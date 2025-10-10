Phim Việt “Đợi Gì, Mơ Đi!” khiến khán giả vì cười nhiều mà khóc cũng không ít

Không khí sôi động tại sự kiện công chiếu phim Đợi Gì, Mơ Đi!

Từ chủ tịch phường về hưu đến ông thợ xăm "mê rap": Ước mơ thì làm gì có deadline

"Đợi Gì, Mơ Đi!" kể câu chuyện tưởng như nghịch lý: ông Hải, một chủ tịch phường vừa về hưu nhưng không chọn "thư giãn tuổi già" như nhiều người vẫn nghĩ, mà "quay xe" quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành thợ xăm. Ông lặng lẽ rút 200 triệu, số tiền dành dụm cả đời để khởi nghiệp tuổi xế chiều mà không nói trước với ai. Hệ quả là gia đình xào xáo, con cái giận dỗi, hàng xóm "xì xầm".

Đồng hành cùng ông Hải là Âu - chàng trai Gen Z bất cần, cợt nhả với tiêu chí "sống tới đâu, hay tới đó". Tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng, hai thế hệ tưởng như cách biệt lại kết nối với nhau qua những hình xăm, qua những lần "hỏng bét" và cả những giấc mơ chưa dám gọi tên.

Nhìn thoáng qua, câu chuyện và motif của phim dễ khiến người ta nghĩ đến một bộ phim hài đơn thuần. Nhưng khi bước vào rạp, cảm giác đó nhanh chóng bị "bẻ lái". Cả khán phòng có thể cười sảng khoái với những tình huống bất ngờ, những câu thoại "khó đỡ" của Âu, nhưng cũng không ít lần im bặt, nghẹn ngào bởi những tình tiết nhẹ nhàng mà đầy điểm chạm về tuổi trẻ, về cha mẹ, về khoảng cách thế hệ và về hành trình theo đuổi giấc mơ tưởng chừng xa vời, phù phiếm.

"Đã chuẩn bị tinh thần chỉ để cười thôi, ai ngờ lại khóc lúc nào không hay. Phim chạm và để lại nhiều thổn thức quá"; "Câu chuyện nhẹ nhàng, không giáo điều nhưng đủ để mình nghĩ nhiều"; "Tự nhiên thấy thương bố mẹ ghê. Và cũng thấy bản thân đã bỏ lỡ nhiều điều vì quá sợ hãi’; "Đợi Gì, Mơ Đi!: nghe tên thì vui nhưng xem xong lại muốn nghĩ sâu"... là những chia sẻ đầy cảm xúc của khán giả ngay khi rời rạp.

Đợi Gì, Mơ Đi!: Bộ phim mang lại tiếng cười, cả rổ động lực sống và một chút gì đó rất... tình

Bối cảnh phim gần gũi, visual chỉn chu. Nhạc phim cũng được đánh giá cao khi sử dụng các bản rap hay acoustic nhẹ nhàng, khơi gợi cảm xúc, tạo chất riêng cho từng phân đoạn. Tổng thể, phim nhẹ nhàng, trẻ trung, nghịch ngợm. Thay vì drama gay gắt hay tình tiết giật gân, phim đưa khán giả bước vào thế giới "già mà không cũ, trẻ mà không rỗng", nơi những con người tưởng như đối lập lại dạy nhau cách sống thật với mình.

Nhà sản xuất Janet Ngo, Giám đốc dự án She-Kings tại sự kiện công chiếu phim (ngoài cùng bên phải)

Chia sẻ tại buổi công chiếu, Nhà sản xuất Janet Ngo (Giám đốc Dự án She-Kings) bày tỏ: "Bộ phim này được ra đời với mong muốn người trẻ dám mơ, dám sống. Và người lớn được quyền bắt đầu lại, bất kỳ lúc nào".

Phim đã chính thức khởi chiếu trên toàn quốc, có thể nói khán giả đã có một trải nghiệm được bước vào hành trình "xăm giấc mơ" có một không hai của ông Hải và Âu. Để đâu đó sau khi xem xong, các quý khán giả có thêm một động lực bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi điều mình thích.

"Đợi Gì, Mơ Đi!" đánh dấu một bước chuyển mới trong lĩnh vực điện ảnh của nhà sản xuất Janet Ngo, người đứng sau loạt hoạt động sáng tạo đầy tâm huyết trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Với "Đợi Gì, Mơ Đi!", Janet Ngo (She-Kings) tiếp tục cho thấy bản lĩnh của một nhà sản xuất trong việc theo đuổi những câu chuyện mang tinh thần khai phá, táo bạo và có chiều sâu văn hóa.

* Phim dành cho người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+)