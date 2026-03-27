Nhiệt điện Vĩnh Tân phát động Tết trồng cây, phủ xanh hơn 23 ha khuôn viên

Hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", sáng 25-3-2026, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3) tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2026 tại khuôn viên Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 với sự tham gia của cán bộ, công nhân viên và Đoàn viên thanh niên Công ty.

Ông Thiên Thanh Sơn - Giám đốc Công ty chia sẻ: "Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/ĐU ngày 14-01-2026 của Đảng ủy Tổng Công ty Phát điện 3 về tăng cường bảo vệ môi trường, hướng tới giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã đẩy mạnh các hoạt động thiết thực như trồng cây, xây dựng cảnh quan xanh. Hoạt động này không chỉ giúp cải thiện môi trường làm việc mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm của CB-CNV đối với sự phát triển bền vững của Công ty"

Ngay sau lễ phát động, CB-CNV Công ty đã trồng thêm gần 200 cây các loại như: chà là, xoan… và chăm sóc các cây đã trồng trước đó. Đến nay toàn khuôn viên Công ty có hơn 20.450 cây xanh cùng khoảng 102.500 m² thảm cỏ, phủ xanh trên 23 ha diện tích, góp phần hình thành không gian sản xuất xanh, sạch và thân thiện với môi trường.

Hoạt động trồng cây được Công ty duy trì thường xuyên từ những ngày đầu thành lập đến nay, trở thành truyền thống gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của đơn vị. Không chỉ góp phần tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp mà phong trào còn thể hiện sự quyết tâm của Công ty trong việc vận hành sản xuất an toàn, kiểm soát tốt môi trường và hướng tới phát triển bền vững. Qua nhiều năm triển khai, các mảng xanh trong khuôn viên Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã góp phần cải thiện môi trường làm việc, giảm tác động của điều kiện thời tiết khắc nghiệt và tạo không gian sản xuất thân thiện hơn. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực của đơn vị trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất điện.