Giáo dục - Cộng đồng
28/11/2025 15:25

Nhà Khoa học người Việt được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo Quốc gia Hoa Kỳ

GS.TS. Henry Nguyễn được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo Quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).

Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo Quốc gia Hoa Kỳ được xem là biểu tượng của sự tiến bộ về tri thức, nơi quy tụ những "bộ óc" kiệt xuất. Việc được bầu làm Viện sĩ đòi hỏi một quá trình cống hiến lâu dài với những đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng, tiên phong đổi mới sáng tạo trong khoa học công nghệ. Đây là danh hiệu cao quý mà nhiều nhà khoa học mong muốn. Việc GS.TS. Henry Nguyễn trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo Quốc gia Hoa Kỳ đã khẳng định vị thế học thuật và trí tuệ người Việt trong cộng đồng khoa học quốc tế.

GS.TS. Henry Nguyễn có sự nghiệp xuất sắc trong lĩnh vực di truyền và công nghệ sinh học, được quốc tế công nhận nhờ các nghiên cứu công nghệ sinh học, di truyền thực vật… Ông đảm nhiệm vị trí quan trọng như Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Hoa kỳ. Ông là giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ sinh học, có hơn 18 năm làm giáo sư di truyền học tại Đại học Công nghệ Texas và Hệ thống Đại học Texas A&M và hơn 20 năm là Giáo sư ưu tú tại Đại học Missouri. Năm 2020, ông được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Quốc gia Ấn Độ (India National Academy of Agricultural Sciences).

GS.TS. Henry Nguyễn đã tham gia nhiều Ban biên tập Tạp chí Khoa học, xuất bản hơn 400 bài báo và 45 chương sách. Hồ sơ Google Scholar của ông ghi nhận hơn 48.000 lượt trích dẫn, với chỉ số h-index là 115. Hiện nay, ông đang là Tổng biên tập của Tạp chí Khoa học Quốc tế Plant GENOME.

GS.TS. Henry Nguyễn

Trong bối cảnh công nghệ sinh học đang bước vào giai đoạn bùng nổ với sự dịch chuyển mạnh sang các lĩnh vực gen, tế bào hay nông nghiệp chính xác, Việt Nam đứng trước cơ hội để rút ngắn khoảng cách với Thế giới. Theo Giáo sư, đây chính là thời điểm mà những nền tảng khoa học cơ bản, đổi mới sáng tạo và kết nối quốc tế có thể tạo ra bước chuyển thực sự cho khoa học nước nhà.

Chính tầm nhìn đó đã đưa ông trở lại Việt Nam và lựa chọn đồng hành cùng CT Group, thông qua vai trò là thành viên Hội đồng Khoa học, cố vấn chuyên môn cho lĩnh vực công nghệ gen và tế bào tại Công ty Vietnam Gene and Cell Technology (VGCT - thành viên tập đoàn CT Group), hiện là đơn vị đang xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu công nghệ sinh học theo chuẩn quốc tế.

GS.TS. Henry Nguyễn (thứ 3 từ trái qua) hiện là thành viên Hội đồng Khoa học, cố vấn chuyên môn cho VGCT

Theo Giáo sư, Việt Nam sở hữu nguồn gen bản địa phong phú, nhu cầu lớn về nông nghiệp công nghệ cao, cùng lợi thế về nhân lực trẻ. Điều Việt Nam cần là một hệ sinh thái nghiên cứu bài bản, dài hạn và có khả năng kết nối quốc tế. Ông tin rằng nền tảng khoa học của hệ sinh thái công nghệ mà CT Group và VGCT đang theo đuổi sẽ đóng góp thiết thực vào khoa học nước nhà.

Giáo sư sẽ đồng hành cùng CT Group trong các hướng nghiên cứu sinh học, nông nghiệp chính xác và các ứng dụng công nghệ gen và tế bào.

Ngày 29-11 tới đây, GS.TS. Henry Nguyễn sẽ tham gia phiên tham luận "Xu hướng và tầm nhìn công nghệ sinh học toàn cầu" tại Hội thảo khoa học quốc gia "Chiến lược phát triển công nghệ sinh học giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045" do CT Group phối hợp với ĐHQG-HCM tổ chức.

Sự góp mặt của chuyên gia tầm cỡ Thế giới như GS.TS. Henry Nguyễn tại Hội thảo quốc gia kỳ vọng sẽ mang đến những góc nhìn mới, giúp nắm bắt xu thế, chuẩn bị nguồn lực và xác lập vị thế mới trong kỷ nguyên công nghệ sinh học đang bùng nổ.

Mai Anh
từ khóa : khoa học công nghệ, nhà khoa học, viện hàn lâm khoa học, Công nghệ sinh học, ct group
