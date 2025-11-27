Hoạt động cộng đồng
27/11/2025 10:06

Những chuyến bay nghĩa tình đến miền Trung

In bài viết

Trong đêm mưa gió, chiếc xe địa hình gắn ống thở, mang theo các UAV vượt qua đoạn Quốc lộ 1A ngập sâu ở Nam Trung Bộ để hỗ trợ người dân tại các điểm bị cô lập.

Nước dâng quá nhanh trong đêm, nhiều khu vực đã bị cô lập hoàn toàn, nước vượt mái nhà, không điện, không nước, điện thoại hết pin, UAV tiếp cận đã tiếp cận hỗ trợ các khu vực này.

Ba chiếc UAV bay liên tục xuyên ngày đêm, mang phao, dây, nước uống, mì gói, sữa. Giữ được ổn định trong gió mạnh và mưa, các UAV bay thấp qua từng mái nhà. Chiếc loa công suất lớn gắn trên thân UAV phát liên tục các hướng dẫn cho bà con đang gặp nạn.

Những chuyến bay nghĩa tình đến miền Trung - Ảnh 2.

Các UAV của CT UAV xác định vị trí người dân cần giúp đỡ và vận chuyển nhu yếu phẩm tại xã Hòa Xuân Đông (Phú Yên cũ)

Những chuyến bay nghĩa tình đến miền Trung - Ảnh 3.

UAV vận chuyển nhu yếu phẩm đến bà con vùng bị lũ lụt tại thôn Quy Hậu, Tuy Hòa (Phú Yên cũ)

Anh Phan Văn Hán – Giám đốc Hỗ trợ kỹ thuật của CT UAV dẫn đầu đoàn, nói: "Chúng tôi chỉ tiếc là chưa thể làm được nhiều hơn cho bà con. Giá như chúng tôi có thể phát triển kịp thời loại UAV có thể phát wifi, sạc nhanh di động, thì sẽ hỗ trợ được bà con tại vùng bị mất sóng, để họ có thể liên lạc với gia đình. Đội ngũ chúng tôi đang làm ngày đêm, đẩy nhanh việc phát triển UAV thế hệ mới chuyên dùng cho công tác ứng phó thảm họa như các loại UAV kén nổi siêu nặng có thể cứu được nhiều người hoặc nền tảng Quốc gia kết hợp giữa vệ tinh – UAV – truyền thông đa phương tiện để cảnh báo sớm mọi nguy cơ lở đất, lũ lụt, động đất, dịch bệnh, tắc nghẽn… thì thiệt hại sẽ giảm đi nhiều".

"Một đồng đội khác của tôi là anh Khang không may dẫm phải đinh khi lội trong dòng nước lũ, vết thương rách sâu nhưng anh ấy vẫn cố gắng hoàn thành nốt những điểm tiếp tế trong ngày. Và anh nói rằng bà con còn đang cần mình lắm, chịu đau, cố thêm chút nữa cũng không sao", anh Hán nói.

Cùng với đó, CT Modulex – một đơn vị trong cùng hệ sinh thái công nghệ của CT Group đang phát triển nhà xếp chống thảm họa. Đây là dạng nhà robot có thể tự xếp gọn và duỗi ra nhanh chóng, tự cấp được điện, nước. Những ngôi nhà này có thể nổi trên mặt nước, dùng làm nhà ở, bệnh viện dã chiến, hoặc thậm chí trở thành điểm lánh nạn giữa rốn lũ.

Đoàn cứu trợ đã đi qua nhiều thôn, xã ngập sâu suốt những ngày qua và dự kiến sẽ trở về TP HCM vào đêm 26-11 sau khi hoàn tất các điểm cuối cùng theo kế hoạch. Phần lớn thành viên đều thấm mệt, nhưng không ai nhắc về sự vất vả. Điều lưu lại nhiều nhất trong ký ức họ là những gương mặt bừng sáng khi nhìn thấy UAV hạ xuống, hay một cái gật đầu nhẹ, vẫy tay chào như lời cảm ơn trong dòng nước lạnh.

Mai Anh
từ khóa : hỗ trợ người dân, UAV, truyền thông đa phương tiện, ct group, CT UAV
FPT hợp lực VinaCapital và SHTP làm “Tổng công trình sư” xây dựng TP HCM thành siêu đô thị quốc tế

FPT hợp lực VinaCapital và SHTP làm “Tổng công trình sư” xây dựng TP HCM thành siêu đô thị quốc tế

Sản xuất - Kinh doanh 10:05

Tập đoàn FPT chính thức công bố hai thỏa thuận hợp tác quan trọng với VinaCapital và Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025.

Nam A Bank “hiến kế” 3 mũi nhọn tài chính xanh thu hút vốn ngoại tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

Nam A Bank “hiến kế” 3 mũi nhọn tài chính xanh thu hút vốn ngoại tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

Sản xuất - Kinh doanh 16:39

Diễn đàn diễn ra từ ngày 25-27.11 tại TP HCM với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”. NNam A Bank tham gia với vai trò là doanh nghiệp đồng hành.

Người dân TP HCM tham quan mô hình xử lý rác hiện đại của VWS

Người dân TP HCM tham quan mô hình xử lý rác hiện đại của VWS

Doanh nghiệp 15:47

VWS triển lãm mô hình xử lý rác hiện đại, người dân TP HCM hào hứng tham quan tìm hiểu quy trình phân loại, xử lý và tái chế rác

Saigon Co.op cùng bà con miền Trung - Tây Nguyên tái thiết cuộc sống

Saigon Co.op cùng bà con miền Trung - Tây Nguyên tái thiết cuộc sống

Doanh nghiệp 15:47

Saigon Co.op tung gói trợ giá, bán hàng không lợi nhuận cùng bà con miền Trung - Tây Nguyên tái thiết cuộc sống sau lũ lịch sử

TEA CONNECT - Biểu tượng của ngoại giao mềm, kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế

TEA CONNECT - Biểu tượng của ngoại giao mềm, kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế

Thị trường 11:08

Nghệ thuật trà đang trở thành dấu ấn của ngoại giao mềm, nơi những cuộc gặp gỡ mở ra cơ hội đối thoại, những ý tưởng lớn khởi nguồn với tinh thần cởi mở

Ra mắt ứng dụng Sun PhuQuoc Airways với ưu đãi 20% giá vé mọi chặng bay

Ra mắt ứng dụng Sun PhuQuoc Airways với ưu đãi 20% giá vé mọi chặng bay

Sản xuất - Kinh doanh 08:00

Ngày 26-11-2025, Sun PhuQuoc Airways chính thức ra mắt Sun PhuQuoc Airways app.

Giao thương kết nối doanh nghiệp Việt - Trung

Giao thương kết nối doanh nghiệp Việt - Trung

Doanh nghiệp 22:16

Hội Doanh nhân Sài Gòn vừa tổ chức thành công chương trình Giao lưu Kết nối Tầm nhìn & Cơ hội kinh doanh Việt - Trung


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn