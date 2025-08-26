Phòng chờ thương gia SASCO - Trải nghiệm quốc tế, kết tinh bản sắc

Trên thế giới, nhiều sân bay lớn đã tiên phong tạo ra những trải nghiệm độc đáo, đáp ứng tối đa nhu cầu ngày càng đa dạng của hành khách. Trong xu hướng đó, hệ thống phòng chờ thương gia của SASCO được đánh giá như một hình mẫu tiên phong tại Việt Nam, nổi bật với sự kết hợp giữa tiện ích đạt chuẩn quốc tế và concept chứa đựng chiều sâu văn hóa dân tộc, mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc cho mỗi hành khách.

The Lotus Lounge, được thiết kế nhằm tôn vinh những làng nghề truyền thống Việt, gửi gắm thông điệp về một Việt Nam giàu bản sắc, vừa hiện đại, vừa gần gũi.

Chuẩn mực quốc tế hòa quyện văn hóa bản địa

Với hệ thống phòng chờ thương gia đẳng cấp, khác biệt tại các sân bay lớn trên toàn quốc, SASCO mang đến cho hành khách sự đồng bộ về không gian chờ bay lý tưởng giữa lòng sân bay nhộn nhịp. Các phòng chờ được thiết kế với tiêu chuẩn cao về thẩm mỹ và công năng, nổi bật với thiết kế sang trọng, riêng tư, đầy đủ tiện nghi nghỉ ngơi, làm việc hoặc tranh thủ bàn thảo, hội họp với đối tác trước giờ bay.

The SENS Lounge Phú Quốc tái hiện vẻ đẹp tinh hoa đảo Ngọc qua thiết kế tinh tế, kết hợp giữa thiên nhiên, nghệ thuật và sự sang trọng hiện đại.

Đồng thời, hành khách được phục vụ ẩm thực phong phú mang phong cách Á - Âu, buffet cao cấp hay trải nghiệm bếp mở với các món nóng ấn tượng. Dù là khách doanh nhân, gia đình đi du lịch hay du khách quốc tế lần đầu đặt chân đến Việt Nam, hệ thống phòng chờ SASCO đều có thể đáp ứng đa dạng yêu cầu, mang lại sự hài lòng với chất lượng dịch vụ tinh tế và đẳng cấp.

The SENS Business Lounge - Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, nguồn cảm hứng từ Tinh hoa Lụa Việt mềm mại, thanh lịch được thể hiện rõ nét trong từng đường nét kiến trúc, nội thất.

Điều đặc biệt nhất làm nên sự khác biệt của phòng chờ SASCO chính là sự khéo léo lồng ghép các yếu tố văn hóa truyền thống vào trải nghiệm của hành khách. Tại The SENS Business Lounge - Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, nguồn cảm hứng từ Tinh hoa Lụa Việt mềm mại, thanh lịch được thể hiện rõ nét trong từng đường nét kiến trúc, nội thất và cả không gian trải nghiệm kích thích mọi giác quan. Hay phải kể đến Lotus Lounge, được thiết kế nhằm tôn vinh những làng nghề truyền thống nổi tiếng của Việt Nam như gốm sứ, làng Sen, làng nghề muối biển... Mỗi chi tiết nhỏ đều chứa đựng thông điệp ý nghĩa về một Việt Nam giàu bản sắc, vừa hiện đại, vừa gần gũi tinh tế.

Dịch vụ nuôi dưỡng từ sự trân trọng

Ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ vào trải nghiệm cá nhân hóa tinh tế và giàu cảm xúc, SASCO trân trọng mỗi góc ngồi thư giãn riêng tư, mỗi món ăn hợp khẩu vị, đậm đà văn hóa bản địa hay tinh thần "nghệ nhân phục vụ". Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, khi được chăm chút đều trở thành dấu ấn đáng nhớ trong hành trình của mỗi hành khách.

Với chiến lược bài bản và khát vọng nâng tầm trải nghiệm đẳng cấp dịch vụ sân bay Việt Nam, các Phòng chờ thương gia SASCO liên tục đạt các giải thưởng danh giá trong ngành hàng không do hành khách toàn cầu bình chọn.

Trong suốt hành trình phát triển, hệ thống SASCO Business Lounge chinh phục nhiều giải thưởng quốc tế uy tín và được đánh giá cao bởi các chuyên gia, tổ chức đánh giá chất lượng dịch vụ hàng đầu. Tạp chí PAX International từng vinh danh Phòng chờ Hạng Thương gia Tốt nhất tại Châu Á do bạn đọc quốc tế bình chọn với Le Saigonnais Business Lounge năm 2020, Jasmine Halal Lounge năm 2023, và gần nhất là The SENS Lounge tại Sân bay Quốc tế Phú Quốc năm 2025. Những thành tựu này khẳng định vị thế và tầm nhìn tiên phong của SASCO trong lĩnh vực dịch vụ sân bay, đồng thời đặt dấu mốc quan trọng cho hành trình vươn tầm quốc tế của ngành dịch vụ sân bay Việt Nam.

Phía sau thành công đó là hành trình 32 năm phát triển của SASCO trong lĩnh vực dịch vụ phi hàng không tại Việt Nam. Với thông điệp "Tiên phong chinh phục", SASCO không ngừng đổi mới, hoàn thiện để mang đến cho du khách những trải nghiệm tinh tế, đẳng cấp, đồng thời góp phần quảng bá một Việt Nam thân thiện, hiếu khách và đậm đà bản sắc dân tộc trên bản đồ hàng không quốc tế.

"Dịch vụ đẳng cấp bắt đầu từ một cảm xúc được trân trọng", đó chính là giá trị cốt lõi mà SASCO hướng đến, giúp thương hiệu này ngày càng khẳng định vị thế và được hàng triệu du khách trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn.

