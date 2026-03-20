Phân Bón Cà Mau khởi động chương trình "Mùa Vàng Thắng Lớn 2026"

Quy mô kỷ lục: Tổng giá trị giải thưởng hơn 24 tỷ đồng với hơn 1,5 triệu phần quà đón chờ nhà nông

Tiếp nối sức hút của các mùa trước, Mùa Vàng Thắng Lớn 2026 mang đến một bước tiến lớn với tổng giá trị chương trình hơn 24 tỷ đồng và hơn 1,5 triệu giải thưởng hấp dẫn gồm: 45 xe máy Honda; 45 nhẫn vàng 01 chỉ 99,99; 500 nhẫn vàng 0,5 chỉ 99,99 và 1.515.000 thẻ nạp điện thoại nhiều mệnh giá khác nhau từ 10.000 đến 50.000 đồng. Chương trình được diễn ra từ 09.03.2026 đến 28.02.2027 trên khắp cả nước.

Đại diện Phân bón Cà Mau chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn chương trình không chỉ mang đến cơ hội trúng thưởng mà còn tiếp thêm động lực để bà con vững tin sản xuất qua mỗi mùa vụ. Đây cũng là cam kết đồng hành lâu dài của Phân Bón Cà Mau trong việc khuyến khích bà con sử dụng sản phẩm chính hãng, chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác."

Chính từ những mục tiêu đó, không khí "mùa vàng" không chỉ hiện diện trên những cánh đồng lúa, vườn sầu riêng, thanh long hay cà phê ..., mà còn lan tỏa qua niềm vui trúng thưởng của nhiều gia đình nông dân trên khắp mọi miền đất nước.

Quét mã QR đơn giản – Cơ hội trúng thưởng nhân đôi với "Mùa Vàng Thắng Lớn 2026"

Mùa Vàng Thắng Lớn 2026 với hàng triệu giải thưởng giá trị đang chờ đón bà con

Một trong những điểm đáng nhớ khiến "Mùa Vàng Thắng Lớn" được bà con yêu thích chính là cách tham gia đơn giản, thuận tiện. Chỉ cần quét mã QR bên trong bao NPK Cà Mau, bà con có thể tham gia chương trình và nhận cơ hội trúng thưởng.

Đặc biệt năm nay, lần đầu xuất hiện vòng quay may mắn mang đến cơ hội trúng ngay nhẫn vàng 0,5 chỉ 99,99 hoặc thẻ nạp điện thoại. Thêm vào đó, bà con còn được nhân đôi cơ hội trúng thưởng giải Nhất xe máy Honda; giải Nhì nhẫn vàng 1 chỉ 99,99 qua các livestream quay số độc đáo sẽ được phát trực tiếp trên các nền tảng của Phân bón Cà Mau. Chương trình không giới hạn số lượt tham gia, vì vậy bà con quét càng nhiều mã QR thì cơ hội trúng thưởng càng lớn.

Các đợt quay số và công bố kết quả được tổ chức công khai theo quy định, đảm bảo mọi cơ hội trúng thưởng đều công bằng cho người tham gia.

5 năm trao may mắn, 15 năm đồng hành cùng nhà nông

Năm 2026 đánh dấu hai cột mốc ý nghĩa: 5 năm chương trình "Mùa Vàng Thắng Lớn" mang niềm vui trúng thưởng cho nông dân, 15 năm thương hiệu Phân bón Cà Mau đồng hành cùng nền nông nghiệp Việt Nam.

Trong suốt chặng đường ấy, hàng triệu giải thưởng đã được trao tận tay người trúng, từ các tỉnh ĐBSCL, Đông Nam Bộ, vùng cao Tây Nguyên đến những khu vực miền Trung, miền Bắc. Những thành quả ấy không chỉ là dấu mốc của chương trình, mà còn là minh chứng cho sự tin yêu, gắn kết và đồng hành của bà con nông dân trên khắp cả nước.

Niềm vui rạng rỡ đến triệu bà con khắp mọi miền đất nước trong hành trình "Mùa Vàng Thắng Lớn" những năm qua

Ở nhiều vùng quê, câu chuyện về những nông dân bất ngờ trúng thưởng từ "Mùa Vàng Thắng Lớn" đã được lan tỏa tích cực. Từ một chương trình khuyến mãi, "Mùa Vàng Thắng Lớn" dần trở thành hoạt động quen thuộc với nhiều bà con nông dân giữa những mùa vụ bận rộn.

Khi mùa vụ mới bắt đầu, từng bao phân bón NPK Cà Mau được mở ra trên ruộng đồng cũng là lúc cơ hội may mắn được gieo trồng, tiếp thêm niềm tin để bà con nông dân vững vàng trên hành trình làm giàu từ chính mảnh đất quê hương mình.

Thông qua chương trình, Phân bón Cà Mau tiếp tục khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với nông nghiệp Việt Nam, góp phần cùng bà con hướng tới những mùa vụ hiệu quả và bền vững.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bà con có thể truy cập https://www.pvcfc.com.vn/tin-tuc hoặc liên hệ tổng đài 1800 888 606 (miễn phí).