Nam Rạch Chiếc – tâm điểm định hình trung tâm đô thị mới của TP.HCM

90 ha giữa lòng TP.HCM: Sẵn sàng cho một cụm đô thị hiện đại

Tọa lạc tại phường Bình Trưng (phường An Phú cũ), TP Thủ Đức (TP HCM), Nam Rạch Chiếc có quy mô hơn 90 ha, được đánh giá là một trong những quỹ đất đô thị hiếm hoi còn lại tại khu vực trung tâm TP HCM, có đủ quy mô và tầm vóc để phát triển thành một cụm đô thị hiện đại hoàn chỉnh.

Nam Rạch Chiếc sở hữu vị trí đắc địa, liền kề Trung tâm Tài chính Quốc tế Thủ Thiêm – khu vực đang định hình là "thủ phủ kinh tế, tài chính mới" của thành phố và cả nước. Lợi thế này cùng với hạ tầng giao thông đồng bộ, bao gồm các trục đường huyết mạch, giúp việc di chuyển đến trung tâm Quận 1, Thủ Thiêm, TP Thủ Đức và các khu vực lân cận trở nên thuận tiện, nhanh chóng. Điều này đồng thời mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ cho thương mại, dịch vụ và đầu tư quốc tế.

Nam Rạch Chiếc – vùng đất đang vươn mình trở thành "New Downtown" mới khu vực phía Đông TP HCM(Hình phối cảnh)

Nam Rạch Chiếc – Vươn mình trở thành "new downtown" của Sài Gòn

Nếu Thủ Thiêm được chờ mong sẽ khoác lên mình diện mạo của một trung tâm tài chính năng động – nơi hội tụ của dòng vốn toàn cầu và nhịp sống hiện đại không ngừng chuyển động – thì Nam Rạch Chiếc chính là khu đô thị hoàn hảo sát bên cạnh, đóng vai trò cân bằng giữa phát triển đô thị và chất lượng sống. Tựa như khoảng lặng tinh tế giữa một bản nhạc sôi động, nơi đây dung hòa giữa tốc độ và chiều sâu, giữa tiện nghi hiện đại và không gian sống an lành, tĩnh tại.

Được thiên nhiên ưu ái ban tặng hệ thống kênh rạch và cảnh quan sông nước bao quanh, Nam Rạch Chiếc sở hữu vi khí hậu đặc trưng mát mẻ, trong lành – của hiếm giữa lòng thành phố lớn. Quy hoạch nơi đây ưu tiên mật độ xây dựng thấp, dành phần lớn diện tích cho cây xanh và mặt nước, kiến tạo môi trường sống gần gũi với thiên nhiên, nuôi dưỡng cảm xúc và tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Song song đó, một hệ sinh thái tiện ích toàn diện cũng đang dần hình thành – từ các trung tâm thương mại, trường học quốc tế, cơ sở y tế, khu thể thao – giải trí đến các dịch vụ đẳng cấp khác. Tất cả góp phần định hình một chuẩn sống mới hiện đại, nhân văn và bền vững.

Mật độ xây dựng tại The Privé - khu căn hộ hạng sang tại Nam Rạch Chiếc chỉ 25% - nhường không gian cho hệ cảnh quan xanh mát được phân bổ khắp dự án(Hình phối cảnh)

Hai mảnh ghép – Thủ Thiêm và Nam Rạch Chiếc – không chỉ liền kề về địa lý mà còn bổ trợ cho nhau trong chiến lược phát triển đô thị tương lai. Một bên là trung tâm tài chính – hành chính quốc tế, một bên là khu đô thị thượng lưu, tạo nên một bức tranh đô thị toàn diện: vừa năng động, sầm uất, vừa thanh bình, đáng sống.

The Privé – Biểu tượng thịnh vượng tại trung tâm đô thị mới

Những công trình quy mô lớn với thiết kế hiện đại, hài hòa cùng cảnh quan đồng bộ đang từng bước định hình nên một quần thể đô thị kiểu mẫu – nơi cư dân có thể sống, làm việc và tận hưởng ngay bên cạnh trung tâm tài chính Thủ Thiêm. Trong bức tranh phát triển đầy tiềm năng ấy, The Privé hiện lên như một biểu tượng mới của chuẩn sống đẳng cấp, riêng tư và khác biệt.

The Privé tọa lạc tại vị trí chiến lược, gần nút giao An Phú và nhà ga Thủ Thiêm. Cư dân có thể tiếp cận nhanh chóng các tuyến huyết mạch hiện hữu như cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội, đường vành đai 3 và tuyến metro số 2 đang hình thành.

Hệ thống hạ tầng hiện tại và tương lai không chỉ mở ra tiềm năng tăng giá mạnh mẽ mà còn giúp cư dân The Privé tận hưởng trọn vẹn mọi tiện ích, dịch vụ trong Nam Rạch Chiếc nói riêng và các khu vực lân cận nói chung.

Phòng gym hướng hồ hướng ra hồ bơi và cảnh quan xanh mát, mang đến cảm giác như đang tập luyện giữa thiên nhiên.(Hình minh họa)

Với mật độ xây dựng chỉ 25%, The Privé nhường phần lớn không gian cho hệ cảnh quan xanh mát được phân bổ khắp dự án. Đồng thời, The Privé kiến tạo một hệ tiện ích chuẩn "resort giữa lòng thành phố", nơi mỗi không gian đều được chăm chút để đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sống của cư dân. Từ hồ bơi điện phân muối, phòng gym hướng hồ tràn đầy cảm hứng, vườn hoa nhiệt đới, hệ thống fine dining lounge mang phong cách đa văn hóa, rạp chiếu phim và sân thể thao cho đến studio sáng tạo và không gian làm việc chung…, tất cả mang đến một hành trình trải nghiệm hài hòa cả thể chất, tinh thần và cảm xúc cho các cư dân tương lai.

Giữa một Nam Rạch Chiếc đang chuyển mình mạnh mẽ để vươn lên thành "new downtown" của TP.HCM, The Privé không chỉ là nơi an cư lý tưởng, mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng – một chuẩn mực sống thượng lưu dành riêng cho cộng đồng tinh hoa.

