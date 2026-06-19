Bỏ túi lịch trình “nhất định phải đến” cho gia đình khám phá Nam đảo Phú Quốc hè này

4 ngày - 3 đêm là khoảng thời gian phù hợp các gia đình thường chọn để tạm rời xa những ồn ào, đông đúc nơi phố thị để có một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa - thảnh thơi, khám phá công trình biểu tượng, trải nghiệm dịch vụ giải trí, hòa mình vào những bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Cáp treo ba dây dài nhất thế giới đưa du khách tới Hòn Thơm, mở ra tầm nhìn ôm trọn biển rừng Nam đảo

Một trong những nỗi lo lớn khi du lịch gia đình là di chuyển mất thời gian, nhiều hành lý và chi phí phát sinh. Với lợi thế hội tụ đầy đủ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, ẩm thực và các công trình biểu tượng trong cùng một khu vực, Nam đảo Phú Quốc trở thành lựa chọn phù hợp cho những kỳ nghỉ nhiều thế hệ. Chỉ trong 4 ngày 3 đêm, du khách có thể vừa tận hưởng biển xanh, vừa khám phá những điểm đến nổi bật mà không phải liên tục di chuyển hay thay đổi nơi lưu trú.

Ngày 1: Thả nhịp sống chậm giữa biển trời Phú Quốc

Sau chuyến bay đến Phú Quốc, du khách di chuyển về Bãi Kem và nhận phòng. Với gia đình nhiều thế hệ, những khu nghỉ có biệt thự hồ bơi riêng, không gian rộng và dịch vụ toàn diện, cao cấp như Premier Village Phu Quoc Resort hay khu nghỉ có công viên nước trong khuôn viên như New World Phu Quoc Resort là lựa chọn phù hợp.

Nhiều khu nghỉ như Premier Village Phu Quoc Resort có biệt thự hồ bơi riêng, dịch vụ toàn diện cho phép mỗi thành viên trong gia đình khám phá, vui chơi theo cách riêng

Với ông bà, những căn villa giữa không gian xanh, gần biển, nhịp nghỉ chậm giúp người lớn tuổi có thể nghỉ ngơi mà không cần đi xa. Trẻ nhỏ có thể vui chơi tại hồ bơi, khu vui chơi trẻ em hoặc bãi biển an toàn; trong khi bố mẹ có thời gian "xả nhịp" sau những ngày làm việc bận rộn.

Buổi chiều, cả gia đình cùng dạo biển, ngắm hoàng hôn và dùng bữa tối tại nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng.

Với các gia đình ít người hơn, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay là lựa chọn phù hợp khi sở hữu bể bơi khổng lồ, các trải nghiệm giải trí hấp dẫn và nhiều hoạt động cho gia đình.

Ngày 2: Một ngày trọn vẹn khám phá Hòn Thơm

Ngày thứ hai có thể dành cho hành trình khám phá Hòn Thơm - một trong những điểm đến nổi bật nhất của Nam đảo. Từ ga An Thới, cả gia đình lên cáp treo Hòn Thơm, tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới với tầm nhìn ôm trọn quần đảo An Thới.

Đến Hòn Thơm, cả nhà có thể vui chơi tại Sun World Hon Thom với nhiều dịch vụ phù hợp với đa thế hệ. Trong đó, phân khu Làng Exotica mang đến loạt trò chơi cảm giác mạnh như Mộc Xà Thịnh Nộ, Tổ Đại Bàng hay cả những trò chơi phù hợp cả gia đình như Vòng quay Thần Long, Phi Điểu…

Tại Sun World Hon Thom, du khách có thể thỏa sức lựa chọn các trò chơi đa dạng, đủ mọi lứa tuổi và cấp độ

Buổi trưa, gia đình có thể dùng bữa ngay tại Hòn Thơm, ưu tiên các món hải sản, món Việt dễ ăn và thực đơn phù hợp với trẻ nhỏ.

Buổi chiều, cả nhà có thể vui đùa trong công viên nước Aquatopia với hơn 20 làn trượt nhiều cấp độ để "hạ nhiệt".

Chiều muộn, khi nắng dịu, bãi biển Hòn Thơm là khoảng thời gian đẹp để cả nhà cùng chụp ảnh, đi dạo, để trẻ nhỏ nghịch cát và người lớn tận hưởng gió biển. Những gia đình yêu thích không khí hiện đại có thể ghé các điểm mới như Santo Beach Club với mang màu sắc trẻ trung, phù hợp nhóm bố mẹ trẻ, thanh thiếu niên hoặc những thành viên thích không gian check-in, âm nhạc.

Ngày 3: Đắm mình trong không gian nghệ thuật của Thị trấn Hoàng Hôn

Sau ngày vui chơi nhiều năng lượng, ngày thứ ba nên được thiết kế cân bằng hơn. Buổi sáng, gia đình có thể nghỉ ngơi tại resort, dùng bữa sáng chậm rãi, để ông bà thư giãn ở spa hoặc đi dạo trong khuôn viên, trong khi trẻ nhỏ tiếp tục vui chơi tại hồ bơi. Đây cũng là khoảng thời gian bố mẹ có thể tận hưởng đúng nghĩa một kỳ nghỉ, thay vì chỉ tất bật chăm sóc lịch trình cho cả nhà.

Nhiều khu nghỉ dưỡng tại Nam đảo Phú Quốc như New World Phu Quoc Resort có cả bể bơi riêng và công viên nước để trẻ em thỏa sức vui chơi an toàn mà không cần đi xa

Buổi chiều, gia đình có thể di chuyển sang Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), điểm đến mang dấu ấn kiến trúc Địa Trung Hải tại Nam đảo. Không gian với những con dốc, mái vòm, quảng trường, tháp đồng hồ, các góc nhìn hướng biển tạo nên một "phim trường" mở cho cả gia đình.

Khu phố thương mại Sunset Bazaar tại đây cũng mang đến không gian dạo chơi mang sắc màu châu Âu để du khách có thể vừa đi bộ, vừa khám phá cửa hàng, quán café và tiệm bánh. Trong số đó nổi bật nhất là tiệm bánh lừng danh đến từ Paris - Eric Kayser - đang tạo xu hướng là những món bánh nhất định mà du khách nào đến Phú Quốc cũng mua về làm quà. Bên cạnh đó là Apollo Cafe - một trong những quán cà phê được truyền thông quốc tế vinh danh là "kỳ lạ nhất thế giới" với kiến trúc lộn ngược, được KTS Bill Bensley lừng danh thiết kế.

Những show diễn sôi động vào buổi tối tại Sunset Town giúp du khách thỏa sức khám phá, quên đi mọi căng thẳng mệt mỏi trong đời sống thường nhật

Điểm nhấn của buổi tối là show diễn Symphony of the Sea với những màn trình diễn Jetski và Flyboard ngoạn mục, kết hợp cùng ánh sáng, laser và hàng nghìn pháo hoa, pháo nước trên mặt biển.

Cả nhà có thể chọn dùng bữa tại nhà hàng bia đạt kỷ lục Guinness "ven biển lớn nhất thế giới" Sun Bavaria GastroPub để vừa thưởng thức ẩm thực vừa chiêm ngưỡng từng cú lướt, từng đường cắt nước hòa chung cùng âm nhạc, thiên hà ánh sáng.

Ngay sau đó, du khách tiếp tục được dẫn dắt vào thế giới đa giác quan với show Kiss of the Sea. Sự kết hợp giữa công nghệ 3D mapping, màn nước, lửa và pháo hoa tầm cao mang lại cao trào cảm xúc cho đêm tuyệt đẹp ở Phú Quốc.

Ngày 4: Chạm vào những giá trị bản địa trước khi rời đảo

Sau bữa sáng tại resort, cả nhà có thể ghé chùa Hộ Quốc - điểm đến tâm linh nổi tiếng của Phú Quốc, nằm trên thế tựa núi, hướng biển. Không gian rộng, thoáng và bình yên nơi đây phù hợp để ông bà chiêm bái, bố mẹ thư giãn, còn trẻ nhỏ có thêm trải nghiệm về văn hóa địa phương.

Sau đó, gia đình có thể tham quan nhà thùng nước mắm Phụng Hưng để tìm hiểu quy trình làm nước mắm truyền thống và chọn mua đặc sản Phú Quốc mang về.

Nam đảo Phú Quốc sở hữu nhiều bãi biển đẹp hàng đầu thế giới với bờ cát trắng mịn, làn nước trong xanh như ngọc.

Các địa điểm nằm hoàn toàn trên cùng một trục đường chính, kéo dài từ Nam đảo lên hướng sân bay nên bạn không mất thời gian vòng lại mà vẫn ghi thêm dấu ấn bản địa cho chuyến đi.

Điều khiến Nam đảo Phú Quốc trở thành lựa chọn của nhiều gia đình không chỉ nằm ở những bãi biển đẹp hay các công trình biểu tượng, mà còn ở khả năng đáp ứng nhu cầu của nhiều thế hệ trong cùng một hành trình.

Ông bà có không gian nghỉ dưỡng yên tĩnh, bố mẹ được tận hưởng một kỳ nghỉ đúng nghĩa, trẻ nhỏ có những ngày hè tràn ngập trải nghiệm. Tất cả được kết nối trong một hệ sinh thái khép kín, nơi khoảng cách giữa các điểm đến không quá xa, dịch vụ đồng bộ và lịch trình đủ linh hoạt để mỗi thành viên đều tìm thấy niềm vui theo cách riêng.

Sun PhuQuoc Airways đang "tung ra" rất nhiều ưu đãi hè và tiện ích giúp các gia đình thuận tiện đi lại với chi phí hợp lý

Chỉ trong 4 ngày 3 đêm, Nam đảo Phú Quốc mang đến một hành trình trọn vẹn, nơi những khoảnh khắc bên nhau quan trọng không kém những điểm đến được đánh dấu trên bản đồ. Đây cũng chính là lý do nhiều gia đình lựa chọn quay trở lại đảo ngọc mỗi mùa hè để tiếp tục viết thêm những kỷ niệm đáng nhớ.

Để tối ưu chi phí, du khách có thể tham khảo các chương trình ưu đãi combo như "Một tấm vé - triệu niềm vui", sử dụng thẻ lên tàu bay Sun PhuQuoc Airways để nhận thêm ưu đãi tại các dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng trong hệ sinh thái Sun Group.

Khách bay Sun PhuQuoc Airways cũng có thể làm thủ tục chuyến bay ngay tại khách sạn New World Phu Quoc hay La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton, nhận thẻ lên máy bay và ký gửi hành lý trước khi ra sân bay. Dịch vụ giúp các gia đình, đặc biệt là nhóm có trẻ nhỏ và người lớn tuổi, giảm thời gian chờ đợi, chủ động hơn trong ngày đi và về.