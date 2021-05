Cây xanh rợp bóng giữa lòng Châu Đốc

Để xây dựng và tạo ra một nơi đáng sống giữa lòng thành phố Châu Đốc, nơi có các địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Việt Nam, Ban lãnh đạo Tập đoàn Thiên Minh (Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh) đã đưa việc thiết kế cây xanh cảnh quan là mối quan tâm và là một trong nhiều mục tiêu quan trọng hàng đầu trong việc hình thành và phát triển Dự án The New City Châu Đốc tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Hình ảnh công viên trong khu đô thị The New City Châu Đốc

Trải rộng khắp Dự án The New City Châu Đốc có quy mô 106,73ha là hơn 10 công viên rộng lớn, với diện tích từ khoảng 1ha đến 10ha. Ngoài ra, trong Dự án The New City Châu Đốc, cây xanh còn được trồng dọc theo các trục đường, kênh rạch, nội khu… giúp người dân sở tại, khách du lịch được tận hưởng một không gian xanh, mát với không khí trong lành, xua tan sự ồn ào náo nhiệt nơi đô thị.



Với mục tiêu trở thành đô thị xanh, The New City Châu Đốc sẽ góp phần làm đẹp đô thị hiện hữu, đồng thời tăng thêm và giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người dân tại đây.