Ngân hàng
19/06/2026 18:47

FiinRatings tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm Nam A Bank ở mức A- với triển vọng xếp hạng ổn định

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Kết quả này phản ánh đà tăng trưởng tích cực, năng lực quản trị chi phí vượt trội và bộ đệm vốn vững chắc của nhà băng này trong năm qua.

Theo đánh giá từ FiinRatings, Nam A Bank tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ vào việc tối ưu hóa cấu trúc tài sản và nâng cao hiệu quả hoạt động cốt lõi. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của ngân hàng đã đạt mức ấn tượng 418 nghìn tỉ đồng, tăng trưởng mạnh so với năm trước. Hoạt động cấp tín dụng cũng ghi nhận sự tăng trưởng ổn định với dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 198 nghìn tỉ đồng, tăng 17,8%.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank

Kết thúc năm 2025, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 5.253 tỉ đồng, tăng trưởng ở mức 15,6% so với năm trước. Tổng thu nhập hoạt động đạt 11.535 tỉ đồng, tăng trưởng mạnh ở mức 27,4%; trong đó, thu nhập lãi thuần đóng góp chủ đạo với 8.617 tỉ đồng (tăng 8,6%).

Điểm sáng quản trị chi phí (CIR): Một trong những thành công lớn nhất của Nam A Bank trong năm qua chính là việc tối ưu hóa hiệu quả vận hành xuất sắc. Tỉ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) đã giảm mạnh từ mức 44% năm 2024 xuống chỉ còn khoảng 33% năm 2025. Đây là mức tối ưu hóa chi phí thuộc nhóm dẫn đầu hệ thống ngân hàng, giúp tăng cường đáng kể biên lợi nhuận trước dự phòng và tạo nguồn lực tài chính dồi dào cho các mục tiêu chiến lược tiếp theo.

Song song với mục tiêu tăng trưởng, công tác quản trị rủi ro và bảo đảm an toàn hệ thống luôn được Nam A Bank đặt lên hàng đầu. Tỉ lệ nợ xấu (NPL) của ngân hàng được kiểm soát chặt chẽ và kéo giảm nhẹ xuống còn khoảng 2,2% (so với mức 2,3% của năm 2024), tỉ lệ nợ nhóm 2 giảm về mức 1,3% so với bối cảnh nhiều ngân hàng đang tăng tỉ lệ nợ nhóm 2 và NPL. Ngân hàng cũng liên tục duy trì các biện pháp trích lập dự phòng nghiêm ngặt nhằm chủ động phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn từ thị trường.

Về nguồn vốn và thanh khoản, Nam A Bank ghi nhận sự tăng trưởng ổn định và đa dạng hóa các kênh huy động, đặc biệt là tiền gửi từ khách hàng. Đến cuối năm 2025, ngân hàng duy trì trạng thái thặng dư thanh khoản ròng dương ở mức cao, đạt khoảng 25,8 nghìn tỉ đồng, bảo đảm khả năng hoàn trả đầy đủ và kịp thời cho khách hàng trước mọi áp lực từ thị trường liên ngân hàng.

Tỉ lệ an toàn vốn (CAR) đạt mức 11,2% (so với quy định của NHNN yêu cầu tối thiểu là 8%), Nam A Bank vẫn bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn của Ngân hàng Nhà nước. Vốn tự có của ngân hàng tại thời điểm cuối năm 2025 tăng trưởng ấn tượng +21,8%, đạt 35.848 tỉ đồng, giữ vững bộ đệm vốn ổn định.

T. N
từ khóa : xếp hạng tín nhiệm, tổng tài sản, Nam A Bank
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