3 mô hình nhà ở thấp tầng nâng tầm xu hướng an cư mới tại Bình Dương

Nâng tầm xu hướng an cư tại Bình Dương

Sau 6 năm liền dẫn đầu cả nước về thu nhập đầu người và luôn trong top đầu về thu hút vốn FDI, Bình Dương ghi nhận xu hướng bất động sản mới, tiệm cận với xu hướng an cư của trung tâm TP HCM. Riêng phân khúc nhà liền thổ ghi nhận mức giá vẫn còn "mềm" so với TP HCM, đang được thị trường tích cực săn tìm cùng sự chú trọng mạnh vào yếu tố "Placemaking – Kiến tạo không gian sống".

"Kiến tạo không gian sống" trong kiến trúc gọi là "Placemaking", vốn không dành cho số đông. Yếu tố này thường xuất hiện trong các dự án cao cấp, đề cao các giá trị tạo lập nơi an cư lý tưởng cho cộng đồng giới tri thức và thượng lưu.

Thấu hiểu từng nhu cầu của gia chủ thuộc cộng đồng tinh hoa, chủ đầu tư CapitaLand Development (CLD) đến từ Singapore phát triển dự án Sycamore với quy mô 18,9ha, là dự án hình mẫu của kiến trúc "Placemaking", chuyển thể ngôn ngữ thiết kế thành các không gian sống đặc quyền ngay tại trung tâm Thành phố Mới Bình Dương.

Sycamore - dự án hình mẫu của kiến trúc "Placemaking" phát triển bởi CLD (Hình: CLD)

3 loại hình nhà ở liền thổ độc bản

Dự án Sycamore dành 9,1ha đất phát triển thành phân khu đầu tiên – The Orchard với môi trường sống được đảm bảo tính riêng tư và độ an toàn cao. The Orchard tiên phong đi theo xu hướng nhà ở phức hợp an ninh khép kín (gated guarded compound) trên thế giới, với 3 lớp bảo vệ từ cổng chào cho đến trước cửa nhà. Nhờ vào yếu tố này, điểm khác biệt của dự án nhà ở thấp tầng có thể nhìn thấy ở thiết kế cổng của từng căn nhà. Lấy cảm hứng từ phong cách nghỉ dưỡng tại các resort cao cấp, chủ đầu tư lên thiết kế cho cổng nhà mở, thành cao, góp phần tạo nên không gian sống thoáng đãng, kết nối mà vẫn đảm bảo an ninh, an toàn.

The Orchard ra mắt 368 căn nhà ở thấp tầng với 3 loại hình đáp ứng nhu cầu đa dạng cho giới tinh hoa: nhà phố liền kề (90-175m2), biệt thự song lập (160-246m2) và biệt thự đơn lập (190-370m2).

The Orchard – phân khu khép kín đầu tiên tại Sycamore với 368 căn nhà ở thấp tầng (Hình: CLD)

Tổng thể khu vực Nhà phố liền kề tại The Orchard kết hợp nhiều kiểu dáng kiến trúc mặt tiền khác nhau, giúp tạo điểm nhấn cho toàn bộ dự án và đem lại nhiều công năng thiết thực cho cư dân nơi đây. Biệt thự song lập đi cùng màn chắn nắng xoay đa năng và khoảng sân thượng mở tối đa hóa không gian sống của gia chủ. Nổi bật hơn hẳn, biệt thự đơn lập kiến tạo xu hướng sống đẳng cấp với thiết kế mái dốc và mỗi khu vực trong nhà đều được tối ưu tầm nhìn ra sân vườn và hồ trung tâm.

Bên trong cả 3 loại hình, với độ thông tầng ấn tượng cao đến 7m cùng sự phân bổ mặt kính lớn trong nhà, giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên mang đến không gian sống thông thoáng và sang trọng, đồng thời nâng tầm chất lượng sống nghỉ dưỡng. Mỗi ngôi nhà sẽ được đi kèm một cây xanh trước nhà và khoảng sân đậu xe rộng rãi với sức chứa lên đến 3 chiếc ô tô, giúp gia tăng độ lưu thông gió tự nhiên và tiện lợi khi đỗ xe.

"Placemaking" còn được CLD thể hiện rõ nét ngay từ quy hoạch "hệ cây xanh đa tầng, hệ tiện ích đa lớp" mang phong cách nghỉ dưỡng. Vô vàn tiện ích đặc quyền, giao thông xanh với hạ tầng dành cho xe điện, cung đường thể chất 3.5 km,… đều được phát triển để thúc đẩy lối sống khỏe mạnh và bền vững cho cộng đồng.

"Hệ cây xanh đa tầng, hệ tiện ích đa lớp" mang phong cách nghỉ dưỡng tại The Orchard

Ngoài tạo lập giá trị sống tích cực cho mỗi gia chủ, yếu tố "Placemaking" còn hướng tới mục tiêu kiến tạo không gian sống trọn vẹn cho toàn thể cộng đồng. Điều này thể hiện rõ nét qua vị trí đắc địa của dự án: mặt tiền Đại lộ Hùng Vương 12 làn xe – cung đường huyết mạch của thành phố mới, kề bên là hồ trung tâm lớn nhất cùng công viên trung tâm 70ha. Từ Sycamore, cư dân nội khu có thể dễ dàng kết nối thuận tiện tới các tiện ích dịch vụ trong bán kính 5km như khu thương mại ngay tại phân khu cao tầng trong tương lai của Sycamore, trung tâm mua sắm AEON, khu phức hợp Hikari, hay di chuyển đến các khu hành chính lân cận hay hệ thống trường quốc tế.

Với vị trí đắt giá cùng những tiện ích được ưu tiên hàng đầu cho cư dân, phân khu The Orchard thuộc dự án Sycamore sẽ là lựa chọn hàng đầu của cư dân nơi đây.

Nhà điều hành Tổng dự án SYCAMORE hoạt động hằng ngày từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều. Để có được trải nghiệm tốt nhất, vui lòng đặt lịch qua Tổng đài 1800 599 986 hoặc nhận tư vấn trực tiếp tại https://bit.ly/SYCAMOREonZalo