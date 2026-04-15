Mondelez Kinh Đô nâng cao nhận thức rác thải nhựa cho học sinh tiểu học

Sự kiện đánh dấu giai đoạn đầu của chương trình trong năm 2026, với mục tiêu mở rộng đến 10 trường tiểu học và tiếp cận hơn 12.000 học sinh trên địa bàn thành phố.

"Trash Right" là sáng kiến giáo dục môi trường do Tập đoàn Mondelēz International triển khai tại Đông Nam Á, với mô hình phân loại rác trong trường học. Chương trình hướng đến hình thành nhận thức đúng và thói quen bền vững về quản lý rác thải cho học sinh. Từ năm 2022 đến nay, Trash Right đã được triển khai tại Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan, tiếp cận hàng chục ngàn học sinh tại hơn 140 trường học và đã thu gom hàng chục tấn rác thải nhựa để tái chế.

Không khí hào hứng của học sinh các khối trường Tiểu học Bình Hòa

Năm nay, chương trình khởi động tại Trường Tiểu học Bình Hòa và Trường Tiểu học Bình Hòa 2; gần 4.000 học sinh của hai trường sẽ tham gia hơn 250 "Tiết học Xanh" – những buổi học tương tác giúp trang bị kiến thức về phân loại và tái chế rác.

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên cũng được trang bị sổ tay hướng dẫn để triển khai các tiết học, phổ biến các hoạt động về thu gom, phân loại, tái chế rác cho các em. Ngoài ra, mỗi trường cũng được lắp đặt các "Trạm Xanh" trong khuôn viên để làm điểm phân loại rác hằng ngày.