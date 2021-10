Căn hộ vườn Nhật The Origami bứt phá sau mùa dịch

Vì vậy, The Origami (đại đô thị Vinhomes Grand Park, TP HCM) đang là một trong những dự án hiếm hoi trên thị trường BĐS có khả năng làm hài lòng những chủ nhân “khó tính”.



Xu hướng chọn nhà thay đổi

Sau đợt đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán vào năm ngoái, anh Q.Đạt (quận 3, TP HCM) quyết định rút một phần lợi nhuận để tìm kiếm một nơi an cư sau nhiều năm thuê nhà. Có nhiều lựa chọn hấp dẫn, nhưng anh Đạt quyết định tìm căn hộ với tiêu chí hoàn toàn mới vì gia đình sắp đón thêm thành viên. "Đẹp thì ai cũng muốn, nhưng dịch bệnh thế này thì mình thích nơi có môi trường sống đủ rộng lớn để hít thở, vui chơi, an toàn… Nói chung tiện ích phải lớn, chất lượng thì mới sống lâu dài được" - anh Đạt nhấn mạnh.

Tiêu chí chọn nơi an cư như anh Đạt không mới. Trên thực tế, cả người mua lẫn đầu tư BĐS ngày nay "trưởng thành" hơn xưa rất nhiều. Những khu dân cư được quy hoạch bản bản, nhiều tiện ích độc đáo, chất lượng môi trường sống tốt mới được cho vào tầm ngắm.

Chính vì thế, nếu như đa phần các dự án nhà ở trước kia được thiết kế riêng lẻ, chú trọng tiện ích nội khu, thì ngày nay xu thế thị trường sẽ hướng đến mô hình "đại đô thị" để cộng hưởng chuỗi tiện ích. Tuy nhiên, các đại đô thị là không có nhiều bởi phụ thuộc lớn vào nhiều yếu tố, đặc biệt là quỹ đất. Bản thân các chủ đầu tư bắt buộc phải có đủ quỹ đất, tài chính và uy tín thì mới có thể kiến tạo không gian sống "bất tận" và "đẳng cấp".

The Origami hiện chỉ còn 10% số lượng các căn hộ view vườn Nhật Bản đẹp nhất, hiếm có nhất

Sau khi tìm hiểu kỹ, gia đình anh Đạt đã chọn căn hộ The Origami (thuộc Đại đô thị Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức) để an cư. Xét về vị trí, dự án này hội tụ các lợi thế vàng khi tiếp giáp với hai con sông lớn, tiệm cận trực tiếp đường Vành đai 3, nằm ở trung tâm của TP Thủ Đức, cũng như nằm trong khu vực được quy hoạch "Khu đô thị sáng tạo phía Đông" theo đề án gần đây của TP HCM. Đặc biệt, The Origami là dự án hiếm hoi được đầu tư bài bản về các tiện ích cả nội khu lẫn ngoại khu, hấp dẫn cư dân tương lai.



Trải nghiệm sống nghỉ dưỡng đắt giá với dự án phong cách Nhật Bản

The Origami bao gồm 21 tòa căn hộ, diện tích linh hoạt đáp ứng mọi nhu cầu sinh sống và tài chính của khách hàng. Đặc biệt, dự án lấy cảm hứng thiết kế từ Nhật Bản với bộ đôi Vườn Nhật và công viên phong cách resort, tạo nên không gian xanh đẳng cấp bao phủ khắp các tòa nhà và từng căn hộ, mang tới cuộc sống an yên, cân bằng cho cư dân.

Công viên phong cách resort, vườn Nhật Bản, hồ hoa sen - hoa súng, rạch Bà Dì, công viên Cầu vồng… là chuỗi tiện ích xanh bất tận tại The Origami





Vườn Nhật Bản tại The Origami mang đến nét đặc trưng độc đáo cho dự án

"Không gian xanh" tại The Origami còn được nối dài khi liên kết với "vùng xanh" từ đại đô thị Vinhomes Grand Park, với các tiện ích khổng lồ như công viên rộng 36 ha, bến thuyền cao cấp, đại lộ Ánh sáng Manhattan Glory…



Vị trí nằm ở vùng lõi đại đô thị cũng mang tới sự tiện lợi cho cư dân The Origami khi có thể dễ dàng kết nối tới các khu vực nội và ngoại khu.

Vị thế độc quyền, môi trường sống hoàn hảo cùng những tiện ích đắt giá đẳng cấp, The Origami được đánh giá là dự án độc nhất trên thị trường hiện nay, mở ra không gian sống xanh và đẳng cấp giữa "lòng" đại đô thị Vinhomes Grand Park và cả TP Thủ Đức.