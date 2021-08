Dai-ichi Life trao tặng 1.000 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP HCM

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình "Kết nối triệu yêu thương - Chung tay đẩy lùi Covid-19" do Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Dai-ichi Life Việt Nam khởi xướng với tổng số tiền 500 triệu đồng. Trước đó, ngày 10-8, chương trình đã trao tặng 100 suất quà yêu thương trị giá 50 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại quận Phú Nhuận. Chương trình đang tiếp tục được khẩn trương triển khai để đến với người dân quận 3 và quận 7 vào cuối tháng 8-2021.



Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam chia sẻ: "TP HCM là trung tâm kinh tế của cả nước với số lượng công nhân rất lớn và thành phần nhập cư làm nghề tự do cũng chiếm tỉ lệ cao. Đại dịch kéo dài đã khiến nhiều gia đình lao động phổ thông rơi vào tình trạng túng quẫn do bị mất việc làm, nghỉ buôn bán, không có thu nhập... Với thông điệp "Kết nối triệu yêu thương" và mong muốn tạo điều kiện cho người dân an tâm thực hiện nghiêm yêu cầu giãn cách xã hội, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Dai-ichi Life Việt Nam đã thông qua Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP HCM trao tặng những phần quà thiết thực giúp các gia đình vơi bớt phần nào khó khăn, thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Với những nỗ lực mà người dân đang thực hiện mỗi ngày, chúng ta tin rằng TP HCM sẽ sớm chiến thắng đại dịch Covid-19 để khôi phục kinh tế và trở về cuộc sống an lành trong trạng thái bình thường mới".

Bên cạnh đó, từ tháng 6-2021 đến nay, Dai-ichi Life Việt Nam đã đóng góp 3 tỉ đồng cho Quỹ Vaccine phòng, chống dịch Covid-19 và 2,1 tỉ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho tuyến đầu chống dịch, bao gồm tặng máy trợ thở, đồ bảo hộ, nhu yếu phẩm và tiền mặt, tại 6 "điểm nóng": Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nội và TP HCM.