ đề “Vững mạch dẫn, Sáng non sông”

CADIVI kỷ niệm 50 năm thành lập với chủ đề “Vững mạch dẫn, Sáng non sông”

Sản xuất - Kinh doanh 15:53

Ngày 6-10, CADIVI tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1975–2025), dấu mốc ghi nhận hành trình nửa thế kỷ cống hiến, đồng hành sự phát triển của đất nước.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn