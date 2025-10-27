Ngân hàng đầu tiên liên kết tài khoản giao thông ePass

Giải pháp này cho phép người dùng thanh toán phí giao thông không dừng (ETC) và các dịch vụ giao thông khác bằng cách trừ tiền trực tiếp từ tài khoản Vietcombank thay vì phải nạp tiền qua các ví điện tử như trước đây.

Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, chủ phương tiện giao thông phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện có sang tài khoản giao thông và liên kết với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trước ngày 1-10-2025 để tiếp tục di chuyển trên các cung đường cao tốc. Quy định này giúp tăng tính minh bạch, đảm bảo an toàn giao dịch, đồng thời hạn chế việc dừng xe và nạp tiền thủ công hoặc thanh toán chậm tại các trạm ETC.

Việc Vietcombank hợp tác với Viettel ePass trong vai trò tổ chức cung cấp phương tiện thanh toán điện tử sẽ giúp cho khách hàng thực hiện thanh toán không dừng (ETC) một cách tiện lợi, an toàn và thống nhất trên toàn quốc, góp phần số hóa hệ thống giao thông Việt Nam.

Vietcombank hiện là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 44:2022/TCĐBVN và Quyết định 2255/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải - quy định về kết nối, xử lý và bảo mật trong giao dịch ETC.

Theo các tiêu chuẩn này, mỗi giao dịch thu phí điện tử không dừng phải được xử lý trong thời gian dưới 200 mili-giây, đảm bảo việc phương tiện di chuyển qua trạm được liên tục, an toàn, không gây ùn tắc. Điều này cho thấy năng lực công nghệ và hạ tầng xử lý giao dịch của Vietcombank hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe nhất trong lĩnh vực giao thông thông minh.

Hình ảnh người dùng được hướng dẫn liên kết ePass

Với hình thức thanh toán mới này, khách hàng chỉ cần một lần đăng ký liên kết tài khoản Vietcombank với ePass thông qua ứng dụng ePass và VCB Digibank. Sau khi liên kết, hệ thống sẽ tự động trừ tiền từ tài khoản ngân hàng mỗi khi phương tiện qua trạm, đồng thời ghi nhận chi tiết giao dịch ngay trong lịch sử tài khoản Vietcombank và trên ứng dụng ePass.

Dịch vụ liên kết được cung cấp miễn phí, không phát sinh phí duy trì.

Hiện tại, dịch vụ áp dụng cho khách hàng cá nhân có tài khoản giao thông ePass, có tài khoản thanh toán mở tại Vietcombank và sử dụng ngân hàng số VCB Digibank.

Theo bà Đoàn Hồng Nhung, Giám đốc Khối bán lẻ Vietcombank, việc hợp tác với ePass là bước khẳng định cam kết của Vietcombank đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trong chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán số, nâng cao trải nghiệm người dùng và góp phần xây dựng hệ thống giao thông thông minh tại Việt Nam".

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang - Phó Tổng Giám đốc Viettel ePass - cho biết kết nối Vietcombank, Viettel ePass trở thành đơn vị thu phí không dừng đầu tiên cung cấp giải pháp liên kết trực tiếp ngân hàng, đáp ứng Nghị định 119/2024/NĐ-CP. Mục tiêu của hai đơn vị ePass - Vietcombank là mang đến thêm phương thức thanh toán thuận tiện nhất cho người dân, đảm bảo giao dịch nhanh chóng, chính xác và an toàn, để đơn giản hóa mọi hành trình của khách hàng".

Sự hợp tác giữa Vietcombank và Viettel ePass không chỉ là bước khởi đầu cho một mô hình thanh toán mới trong lĩnh vực giao thông, mà còn góp phần thúc đẩy mục tiêu quốc gia về thanh toán không dùng tiền mặt.

Với nền tảng công nghệ hiện đại, tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật cao và tinh thần đồng hành cùng khách hàng, Vietcombank và Viettel ePass cam kết tiếp tục mở rộng các giải pháp thanh toán số an toàn, tiện lợi, mang đến hành trình liền mạch trên mọi cung đường Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 22-10, Vietcombank và Công ty Cổ phần Gemadept (GMD) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ chiến lược giữa hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và logistics - cảng biển.

Theo nội dung ký kết, Vietcombank sẽ ưu tiên cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện từ tín dụng - đầu tư, thanh toán quốc tế, quản lý dòng tiền, ngoại hối, bán lẻ đến phát triển chuỗi cung ứng cho toàn bộ hệ sinh thái của Gemadept.

Đặc biệt, Vietcombank cam kết đồng hành cùng Gemadept trong các dự án đầu tư chiến lược thông qua việc cung cấp gói tài chính xanh, sản phẩm đầu tư bền vững và giải pháp quản trị dòng tiền thông minh. Đây là hướng đi phù hợp với mục tiêu kép của cả hai bên: thúc đẩy tăng trưởng và giảm phát thải carbon, góp phần hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam.