Ngày 19-06-2026, Viện Dinh dưỡng phối hợp với Viện Sức khỏe Nutrilite, Hoa Kỳ công bố kết quả nghiên cứu "Đánh giá thực trạng dinh dưỡng và tiêu thụ thực phẩm ở người trưởng thành từ 20 – 45 tuổi tại vùng thành thị và nông thôn thuộc 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam năm 2025".

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành và vận động xã hội trong đó huy động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia triển khai Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng. Khuyến khích các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp tham gia thực hiện thông qua tài trợ cho các hoạt động dinh dưỡng; bảo đảm dinh dưỡng là một trong những giải pháp của Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2045.

PGS.TS. Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia phát biểu khai mạc hội thảo

Năm 2025, Viện Dinh dưỡng đã thực hiện một nghiên cứu quy mô lớn nằm trong các hoạt động thuộc mô hình hợp tác công – tư trong lĩnh vực khoa học dinh dưỡng, thực hiện trên gần 1.500 người trưởng thành tại 5 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Thái Nguyên, và Quảng Nam, đại diện cho một số tỉnh thành phố và nông thôn của Việt Nam. Nghiên cứu được triển khai trong khuôn khổ Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược giữa Viện Dinh dưỡng và Viện Sức khỏe Nutrilite, được ký kết ngày 17-02-2025 tại Michigan (Hoa Kỳ); giữa Viện Dinh dưỡng và Công ty TNHH Amway Việt Nam được ký kết ngày 01-09-2024.

Kết quả nghiên cứu cung cấp những dữ liệu khoa học quan trọng về tình trạng dinh dưỡng, tiêu thụ thực phẩm, khẩu phần ăn và thói quen ăn sáng của nhóm người trưởng thành 20-45 tuổi tại các địa bàn khảo sát; qua đó đưa ra những khuyến nghị có ý nghĩa trong việc xây dựng các hoạt động truyền thông, giáo dục dinh dưỡng, góp phần thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động, hướng đến một xã hội sống khỏe dài lâu.

Khi tuổi thọ cần đi cùng chất lượng sống

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, dinh dưỡng hợp lý ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo năng suất lao động. Nếu trước đây, các vấn đề dinh dưỡng thường gắn với suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng, thì hiện nay thách thức đã trở nên đa chiều hơn với "gánh nặng kép về dinh dưỡng" đó là suy dinh dưỡng (thấp còi, gầy còm, cùng tồn tại với thiếu vi chất dinh dưỡng) vẫn còn tồn tại song song với sự gia tăng của thừa cân béo phì; đồng thời, các bệnh mạn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng cũng đang gia tăng.

Tiến sĩ Holiday Dhuram Zanetti - Chuyên gia khoa học cấp cao về Nghiên Cứu và Thử Nghiệm Lâm Sàng - Viện Sức Khoẻ Nutrilite có phần tham luận tại hội thảo

Nghiên cứu đã đưa ra một số kết quả đáng lưu ý về tình trạng dinh dưỡng và thói quen ăn uống của nhóm người từ 24 – 45 tuổi. Đáng chú ý, tỷ lệ thừa cân, béo phì trong nhóm khảo sát lên tới 43,6% (khi áp dụng tiêu chuẩn phân loại BMI dành cho người châu Á theo khuyến nghị của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương (WHO/WPRO) với BMI ≥ 23 kg/m2), với tỷ lệ cao hơn ở nam giới. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn vẫn còn phổ biến. Trung bình, khẩu phần ăn chỉ đáp ứng 68,7% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày về canxi và 50,9% đối với folate; đồng thời, hơn 60% người được khảo sát chưa tiêu thụ đủ lượng rau xanh và trái cây theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.

Bữa sáng cũng là một phát hiện đáng chú ý trong nghiên cứu này. Có 26,7% người tham gia không ăn sáng thường xuyên. Năng lượng từ bữa sáng chỉ đáp ứng 18,2% nhu cầu khuyến nghị; Có khoảng 20% người trưởng thành trong khảo sát sử dụng đường, bánh kẹo hoặc đồ ngọt trong bữa sáng. Những kết quả này cho thấy bữa sáng không chỉ cần được duy trì thường xuyên mà còn cần được cải thiện về chất lượng và sự cân đối dinh dưỡng.

Phiên thảo luận với phần tham gia của các báo cáo viên của Viện Dinh dưỡng quốc gia và Viện sức khỏe Nutrilite

PGS.TS. Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, nhận định rằng nhóm tuổi 20 – 45 là lực lượng lao động nòng cốt, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, nhịp sống hiện đại và áp lực công việc bận rộn đang vô tình hình thành những hành vi dinh dưỡng chưa được hợp lý như bỏ bữa sáng hoặc sử dụng những thực phẩm không hợp lý. Ông cho biết: "Chăm sóc sức khỏe chủ động không bắt đầu từ bệnh viện mà bắt đầu từ những lựa chọn thực phẩm hằng ngày. Đầu tư cho dinh dưỡng chính là đầu tư cho sức khỏe của hôm nay, cho chất lượng dân số ngày mai và sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai".

Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc hơn

Dự đoán vào năm 2036, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn già hóa dân số. Đây là thời điểm để lực lượng lao động trẻ hiện nay chủ động đầu tư vào sức khỏe, bởi những thói quen dinh dưỡng được xây dựng hôm nay sẽ là nền tảng cho chất lượng sống trong những thập kỷ tới.

Trong bối cảnh đó, hợp tác chiến lược giữa Viện Dinh dưỡng và Viện Sức khỏe Nutrilite, và công ty TNHH Amway Việt Nam được xem là mô hình phù hợp cho tình hình mới; cho việc kết hợp nguồn lực và thế mạnh của công – tư trong lĩnh vực nghiên cứu dinh dưỡng.

Bà Ôn Minh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Amway Việt Nam chia sẻ

Bà Ôn Minh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Amway Việt Nam chia sẻ: "Dự án hợp tác này là một phần trọng tâm của chiến lược Sống khỏe mạnh, sống hạnh phúc mà Amway triển khai trong nhiều năm qua. Chúng tôi cam kết không chỉ là đơn vị tài trợ nghiên cứu, mà còn là cầu nối lan tỏa nhận thức cộng đồng. Trong hành trình này, Amway nỗ lực biến kết quả nghiên cứu thành những giải pháp dinh dưỡng thực tiễn, giúp người dân có thể dễ dàng thực hiện và có thói quen sống khoa học mỗi ngày."

Trên cơ sở các phát hiện từ nghiên cứu, Amway sẽ tiếp tục phối hợp với các chuyên gia dinh dưỡng, cơ quan chuyên môn và đối tác liên quan để triển khai các hoạt động truyền thông và giáo dục dinh dưỡng có chiều sâu, hướng đến giúp người dân chủ động chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm liên quan đến dinh dưỡng.