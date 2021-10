An cư như nghỉ dưỡng với The New City Châu Đốc

Với đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, The New City Châu Đốc mở ra một không gian sống sang trọng, đẳng cấp xứng tầm.

Không gian kiến trúc tại khu đô thị sinh thái kiểu mẫu The New City Châu Đốc được quy hoạch hài hòa khi dành nhiều diện tích cho công trình công cộng, mặt nước và cây xanh. Bạn dễ dàng bắt gặp những tiểu khu công viên - không gian giao thoa, cân bằng giữa kiến trúc hiện đại của những căn nhà phố và thiên nhiên rộng lớn. Công viên nội khu được đầu tư với các hạng mục: công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em ngoài trời, khu thể dục. Ngoài ra, dự án còn quy hoạch Trung tâm thương mại tọa lạc tại trung tâm khu đô thị The New City Châu Đốc, với tầm nhìn hướng ra đường Tân Lộ Kiều Lương. Trung tâm thương mại ven sông sẽ trở thành biểu tượng mới của khu vực quy tụ tổ hợp thương mại, giải trí, ẩm thực, clubhouse, sân tennis cao cấp, rạp chiếu phim tiêu chuẩn mới nhất và khu vui chơi giải trí trẻ em với nhiều hạng mục đa dạng.

Với việc sở hữu quy mô xây dựng rộng lớn trong khi mật độ xây dựng toàn khu không quá cao, chủ đầu tư Tập đoàn Thiên Minh đã tích hợp hàng loạt tiện ích nội khu hoàn hảo chuẩn 5 sao. Chính vì thế, nơi đây đang kiến tạo nên một không gian sống đẳng cấp bậc nhất trung tâm thành phố đúng như khái niệm thành phố trong lòng thành phố. Mang đến một nơi an cư tốt nhất, một ngôi nhà tiện ích nhất cho gia chủ.





Thùy Dương