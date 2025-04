Người trẻ dễ dàng hiện thực giấc mơ an cư tại The Felix

Thông tin Bình Dương cùng Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến sáp nhập vào TP HCM được các chuyên gia dự báo sẽ tạo nên "siêu đô thị" tầm cỡ khu vực, đồng thời "tái thiết" sân chơi bất động sản mới tại phía Nam. Đây là cơ hội hay thách thức cho một thị trường giàu tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất cân bằng cung - cầu…

"Chương mới" của bất động sản Bình Dương: Cơ hội hay thách thức?

Tại sự kiện "Toàn cảnh thị trường bất động sản Bình Dương: Sử sang chương" diễn ra sáng 15-4 vừa qua, ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn nhận định viễn cảnh "siêu đô thị" gồm TP HCM - Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho kinh tế đất nước, dự kiến đóng góp khoảng 25% GDP.

Cụ thể, Bình Dương hiện là thủ phủ công nghiệp của cả nước trong khi Bà Rịa - Vũng Tàu đang phát triển mạnh về cảng biển. Do đó, nếu đưa Bình Dương, TP HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu vào một cương giới hành chính thì sẽ tận dụng được các ưu thế của cả ba vùng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và logistics. "Siêu đô thị" mới sẽ sở hữu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng biển Cái Mép - Thị Vải (top 20 cảng container lớn nhất thế giới) và mạng lưới khu công nghiệp hàng đầu Đông Nam Á, trở thành cửa ngõ giao thương toàn cầu.

Về hạ tầng giao thông đô thị, rất nhiều dự án kết nối vùng giữa TP HCM và Bình Dương đã và đang được hình thành. Tính theo "chiều ngang", khu vực này có vành đai 3 TP HCM (dự kiến thông tuyến chính vào cuối năm 2025) và vành đai 4 TP HCM sẽ được Bình Dương khởi công trong năm nay. Đi theo chiều dọc, QL13 (kết nối trực tiếp TP HCM với Bình Dương) đang được mở rộng, cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đã khởi công, tuyến metro kết nối TP HCM và Bình Dương cũng đang được nghiên cứu xây dựng…

Về thị trường nhà ở, những năm qua Bình Dương với lợi thế địa lý chiến lược, là cửa ngõ phía Đông Bắc của TP HCM, cách các quận trung tâm chỉ 20 - 30 phút, đã trở thành điểm đến lý tưởng thu hút làn sóng dịch chuyển, đặc biệt là cộng đồng tri thức trẻ. "Là khu vực phát triển hàng đầu về kinh tế công nghiệp, cơ cấu dân số của Bình Dương hiện có hơn 60% là người từ các tỉnh khác đến sinh sống, làm việc và chọn nơi đây là quê hương thứ hai", ông Trần Sĩ Nam - Phó giám đốc Sở xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết.

Với nội lực kinh tế sẵn có cùng tâm thế bước vào một vận hội mới, sức hút của thị trường bất động sản Bình Dương ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ. Dữ liệu mới nhất của Batdongsan.com.vn cho thấy, tính riêng tháng 3-2025, lượng tìm kiếm bất động sản tại khu vực này (đặc biệt là phân khúc chung cư) đã tăng 46% so với tháng trước, trong đó phần lớn người quan tâm đến từ TP HCM. Trong đó, các khu vực giáp ranh TP HCM như Thuận An tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về sự quan tâm từ các nhà đầu tư, tăng 57% so với tháng liền trước.

Dữ liệu từ thị trường cũng cho thấy, so với quý I-2015, đến quý I-2025, giá rao bán bất động sản tại Bình Dương đã tăng 700% - cao nhất trong số các tỉnh thành lân cận TP HCM như Đồng Nai (tăng 500%), Long An (tăng 433%) và Bà Rịa - Vũng Tàu (tăng 140%). Trong vòng 10 năm qua, giá rao bán trung bình chung cư tại Bình Dương cũng đã tăng khoảng 112%.

Được kỳ vọng là thị trường thay thế và bổ sung nguồn cung nhà ở cho TP HCM với giá bán "mềm" hơn nhưng thực tế giá căn hộ sơ cấp tại Bình Dương đang tăng khá nhanh. Tính đến quý I-2025, giá chung cư tại khu vực Thuận An đã tăng 39% so với cùng kỳ năm 2020, con số này tại Thủ Dầu Một là 18% và 38% tại Dĩ An.

Theo ghi nhận, giá bán căn hộ sơ cấp tại Bình Dương hiện chạm mốc trung bình 45 triệu đồng/m2. Các dự án chung cư rục rịch ra hàng trong năm nay cũng thiết lập ngưỡng giá mới từ 50-70 triệu đồng/m2. Nguồn cung căn hộ tầm giá 30-40 triệu đồng/m2 tại Bình Dương ngày càng hạn hẹp.

Chuyên gia nhận định, những tiềm năng tương lai đang đặt ra cả cơ hội lẫn thách thức cho thị trường và các nhà phát triển bất động sản nơi đây. Với cơ cấu dân số trẻ, tập trung vào nhóm đối tượng lao động - tri thức đến làm việc, an cư; nếu các chủ đầu tư không khéo léo cân bằng cán cân nhu cầu thực của thị trường và mong cầu lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tạo nên một thị trường tăng trưởng nóng, tiềm ẩn nguy cơ đánh mất tiềm năng phát triển bền vững.

The Felix - Đồng hành cùng người trẻ trên hành trình an cư

Ngày 17-4, sự kiện "Ngày hội của những tầm nhìn lớn" được tổ chức tại TP HCM, C-Holdings của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đã ghi "mốc son" thứ 3 trên hành trình phát triển với tổ hợp căn hộ The Felix, tiếp nối sứ mệnh phát triển dòng sản phẩm "luxury but affordable" (căn hộ chất lượng cao giá thành hợp lý) hướng tới đối tượng ở thực, đặc biệt là khách hàng trẻ.

Trước đó, uy tín và năng lực triển khai của vị doanh nhân trẻ và Tập đoàn C-Holdings đã được minh chứng rõ nét qua thành công của hai dự án C-Sky View và The Maison. Với giá bán chỉ từ 35 triệu đồng/m2, hai tổ hợp căn hộ kể trên đã nhanh chóng "cháy hàng" trong thời gian ngắn, đồng thời được khách hàng đánh giá cao về tiến độ, chất lượng và pháp lý.

Cụ thể, C-Sky View bàn giao nhà đúng hạn bất chấp dịch bệnh Covid-19, ra sổ hồng chỉ sau 6 tháng và hiện là nơi an trú của hơn 3.000 cư dân, hình thành nên một cộng đồng văn minh, hạnh phúc và gắn bó.

Trong khi đó, The Maison gây ấn tượng với tiến độ vượt trội, bàn giao và ra sổ sớm hơn 6 tháng so với cam kết ban đầu, đồng thời nâng cấp toàn diện về thiết kế căn hộ tối ưu công năng và bộ sưu tập tiện ích chất lượng 5 sao.

Các sự kiện mở bán của C-Holdings luôn thu hút đông đảo khách hàng tham gia với số lượng giao dịch ấn tượng

Theo đó, những thông tin về dự án The Felix - Thành phố trên cây tại sự kiện đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm trong bối cảnh thị trường Bình Dương đang "nóng" hơn bao giờ hết.

The Felix tọa lạc tại tâm điểm giao lộ Nguyễn Du và Bùi Hữu Nghĩa, gần kề Đại lộ Bình Dương (QL13), "trục xương sống" huyết mạch của Bình Dương kết nối về TP HCM chỉ trong 10-30 phút di chuyển. Bao quanh dự án là hạ tầng dân cư đông đúc hiện hữu, nhờ đó chỉ trong vòng 5-10 phút di chuyển, cư dân tương lai có thể kết nối tới toàn bộ tiện ích an sinh, như y tế (bệnh viện quốc tế Becamex, bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, bệnh viện Thủ Đức), trường học các cấp, trung tâm thương mại và giải trí (Lotte Mart Bình Dương, Aeon Mall Bình Dương, Vincom,…), cùng cụm các khu công nghiệp VSIP, Sóng thần 1-2, Đồng An, Việt Hương…

Theo chia sẻ từ đại diện C-Holdings, The Felix sẽ cung cấp 1.216 căn hộ cao cấp cùng 68 tiện ích chuẩn "gu" từng nhóm khách hàng mà vẫn giữ vững truyền thống của dòng sản phẩm "luxury but affordable" với giá bán chỉ từ 34 triệu đồng/m2.

The Felix là sự lựa chọn an cư lý tưởng cho người trẻ

"Qua kinh nghiệm triển khai quý báu tại các dự án trước, càng ngày chúng tôi càng thấu hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng về tổ ấm tương lai. Vì vậy, tại The Felix, chất lượng căn hộ sẽ tiếp tục được hoàn thiện và nâng cấp để đáp ứng vượt mong đợi của khách hàng, kiến tạo thêm một niềm tự hào của C-Holdings với những sản phẩm có chất lượng vượt tầm giá" - người đứng đầu doanh nghiệp này khẳng định.

Trước đó, vào tháng 3 vừa qua, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và C-Holdings đã chính thức ra mắt FIT FUND - quỹ trợ giá cho người trẻ mua nhà lần đầu với mức lãi suất 5,5%/năm, cố định trong 5 năm tại tất cả dự án do tập đoàn phát triển. Bên cạnh đó, đại diện doanh nghiệp cũng chia sẻ chương trình FIT GEN giúp người trẻ mua nhà hoàn toàn bằng tiền lương mà không cần vay vốn đang được nghiên cứu và phát triển.

Dự kiến áp dụng ngay tại dự án The Felix, quỹ FIT FUND với tổng giá trị ước tính lên tới 100 tỉ đồng và chương trình FIT GEN được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực trên hành trình an cư của nhiều người trẻ tại TP HCM và các khu vực lân cận.

"Theo tính toán, với sự đồng hành của FIT FUND, người trẻ sẽ dễ dàng sở hữu căn hộ chất lượng cao với đầy đủ tiện ích hiện đại với số tiền cần chi trả chỉ từ 3,9 triệu đồng/tháng", vị đại diện cho biết.

FIT FUND - quỹ trợ giá cho người trẻ mua nhà lần đầu

Chiếm gần một nửa cơ cấu dân số cả nước, thế hệ Millennial và Gen Z được dự báo sẽ trở thành nhóm người có sức ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường nhà ở trong vài thập kỷ tới. Việc đồng hành cùng người trẻ trên hành trình an cư ngay từ thời điểm này cho thấy tầm nhìn và tâm huyết vì cộng đồng của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, nhằm đưa các sản phẩm chất lượng đến với người ở thực, góp phần phát triển thị trường bất động sản bền vững.