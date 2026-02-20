Cần Giờ vào top điểm đến hot nhất đầu năm: Dòng khách mở lối cơ hội tại siêu đô thị ESG++

Cùng lúc, giới đầu tư nhanh chóng nhập cuộc, chớp thời điểm sở hữu những sản phẩm hiếm có để đón đầu chu kỳ tăng trưởng khi dòng khách đã hiện hữu rõ ràng.

Một chuyến đi, ba thế hệ cùng vui: Cần Giờ vào top điểm đến hot nhất Tết 2026

"Bà ơi sát vào một chút, mình chụp tấm cả nhà nhé!" - tiếng gọi vang lên giữa đại cảnh xuân, và chỉ vài phút sau, ba thế hệ đã đứng gọn trong một khung hình rực rỡ sắc mai. Khoảnh khắc ấy không hiếm gặp tại Green Paradise Tet Fest, nơi đang ghi nhận lượng khách gia đình tăng mạnh trong những ngày đầu năm.

Green Paradise Tet Fest là điểm đến du xuân yêu thích của nhiều gia đình đa thế hệ

Tại Vinhomes Green Paradise, không khí lễ hội diễn ra sôi động xuyên suốt dịp Tết. Các đại cảnh xuân được bố trí theo cụm lớn, đủ không gian để các gia đình đông thành viên chụp ảnh tập thể. Đường hoa trải dài với 600 gốc mai và đào khoe sắc trở thành phông nền "tuyệt đối điện ảnh" cho hàng ngàn bức ảnh check-in đang phủ kín mạng xã hội.

Điểm đặc biệt khiến Cần Giờ năm nay trở thành "tọa độ gia đình" chính là khả năng chạm tới mọi thế hệ trong cùng một hành trình.

Trẻ nhỏ hào hứng với các trò chơi dân gian phi lao ống tre, gánh lúa qua cầu, cây lì xì khổng lồ và nhiều hoạt động thú vị tại khu kid zone. Phụ huynh chụp ảnh, tham gia workshop cắm hoa cùng con. Ông bà xin chữ đầu năm, gieo quẻ và dừng lại thật lâu bên cây mai 150 năm tuổi - biểu tượng của phúc lộc và trường tồn. Từ mùng 4 Tết, các hoạt động hề vặn bóng, xiếc hoạt náo, cà kheo, gieo quẻ được bổ sung, tạo thêm trải nghiệm mới mẻ mỗi ngày.

"Tôi chọn Cần Giờ vì cả nhà đi chung mà ai cũng có hoạt động phù hợp. Trẻ con không chán, ông bà không mệt, người lớn cũng có không gian riêng", chị Khánh Lê (Cần Thơ) chia sẻ sau chuyến du xuân cùng đại gia đình 10 người.

Lễ hội vừa có không gian cho từng lứa tuổi, vừa tạo cơ hội gắn kết gia đình

Theo ghi nhận, lượng khách đến du xuân tại đây tăng mạnh, đặc biệt là nhóm gia đình. Nhiều du khách ấn tượng với quy mô tổ chức và tiến độ triển khai dự án.

"Cách làm bài bản và lượng khách thực tế cho thấy tiềm năng rất lớn khi siêu đô thị đi vào vận hành", anh Hoàng Vinh, một Việt kiều Đức về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình, nhận xét.

Anh Vinh là một trong số nhiều du khách đến Vinhomes Cần Giờ dịp này vừa để du xuân, vừa đi thực địa dự án anh và gia đình gần như đã quyết "chốt" ngay trước khi anh trở về Đức. Theo anh Vinh, Green Paradise Tet Fest giống như một "preview" cho phong cách sống ESG++ và năng lực vận hành điểm đến quy mô lớn. Khi hệ tiện ích quốc tế hoàn thiện vào quý III-2027 cùng loạt hạ tầng trọng điểm, nơi đây được kỳ vọng đón tới 40 triệu lượt khách mỗi năm, xác lập vị thế của một siêu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí hàng đầu khu vực.

Mỗi ngày, lễ hội xuân Cần Giờ đón hàng ngàn lượt khách trong nước và quốc tế

Nhà đầu tư xuống tiền đầu năm mở lộc: "Cơn sóng ngầm" tại Boulevard Prime

Sức hút thực tế của Cần Giờ trong mùa lễ hội cho thấy lượng khách lớn và ổn định - nền tảng quan trọng cho giá trị thương mại dài hạn.

Lượng khách đông và duy trì ổn định trước - sau Tết cho thấy rõ tiềm năng thương mại và du lịch của siêu đô thị

Chính vì vậy, ngay trong chuyến du xuân đầu năm, nhiều nhà đầu tư đã nhanh chóng lựa chọn Boulevard Prime - nhà phố liền kề nằm trên đại lộ 50 m - trục thương mại tiên phong của siêu đô thị ESG++.

Với vị trí đối diện các tòa cao tầng, gần ga Depot và được bao quanh bởi chuỗi tiện ích đồ sộ, mặt tiền rộng hiếm có, Boulevard Prime hưởng lợi từ dòng khách khổng lồ đổ về siêu đô thị từ mọi hướng.

Nhà phố Boulevard Prime nằm trên trục Tương Lai 50 m - huyết mạch giao thương 24/7 tại siêu đô thị ESG++

Tuy nhiên, điều khiến nhà đầu tư quyết định xuống tiền ngay không chỉ nằm ở vị trí.

Sản phẩm sở hữu diện tích khoảng 100 m², mặt tiền rộng, bàn giao thô linh hoạt, cho phép vừa ở vừa kinh doanh hoặc xây dựng mô hình showroom, boutique, F&B theo nhu cầu. So với nhiều tuyến phố thương mại khác, đây là quỹ căn có diện tích và không gian đủ "độ mở" để tối ưu công năng và nhận diện thương hiệu.

Quan trọng hơn, suất đầu tư ban đầu được đánh giá hấp dẫn so với mặt bằng chung, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn. Đặc biệt, chương trình cam kết hỗ trợ lãi suất lên tới 5 năm trở thành điểm tựa tài chính đáng kể: cố định lãi suất trong 36 tháng và hỗ trợ lãi suất trần 9% trong 24 tháng tiếp theo. Trong bối cảnh thị trường nhạy cảm với biến động lãi vay, chính sách này giúp nhà đầu tư chủ động kế hoạch dòng tiền và giảm áp lực giai đoạn đầu.

Chị Liên Hà (Hà Nội), một nhà đầu tư chốt giữ chỗ ngay trong chuyến du xuân, chia sẻ: "Sản phẩm nằm trên trục lớn, diện tích rộng, mặt tiền đẹp và được cam kết lãi suất rõ ràng tới 5 năm nên tôi quyết định xuống tiền luôn. Đầu năm mở lộc, vừa lấy may, vừa không bỏ lỡ cơ hội".

Theo ghi nhận nhiều căn có mặt tiền đẹp được giữ chỗ nhanh chóng, tạo nên một "cơn sóng ngầm" trên thị trường. Khi dòng người đã chứng minh sức hút điểm đến và chính sách tài chính đủ an tâm, nhiều nhà đầu tư chọn hành động sớm thay vì chờ đợi.

Kỳ nghỉ lễ đang dần khép lại, nhưng Green Paradise Tết Fest vẫn rộn ràng tới hết tháng 2. Cần Giờ lúc này không chỉ là nơi để check-in đầu năm, mà là nơi có thể cảm nhận trước nhịp sống của một siêu đô thị tương lai - nơi mỗi bước chân du xuân hôm nay có thể trở thành bước khởi đầu cho một quyết định tài chính ngày mai.