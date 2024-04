NLVJLA hợp tác hỗ trợ hoạt động phi các-bon hóa tại Việt Nam

Công ty TNHH Đất Mới Việt Nhật Long An (tên gọi tắt NLVJLA, trụ sở tại Long An, là hệ thống kho lạnh, kho mát được đầu tư bởi Sojitz Corporation (SOJITZ), KOKUBU GROUP CORP và một đối tác tại Việt Nam) vừa công bố hợp tác với Công ty Zeroboard, Inc (trụ sở tại Minato, Tokyo) về việc sử dụng dịch vụ đám mây ứng dụng trong tính toán và trực quan hóa phát thải khí nhà kính Zeroboard.

Hệ thống kho lạnh, kho mát hiện đại của New Land Việt Nhật Long An tại Khu công nghiệp Tân Đức, Long An

NLVJLA là doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ hậu cần (logistics) 4 vùng nhiệt (kho lạnh, kho mát, kho nhiệt độ thường và kho kiểm soát nhiệt theo yêu cầu khách hàng), kết hợp cùng dịch vụ vận chuyển nhằm cung cấp dịch vụ hậu cần tiên tiến giúp bảo đảm duy trì nhiệt độ ổn định trong quá trình bảo quản và vận chuyển thực phẩm.

Zeroboard là dịch vụ đám mây quốc tế với khả năng nâng cấp tính toán với bộ hệ số phát thải đa quốc gia. Zeroboard cung cấp chức năng thu thập và quản lý dữ liệu phát thải trực tiếp từ các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng, giúp tăng hiệu quả tính toán.

Hệ thống kho mát được lắp sẵn kệ, sức chứa trên 12.000 pallets. Phục vụ mặt hàng trái cây, nông sản, sữa, phô mai,hạt giống,…

Bên cạnh cung cấp dịch vụ, Zeroboard Inc. sẽ hỗ trợ toàn diện NLVJLA trong quá trình quản lý hoạt động phi các-bon hóa thông qua tư vấn tính toán bằng tiếng Việt, đồng tổ chức các hội thảo chuyên môn hướng tới đội ngũ nhân viên của công ty. Hai bên đặt mục tiêu không chỉ tính toán và trực quan hóa kết quả phát thải khí nhà kính của NLVJLA mà còn cả chuỗi cung ứng, trở thành ví dụ tiêu biểu trong hoạt động quản lý giảm thiểu phát thải các-bon trong ngành dịch vụ logistics.

Khu vực phòng đệm rộng hơn 2.000m2 với hệ thống cửa dock được lắp đặt CCTV quan sát 24/7. Xe nâng lên đến 83 chiếc giúp tối ưu thời gian nhập xuất hàng.

Ngoài ra, NLVJLA và Zeroboard Inc. cũng ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm hỗ trợ hoạt động phi các-bon hóa hướng tới các đối tác của NLVJLA.