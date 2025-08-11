Ngày hội Sống Xanh Phú Mỹ Hưng lần 8 – 2025: Lan tỏa tinh thần “Sống xanh - Sống khỏe”

Vừa qua, tại Công viên Hồ Bán Nguyệt (phường Tân Hưng, TP HCM), Ngày hội Sống Xanh Phú Mỹ Hưng lần 8 đã diễn ra sôi nổi với chủ đề "Sống xanh - Sống khỏe", thu hút đông đảo cư dân và khách tham quan. Sự kiện trở thành điểm hẹn cuối tuần cho gia đình, bạn trẻ và cộng đồng yêu môi trường.

Trong không gian xanh mát của một trong những công viên có diện tích rộng tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, chương trình mang đến nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường như: trưng bày các vật dụng được làm từ vật liệu tái chế, mô hình cây xanh, hướng dẫn trồng và chăm sóc cây xanh tại nhà; đổi pin, thiết bị điện tử, đồ dùng giấy và nhựa, đồ chơi, truyện sách, dụng cụ học tập… đã qua sử dụng để nhận quà.

Ngày hội còn tổ chức nhiều trò chơi vì môi trường cho thiếu nhi và gia đình như làm đồ chơi tái chế, trải nghiệm STEM phân loại rác, sân chơi xe thăng bằng từ nhựa tái chế, trang trí chậu cây…, góp phần nâng cao nhận thức về thiên nhiên cho các em.

Hai cuộc thi "Em yêu môi trường" và "Vẽ nên thế giới xanh" đã mang đến sân chơi sáng tạo cho thiếu nhi, khuyến khích các em thể hiện tình yêu thiên nhiên qua sản phẩm tái chế và tranh vẽ. Trong đó, cuộc thi "Vẽ nên thế giới xanh" do Trung tâm Global Art phối hợp tổ chức, thu hút đông đảo thí sinh tham gia và trao nhiều phần quà, giải thưởng hấp dẫn.

Song song đó, hội thi "Tái chế rác thải nhựa thành vật dụng có ích" do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Mỹ phối hợp tổ chức, đã thu hút nhiều sản phẩm sáng tạo, độc đáo và mang ý nghĩa thiết thực.

Ngày hội Sống Xanh Phú Mỹ Hưng nằm trong chuỗi các sự kiện cộng đồng do Công ty Phú Mỹ Hưng tổ chức, góp phần từng bước tạo thêm giá trị, chất lượng cuộc sống của cộng đồng cư dân nơi đây.

Ban Tổ chức Ngày hội Sống Xanh Phú Mỹ Hưng lần 8 - 2025 trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành cùng chương trình: Đồng tổ chức: Công ty Cổ phần Konnit Group Tài trợ Vàng: Công ty CP Ánh Dương Việt Nam - Vinasun Taxi, Công ty TNHH Sáng tạo Nghệ thuật Toàn Cầu (GLOBAL ART). Tài trợ Bạc: Trung tâm Anh ngữ ILA, Trung tâm Thương mại Crescent Mall Tài trợ Đồng: The Golden Bee - Mật Ong Vàng, Ứng dụng Livin PMH Đơn vị Hỗ trợ: Vietstar, Chi nhánh Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam tại TP HCM (Apollo), Lại Đây Refill Station, Công ty TNHH Phát triển Phú Hưng Thịnh, Milkita kẹo làm từ sữa, Trường mầm non Thế giới Hạnh Phúc, Hội Liên hiệp Phụ Nữ Phường Tân Mỹ, Đoàn Phường Tân Mỹ.



