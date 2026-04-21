Doanh nghiệp
21/04/2026 18:00

Amway Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến vì cộng đồng

Amway Việt Nam tặng sân chơi cho Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1 (TP. Cần Thơ), là một phần trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 18-4-2026, Amway Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ và Báo Điện tử Chính phủ tổ chức lễ trao tặng sân chơi cho Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1 (xã Vĩnh Viễn, TP. Cần Thơ) với tổng trị giá 500 triệu đồng.

Tại sự kiện, Amway vinh dự nhận Bằng khen của UBND TP. Cần Thơ và Giấy khen từ UBND xã Vĩnh Viễn, ghi nhận những đóng góp tích cực và bền bỉ của doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội, và phát triển thế hệ tương lai tại địa phương.

Ông Nguyễn Phương Sơn, Giám đốc Đối ngoại Công ty TNHH Amway Việt Nam nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

Kiến tạo nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai

Sân chơi rộng hơn 320m2 như khu vui chơi vận động liên hoàn ngoài trời có mái che bao gồm thảm cỏ nhân tạo, cầu trượt, đu quay; không gian trải nghiệm thiên nhiên với thiết kế sân vườn xanh mát, mô hình các con vật; sân chơi đa chức năng theo từng chủ đề... Tất cả được trang bị hệ thống thiết bị đạt chuẩn, an toàn và phù hợp với lứa tuổi, sân chơi mang đến không gian vận động lành mạnh, khuyến khích trẻ em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Đồng thời, dự án cũng góp phần cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng môi trường giáo dục tại địa phương, đặc biệt ở những khu vực còn nhiều hạn chế về hạ tầng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành khu vui chơi Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1

Hoạt động này là một phần trong định hướng trách nhiệm xã hội dài hạn của Amway Việt Nam, tập trung vào các sáng kiến hỗ trợ trẻ em và cộng đồng địa phương.

Ông Nguyễn Phương Sơn, Giám đốc Đối ngoại Amway Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng đầu tư cho trẻ em chính là đầu tư cho tương lai của xã hội. Việc xây dựng các không gian vui chơi an toàn, chất lượng không chỉ hỗ trợ các em phát triển toàn diện mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Thông qua các hoạt động cộng đồng, Amway Việt Nam tiếp tục thúc đẩy những sáng kiến mang lại giá trị bền vững, đặc biệt trong việc tạo thêm những không gian an toàn để trẻ em vui chơi và phát triển."

Sân chơi tạo không gian vui chơi bổ ích cho trẻ em

Công trình tại xã Vĩnh Viễn là một phần trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng dài hạn và sâu rộng của Amway Việt Nam tại toàn bộ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nơi Amway đã có sự phát triển kinh doanh vượt bậc trong thời gian vừa qua. Không chỉ dừng lại ở một dự án đơn lẻ, doanh nghiệp đã gây dựng một hành trình phụng sự bền bỉ, tạo nên những tác động tích cực và trực tiếp đến mọi khía cạnh đời sống người dân như: Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ an sinh xã hội địa phương, các hoạt động bảo vệ môi trường…

Các em học sinh Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1 hào hứng vui chơi tại sân chơi mới

Trong thời gian tới, Amway sẽ đẩy mạnh hợp tác đa bên, nhân rộng các mô hình hiệu quả và gia tăng những tác động tích cực cho cộng đồng. Đây là bước đi căn cơ và bền vững để hiện thực hóa cam kết "Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn", chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hoàng Thy
từ khóa : Đồng bằng sông Cửu Long, sức khỏe cộng đồng, Amway, xã Vĩnh Viễn
Vietjet dẫn đầu về tối ưu phát thải trên các chuyến bay tại Đông Nam Á

Doanh nghiệp 10:47

Ngày 21-04, theo Flight Emissions Review 2025 của Cirium, Vietjet là hãng hàng không có mức phát thải thấp nhất đối với các chuyến bay khai thác tại Đông Nam Á.

Trải nghiệm xe điện VinFast tại Nghệ An - Hà Tĩnh: Cơ hội lái thử và nhận ưu đãi "khủng"

Tiêu dùng 10:46

Từ ngày 24-4 đến 26-4, sự kiện “Hào khí sông Lam” của VinFast sẽ chính thức diễn ra tại hệ thống Vincom Nghệ An và Vincom Hà Tĩnh.

Hệ thống doanh nghiệp (ERP/HIS/DMS...) thiếu HA, failover: Rủi ro gián đoạn từ những lỗi nhỏ

Thị trường 08:00

Trong môi trường số hóa, doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc vào ứng dụng và dữ liệu, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể gây gián đoạn tức thì.

Hé lộ concept công viên giải trí VinWonders lớn nhất miền Bắc tại Vinhomes Global Gate Hạ Long

Dự án mới 17:47

Không phải đô thị nào cũng có thể duy trì nhịp sống sôi động suốt 365 ngày/năm. Khác biệt nằm ở “động cơ” tạo dòng người và kích hoạt tiêu dùng.

Vì sao 4 triệu người Việt chọn mua vé số trên Vietlott SMS?

Tiêu dùng 14:25

Vượt mốc 4 triệu tài khoản đăng ký, ứng dụng Vietlott SM đã khẳng định vị thế là kênh phân phối xổ số tự chọn qua điện thoại chính thống duy nhất tại Việt Nam.

Giữ từng giọt nước giữa mùa hạn mặn: FE CREDIT đồng hành cùng người dân ĐBSCL vượt khó

Hoạt động cộng đồng 23:36

Giữa mùa khô khắc nghiệt, bà con vùng ven biển tỉnh Vĩnh Long đã kịp thời nhận được những bồn chứa nước kiên cố do FE CREDIT trao tặng

Acecook Việt Nam tổ chức Lễ động thổ dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển mới

Sản xuất - Kinh doanh 16:13

Công ty CP Acecook Việt Nam tiến hành tổ chức Lễ động thổ dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới mang tên D-GROOVE tại Khu công nghiệp Tân Bình (TP HCM)


