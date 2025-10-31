Ông Bùi Thanh Giang được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Tại lễ trao quyết định, ông Nguyễn Văn Thọ đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm ông Bùi Thanh Giang, Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV, giữ chức vụ thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30 tháng 10 năm 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ và Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Trần Văn Nam trao quyết định và hoa chúc mừng ông Bùi Thanh Giang. (Ảnh: SGGP)

Ông Bùi Thanh Giang, sinh năm 1968, có trình độ Thạc sĩ, với hơn 35 năm công tác trong ngành cấp nước TP HCM, đã trưởng thành từ thực tiễn, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, vận hành hệ thống cấp nước của thành phố, như: Phó Ban Kế hoạch – Kỹ thuật – Vật tư Nhà máy nước Thủ Đức; Quản đốc phân xưởng tu bổ - sửa chữa Nhà máy nước Thủ Đức; Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban Kế hoạch – Vật tư – Tổng hợp Nhà máy nước Thủ Đức. Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Tổng Công ty; Giám đốc Nhà máy nước Tân Hiệp; Giám đốc Nhà máy nước Thủ Đức. Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Ngày 01 tháng 10 năm 2025, Ông đảm nhận Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ chúc mừng ông Bùi Thanh Giang được tin tưởng tín nhiệm; mong muốn ông Bùi Thanh Giang cùng tập thể, ban lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV thực hiện tốt các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.



