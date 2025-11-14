Nam A Bank đồng hành Cuộc thi Gen Tea 2025 - Thúc đẩy sáng tạo và lan tỏa văn hóa trà Việt

Hướng đến tôn vinh văn hóa Trà Việt và khơi dậy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp của giới trẻ, Nam A Bank đồng hành cùng cuộc thi Gen Tea 2025 - sân chơi khởi nghiệp về trà dành cho sinh viên trên toàn quốc.

Văn hóa trà là một trong những "di sản tinh thần" đặc sắc của người Việt, gắn với đời sống, nếp nghĩ và sự giao hòa giữa con người, thiên nhiên. Với chủ đề "Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ", Gen Tea 2025 được tổ chức nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị ấy theo hướng hiện đại, mở ra cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận, thấu hiểu và sáng tạo trên nền tảng văn hóa truyền thống.

Không chỉ dừng ở việc thưởng trà, cuộc thi khuyến khích người trẻ nghiên cứu, sáng tạo sản phẩm, xây dựng thương hiệu và phát triển các mô hình khởi nghiệp từ nguyên liệu, câu chuyện và tinh thần của Trà Việt. Đồng thời ứng dụng vào du lịch xanh, kinh tế văn hóa và phát triển bền vững. Đây cũng là cách để Trà Việt được kể bằng "ngôn ngữ của thế hệ Gen Z", lan tỏa rộng rãi hơn trong đời sống hiện đại.

Sinh viên các trường đại học tham dự Họp báo Công bố Lễ hội trà quốc tế 2025 để tìm hiểu về cuộc thi Gen Tea 2025

Theo đó, Gen Tea 2025 gồm bốn vòng thi thử thách, tập trung vào nhận diện vấn đề ngành trà, xây dựng sản phẩm và mô hình, truyền thông sáng tạo và thuyết trình gọi vốn. Thí sinh vượt qua vòng loại trực tuyến sẽ được ban tổ chức hỗ trợ di chuyển, lưu trú để đảm bảo điều kiện tốt nhất khi dự thi. Các vòng thi chính được tổ chức tại Quy Nhơn (Gia Lai) và Lâm Đồng.

Đáng chú ý, vòng trải nghiệm thực tế tại đồi chè và nhà máy chế biến trà ở Lâm Đồng giúp thí sinh trực tiếp tìm hiểu quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm trà. Đây là điểm nhấn quan trọng giúp các dự án mang tính khả thi hơn và bám sát thực tiễn ngành trà.

Tổng giải thưởng cuộc thi lên đến 300 triệu đồng gồm tiền mặt, các gói hỗ trợ phát triển dự án, quà tặng và voucher du lịch. Đặc biệt, các đội thi xuất sắc có cơ hội làm việc trực tiếp cùng mentor, nhà đầu tư và chuyên gia, tham dự các hoạt động của Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025 và được kết nối với doanh nghiệp đầu ngành. Các dự án tiềm năng còn có cơ hội tiếp cận nguồn vốn triển khai thực tế.

Đồng hành cùng cuộc thi Gen Tea 2025, Nam A Bank trực tiếp tham gia đánh giá các dự án, lựa chọn những ý tưởng có tính sáng tạo, khả thi và phù hợp với xu hướng phát triển của ngành trà nói riêng và kinh tế xanh nói chung.

Bên cạnh đó, Nam A Bank phối hợp cùng Ban tổ chức kết nối thí sinh với các chuyên gia, cố vấn và nhà đầu tư, giúp các thí sinh mở rộng cơ hội hoàn thiện dự án, hiện thực hóa ý tưởng. Qua đó, Ngân hàng góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp trong giới trẻ, lan tỏa giá trị văn hóa, nâng cao vị thế sản phẩm trà Việt trên thị trường quốc tế.

Đặc biệt, Nam A Bank còn là ngân hàng chính thức đồng hành cùng Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025. Đây là Lễ hội Trà có quy mô lớn nhất Việt Nam kéo dài gần một tháng từ ngày 11.11 – 7.12 tại Lâm Đồng, dự kiến thu hút khoảng 20.000 người tham gia và xác lập nhiều kỷ lục mới về Trà, góp phần quảng bá và khẳng định vị thế trà Việt trên thị trường.

Lễ hội do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp thực hiện cùng Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Thương hiệu Đôi Dép, Công ty Cổ phần chè Lâm Đồng và Tổ chức Miss Cosmo với nhiều hoạt động nổi bật, hứa hẹn mang đến một không gian văn hóa - kinh tế - nghệ thuật đậm đà bản sắc và mang tính quốc tế cao như: Tea Expo - Hội chợ, triển lãm Trà Quốc tế, Tea Summit - Hội nghị cấp cao về chiến lược phát triển ngành Trà, Tea Fest - Chương trình đại nhạc hội kết hợp cùng trình diễn áo dài của 80 thí sinh Miss Cosmo Thế giới, Tea Connect – Trà ngoại giao, Tea Carnival - Lễ hội đường phố và văn hóa Trà…

CHỈ CÒN 5 NGÀY ĐĂNG KÝ THAM GIA VÒNG THI ONLINE GEN TEA 2025 Vòng thi online diễn ra từ ngày 6/11 – 20 /11. Mỗi đội gồm 3 thành viên sẽ nộp bài thi theo hình thức bài viết hoặc video, xoay quanh cảm nhận về thực trạng ngành trà hoặc ý tưởng sáng tạo sản phẩm trà mới. Đăng ký dự thi tại: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduSqBUjoMBV-CGjdK36VwRpvZtBXblLEDa4igt1CS1zCmfuQ/viewform?usp=header



