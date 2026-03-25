Doanh nghiệp
25/03/2026 10:11

P&G tiếp tục mở rộng chương trình nước sạch tại Việt Nam

In bài viết

P&G Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh sáng kiến “Nước uống sạch cho cộng đồng”, góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân.

Trong bối cảnh nhiều khu vực còn khó khăn trong tiếp cận nước sạch do thiên tai và biến đổi khí hậu, Công ty P&G Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh sáng kiến "Nước uống sạch cho cộng đồng" (CSDW), góp phần cải thiện điều kiện sống người dân.

Hưởng ứng Ngày Nước Thế giới 2026 với chủ đề "Nước và Bình đẳng giới", Công ty P&G Việt Nam phối hợp Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức chương trình tại xã Bích Hào (Nghệ An).

Tại chương trình, học sinh được hướng dẫn sử dụng nước an toàn, thực hành rửa tay đúng cách cùng nhãn hàng Safeguard, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe. Điểm nhấn là hoạt động giới thiệu gói bột lọc nước P&G - giải pháp có thể biến 10 lít nước bẩn thành nước uống sạch trong 30 phút, giúp người dân chủ động ứng phó trong điều kiện thiếu nước.

Sau hơn một thập kỷ triển khai tại Việt Nam, chương trình đã cung cấp hơn 100 triệu lít nước sạch, hỗ trợ hàng trăm nghìn người dân, đặc biệt ở vùng chịu ảnh hưởng thiên tai. Trong giai đoạn II, dự án dự kiến mở rộng tại nhiều địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Tháp, Cần Thơ… với mục tiêu đến tháng 10-2026 mang nước sạch đến thêm 150.000 người dân.

M. Nhi
từ khóa : P&G
Ngày 24-3, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM công bố nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Tài chính TNHH HD SAISON từ 50% lên 75%, chính thức nắm quyền chi phối.

Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn