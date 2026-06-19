Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì trước những thay đổi về kế toán và thuế từ năm 2026?

Các nội dung này đã được các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo do Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) và Vistra phối hợp tổ chức tại Đồng Nai dành cho cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực.

Ngày 18-6-2026, ABBank cùng Vistra vừa phối hợp tổ chức hội thảo "Điểm tin Doanh nghiệp Việt Nam 2026: Triển vọng Kinh tế, Báo cáo Tài chính và những điểm mới về Thuế" tại Khu công nghiệp Amata (Đồng Nai). Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), doanh nghiệp sản xuất cùng các lãnh đạo tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp đã tham gia.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã trao đổi về những xu hướng kinh tế đáng chú ý có thể tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2026, bao gồm triển vọng tăng trưởng kinh tế, diễn biến lãi suất, tỷ giá, dòng vốn đầu tư cũng như các yêu cầu ngày càng cao về quản trị và tuân thủ doanh nghiệp.

Hội thảo thu hút sự tham gia của đại diện nhiều doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp sản xuất trong khu vực

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp tham dự là những thay đổi liên quan đến chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 99/2025/TT-BTC, áp dụng đối với năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 1-1-2026. Theo các chuyên gia, quy định mới có thể tác động đến việc tổ chức hệ thống kế toán, ghi nhận giao dịch, lập báo cáo tài chính cũng như các cơ chế kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.

Cùng với đó, hội thảo cũng đề cập đến những vấn đề thực tiễn liên quan đến quản trị thuế, báo cáo tài chính và tuân thủ doanh nghiệp trong bối cảnh môi trường pháp lý liên tục được hoàn thiện. Đây được xem là những yếu tố ngày càng có ảnh hưởng tới hiệu quả vận hành cũng như khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Đại diện ABBank cho biết: "Bên cạnh nhu cầu về vốn, doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến việc nâng cao năng lực quản trị tài chính và khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường. Thông qua các chương trình chia sẻ chuyên môn như hội thảo lần này, ABBank mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tiếp cận các thông tin hữu ích, từ đó chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị rủi ro".

Các chuyên gia chia sẻ những nhận định về triển vọng kinh tế năm 2026, xu hướng lãi suất, tỉ giá, dòng vốn đầu tư cùng các quy định mới về kế toán, thuế và tuân thủ doanh nghiệp

Bên cạnh phần trình bày của các chuyên gia, chương trình cũng tạo cơ hội để các doanh nghiệp trao đổi trực tiếp về những vấn đề đang gặp phải trong quá trình vận hành như quản lý dòng tiền, giao dịch quốc tế, báo cáo tài chính, chuyển đổi hệ thống kế toán hay đáp ứng các yêu cầu tuân thủ mới.

Sự phối hợp giữa ABBank và Vistra mang đến cho doanh nghiệp góc nhìn đa chiều về các vấn đề tài chính, vận hành và tuân thủ trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng nhiều biến động. Bên cạnh việc cung cấp các giải pháp tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như tín dụng, thanh toán, tài trợ thương mại, ngoại hối, quản lý dòng tiền và ngân hàng số, ABBank cũng đẩy mạnh các hoạt động kết nối, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm thực tiễn dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua đó, ngân hàng mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong việc nâng cao năng lực quản trị, chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường và nắm bắt hiệu quả các cơ hội phát triển.

Về ABBank: Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) hiện phục vụ hơn 2,5 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên toàn quốc. Với khách hàng doanh nghiệp, ABBank phát triển hệ sinh thái giải pháp tài chính đa dạng, bao gồm tín dụng, thanh toán, tài trợ thương mại, ngoại hối, tiền gửi, quản lý dòng tiền và ngân hàng số. Thông qua việc liên tục hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ, ABBank hướng tới trở thành đối tác tài chính tin cậy, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng đa dạng của cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. Về Vistra: Vistra Việt Nam là thành viên của Vistra, tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dịch vụ doanh nghiệp thiết yếu, hỗ trợ các công ty, quỹ đầu tư và tổ chức quốc tế trong quá trình thành lập, vận hành, mở rộng và tuân thủ tại nhiều thị trường. Với mạng lưới chuyên gia tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, Vistra cung cấp các giải pháp về dịch vụ pháp nhân, quản trị doanh nghiệp, kế toán, thuế, tiền lương, nhân sự, hỗ trợ mở rộng quốc tế và quản lý quỹ. Tại Việt Nam, Vistra đặc biệt đồng hành cùng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong việc thiết lập hiện diện pháp lý, quản lý hồ sơ doanh nghiệp, thực hiện nghĩa vụ kế toán - thuế, quản trị nhân sự và tiền lương. Kết hợp giữa chuyên môn quốc tế và kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, Vistra hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu độ phức tạp trong vận hành, nâng cao tính minh bạch và tập trung vào các mục tiêu tăng trưởng cốt lõi.



