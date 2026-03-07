Doanh nghiệp
07/03/2026 09:00

Navavina tối ưu picking bằng kệ trung tải

In bài viết

Áp lực chi phí mặt bằng, yêu cầu giao hàng nhanh và SKU (Stock Keeping Unit) biến động khiến nhiều doanh nghiệp phải tái cấu trúc vận hành kho

Khi nhu cầu tăng nhưng diện tích không nới được, nhiều kho chỉ tập trung "xếp cao hơn" bằng kệ kho hàng. Nếu không tổ chức lại luồng vận hành, đặc biệt ở khu picking, kho vẫn dễ chậm nhịp: nhân sự di chuyển nhiều, dễ nhầm vị trí và tốn thời gian kiểm đếm.

Công ty TNHH Navavina cung cấp giải pháp giá kệ theo mục tiêu vận hành, giúp doanh nghiệp tập trung cân bằng giữa tốc độ xử lý đơn - tối ưu không gian và an toàn. Với 20 năm kinh nghiệm, đội ngũ hơn 200 nhân sự kỹ thuật, nhà máy 10.000 m² tại TP HCM và hơn 10.000 dự án triển khai toàn quốc, Navavina hướng tới mô hình trọn gói từ khảo sát - tư vấn layout - lập BOQ - sản xuất - lắp đặt - nghiệm thu.

Ở cấp độ thao tác, kệ trung tải được xem là "xương sống" của pick zone trong nhiều mô hình kho có SKU dạng thùng/hộp. Cấu hình kệ trung tải phù hợp giúp phân tầng theo tần suất xuất kho: nhóm hàng quay vòng nhanh đặt gần và ở tầm thao tác, nhóm chậm bố trí cao hơn, sâu hơn. Cách tổ chức này rút ngắn quãng đường di chuyển, giảm thời gian chuẩn bị đơn, hạn chế sai sót. Khi kệ trung tải được bố trí "ăn khớp" với pallet zone và khu staging, luồng người - xe nâng giảm giao cắt, góp phần tăng an toàn vận hành.

Triển khai theo quy trình có kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro "sai cấu hình ngay từ đầu", đặc biệt ở tải trọng, nhịp kệ, khoảng hở thao tác và khả năng mở rộng theo module khi kho tăng công suất. Khách hàng quan tâm có tham khảo các cấu hình và ứng dụng của kệ trung tải theo nhu cầu lưu trữ và mục tiêu vận hành tại website: navavina.com.vn

Công ty TNHH Navavina

- Địa chỉ: Thửa đất 981, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, TP HCM

- Địa chỉ nhà kho: ĐS 8, Đường 12, Phường Hiệp Bình, TP HCM

- Điện thoại: 02743797667

- Hotline: 0919850305 - 0919930305 - 0919750305

V.Tú
từ khóa : Navavina, giải pháp giá kệ
