Index Living Mall chính thức trở lại với diện mạo mới

Sự kiện này cũng đánh dấu sự trở lại của thương hiệu nội thất được yêu thích tại Thái Lan thông qua VI Furniture - đơn vị đã hoàn tất thỏa thuận và chính thức trở thành đối tác nhượng quyền duy nhất của Index Living Mall tại Việt Nam kể từ tháng 3-2019.

Với quy mô hơn 1.000 m2, Index Living Mall mang đến hàng ngàn sản phẩm theo kịp xu hướng, đa dạng từ chủng loại và phong cách: nội thất gia đình, nội thất văn phòng; vật dụng trang trí nhà cửa, dụng cụ nhà bếp và trang trí sân vườn… Cùng với việc mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người Việt, VI Furniture với vai trò là đối tác nhượng quyền duy nhất của thương hiệu Index Living Mall tại Việt Nam cũng cam kết, đảm bảo hoàn toàn về chất lượng sản phẩm với giá cả phù hợp cho mọi khách hàng khi mua sắm tại Index. Chỉ với 29.000 đồng khách hàng có thể sở hữu 1 sản phẩm của Index Living Mall bên cạnh những mặt hàng xa xỉ như bộ sofa thời thượng lên đến 50 triệu đồng.

Mang thông điệp "The best is Back", Index Living Mall Việt Nam đặt mục tiêu 4 JOYCE trong định hướng chiến lược kinh doanh của mình, bao gồm: Cung cấp các sản phẩm được kiểm duyệt chất lượng chặt chẽ (Joy Quality), giá cả hợp lý (Joy Price), dịch vụ hậu mãi tin cậy (Joy Service), đáp ứng gu thẩm mỹ của những khách hàng khó tính nhất (Joy Design). Bằng chiến lược này, VI Furniture hướng tới mục tiêu trở thành chuỗi bán lẻ nội thất được yêu thích nhất với mỗi gia đình Việt Nam.

Cũng trong giai đoạn khai trương, từ nay đến 31-12-2019, khách hàng đến với Index sẽ có cơ hội tận hưởng nhiều ưu đãi giá trị.