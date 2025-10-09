Thị trường
09/10/2025 09:44

“Đợi Gì, Mơ Đi!”: Những giấc mơ không cần deadline, miễn là dám bắt đầu

Từ beatbox, trượt ván, nhảy popping đến rap, A.Tới (VSPLIFFF) tiếp tục “liều lĩnh” rẽ hướng sang diễn xuất, dám bắt đầu hành trình mới.

Có những giấc mơ được ươm mầm từ thuở niên thiếu, cũng có giấc mơ chỉ chớm nở ở giữa hành trình sự nghiệp. Với rapper A.Tới, điện ảnh chính là một giấc mơ mới mẻ, táo bạo như thế.

Từng quen mặt trên các sân khấu underground cùng nhóm Under The Hood, cũng từng thử sức ở một số vai phụ trên màn ảnh rộng, nhưng phải đến khi "Đợi Gì, Mơ Đi!" ra mắt, A.Tới mới thật sự có một cú chuyển mình trong hành trình nghệ thuật. Bộ phim đánh dấu vai nam chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của anh, đồng thời cũng là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Lâm Minh Khôi, do Janet Ngo (She-Kings) sản xuất.

Dù chưa tạo được hiệu ứng phòng vé như kỳ vọng, nhưng "Đợi Gì, Mơ Đi!" lại khơi gợi một câu chuyện đáng suy ngẫm về việc dám nắm lấy cơ hội, dám sống với đam mê, dám mơ và dám làm.

"Giấc mơ nào cũng cần một chút liều. Nếu không dám bước, bạn sẽ không bao giờ biết giới hạn của mình ở đâu." – A.Tới chia sẻ.

Xuất phát điểm là một rapper underground, lý do nào khiến bạn quyết định thử sức với vai chính Âu trong dự án điện ảnh "Đợi Gì, Mơ Đi!"?

Thật ra mình đến với vai Âu khá tự nhiên. Khi đọc kịch bản, mình thấy nhân vật này giống như một "phiên bản khác" của chính mình: cũng bướng, cũng đam mê, cũng từng lạc hướng nhưng vẫn không bỏ cuộc. Mình nghĩ cơ hội này giống như một "track" đặc biệt mà đời đưa cho, nếu bỏ lỡ thì sẽ hối tiếc. Rap dạy mình thành thật với khán giả, và mình muốn mang năng lượng đó lên màn ảnh.

“Đợi Gì, Mơ Đi!”: Những giấc mơ không cần deadline, miễn là dám bắt đầu - Ảnh 1.

Lần đầu thử sức với vai nam chính, lại đứng cạnh một diễn viên kỳ cựu như NSND Thanh Nam, A.Tới đã vượt qua áp lực như thế nào để hoàn thành tốt vai diễn?

Mình gặp áp lực khá là nhiều, nhất là khi được đứng trước một người dày dạn kinh nghiệm như chú Thanh Nam. Tuy nhiên, chú lại là người luôn tạo không khí thoải mái tại trường quay cho mọi người. Chú hay nhắc mình "cứ sống với nhân vật" chứ đừng cố diễn. Từ đó, mình học được cách mở lòng để cảm nhận nhân vật thay vì vào vai một cách cứng nhắc.

Qua hành trình với "Đợi Gì, Mơ Đi!", mình thêm tự tin, trưởng thành hơn trong diễn xuất. Quan trọng hơn cả, mình học được cách lắng nghe để hiểu hơn về cảm xúc con người, tích lũy "vốn liếng" cho con đường nghệ thuật sau này.

“Đợi Gì, Mơ Đi!”: Những giấc mơ không cần deadline, miễn là dám bắt đầu - Ảnh 2.

A.Tới (vai Âu) và NSND Thanh Nam (vai ông Hải) tại buổi công chiếu phim "Đợi Gì, Mơ Đi!"

Xuất phát từ những góc nhìn, trải nghiệm của bản thân, A.Tới hãy chia sẻ một lời nhắn gửi đến những người trẻ còn đang hoài nghi hoặc chần chừ trước đam mê của mình?

Mình muốn nói rằng giấc mơ nào cũng cần một chút liều. Nếu không dám bước, bạn sẽ không bao giờ biết giới hạn của mình ở đâu. Đừng để cuộc đời chỉ trôi trong hai chữ "lất phất". Nếu đã từng có một giấc mơ khiến bạn mất ngủ, khiến tim rung lên khi nghĩ tới, thì đừng chôn nó đi chỉ vì sợ thất bại. Thất bại cũng đau, nhưng nỗi đau lớn nhất là để ước mơ nằm im và sống như chưa từng có nó. Âu trong phim nhắc mình rất rõ về điều này, rằng điều đáng sợ không phải là mơ không thành, mà là chưa từng dám mơ. Nên nếu bạn đang phân vân, hãy coi như đây là một lời nhắc: Đừng đợi gì nữa, mơ đi.!

She-Kings: Chọn gieo niềm tin vào giấc mơ điện ảnh Việt

"Đợi Gì, Mơ Đi!" cũng đánh dấu dấu ấn của Janet Ngo (She-Kings) trong vai trò nhà sản xuất, nhà đầu tư. Thay vì chạy theo xu hướng thị trường, She-Kings lựa chọn đặt tâm và tầm vào những dự án giàu cảm xúc, hướng đến tác động tích cực và nuôi dưỡng niềm tin vào các tài năng trẻ.

“Đợi Gì, Mơ Đi!”: Những giấc mơ không cần deadline, miễn là dám bắt đầu - Ảnh 3.

Các diễn viên cùng khách mời tại sự kiện công chiếu phim "Đợi Gì, Mơ Đi!"

She-Kings không chỉ đầu tư làm phim mà còn gieo niềm tin vào sức mạnh văn hóa. Từ việc trao cơ hội cho đạo diễn trẻ đến đặt niềm tin vào một rapper lần đầu đóng chính, She-Kings theo đuổi chiến lược đầu tư bền vững, hướng đến giá trị dài hạn thay vì lợi nhuận tức thời.

Dù "Đợi Gì, Mơ Đi!" chưa đạt thành công như kỳ vọng, bộ phim vẫn mang ý nghĩa đặc biệt: dám trao niềm tin, dám thử sức và dám nuôi dưỡng giấc mơ. Chính tinh thần này cũng góp phần tạo nên "khẩu vị" mới lạ và đầy hy vọng cho điện ảnh Việt trong thời gian tới.

