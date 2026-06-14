Nam Long được vinh danh tại 3 hạng mục của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam

Sự kiện do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, dự án có đóng góp cho sự phát triển của thị trường bất động sản theo hướng minh bạch, hiện đại và bền vững.

Vượt qua nhiều vòng thẩm định trực tiếp, Nam Long được vinh danh ở ba giải thưởng lớn: Top 10 Dự án Khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam dành cho đại đô thị Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh) - Đại đô thị tích hợp quy mô 355 ha được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái hiện đại với hệ tiện ích hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân ngày càng phát triển.

Top 10 Dự án Nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam dành cho Dự án Izumi City (Long Hưng, TP Đồng Nai). Top 10 Dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam dành cho Dự án Mizuki Park (Bình Hưng, TP HCM).

Triết lý phát triển đô thị bền vững từ gốc hạ tầng và kết nối

Nhiều năm qua, thị trường bất động sản chứng kiến sự đổ bộ của loạt dự án ở nhiều phân khúc. Trong số đó, Nam Long chọn lối đi khác biệt, kiên trì theo đuổi mô hình đại đô thị tích hợp dựa trên ba nền tảng cốt lõi: Hạ tầng kết nối đồng bộ, quy hoạch tiện ích hoàn chỉnh và giải pháp tài chính đa dạng cho người mua. Cách làm đô thị của doanh nghiệp này bắt đầu từ việc lựa chọn các quỹ đất chiến lược, đón đầu các hành lang kinh tế trọng điểm rồi mới tiến hành phát triển hạ tầng nội khu một cách bài bản.

Thành công lớn nhất từ triết lý này là dự án Waterpoint quy mô 355 ha tại Bến Lức – công trình vừa đạt giải Top 10 Dự án Khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam. Nằm ngay mặt tiền Tỉnh lộ 830, liền kề nút giao cao tốc TP HCM - Trung Lương, Waterpoint sở hữu thế mạnh hạ tầng kết nối vượt trội, rút ngắn thời gian di chuyển về trung tâm TP HCM và các tỉnh miền Tây.

Tại dự án này, Nam Long không xây dựng mật độ dày đặc mà dành phần lớn diện tích cho hệ thống công viên sông nước, kênh đào nhân tạo và chuỗi tiện ích "all in one" từ trường học, bệnh viện đến khu phức hợp thể thao. Sự phát triển ổn định của cộng đồng cư dân tại đây là minh chứng sống động cho thấy một đô thị chỉ thực sự "sống" khi nó được đầu tư hạ tầng đồng bộ ngay từ ngày đầu đặt móng.

Cùng mạch tư duy đó, dự án Izumi City tại Long Hưng, TP Đồng Nai cũng xuất sắc nhận giải Top 10 Dự án Nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam. Sở hữu quy mô 170 ha tại trung tâm vùng kinh tế động lực phía Nam, Izumi City có vị trí chiến lược kết nối giao thương trực tiếp với các trục giao thông huyết mạch vùng Đông Nam Bộ. Quy hoạch tích hợp của dự án đón đầu nhu cầu an cư chất lượng cao của làn sóng chuyên gia, người lao động trình độ cao, hứa hẹn trở thành tâm điểm phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần.

Giải bài toán an cư dựa trên nhu cầu và năng lực tài chính thực tế

Năng lực cốt lõi của Nam Long không dừng lại ở việc giải bài toán kết nối giao thông, mà nằm ở khả năng thu hút cư dân bằng chất lượng môi trường sống. Giải thưởng Top 10 Dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam dành cho Mizuki Park (Bình Hưng, TP HCM) là sự ghi nhận rõ nét cho định hướng này.

Giữa thời điểm phân khúc nhà ở cao cấp tiệm cận trạng thái bão hòa, phân khúc nhà ở giá hợp lý (Affordable housing) và nhà ở xã hội luôn trong tình trạng khát nguồn cung, Nam Long là một trong số ít đơn vị duy trì được mạch phát triển sản phẩm vừa túi tiền một cách ổn định, đều đặn trong suốt hai thập kỷ qua.

Dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng về mức thu nhập của đại bộ phận người lao động đô thị, doanh nghiệp tối ưu hóa diện tích căn hộ, cắt bỏ những chi tiết rườm rà để hạ giá thành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng xây dựng và không gian chung. Cư dân các dự án của Nam Long được thụ hưởng khuôn viên nội khu an ninh, sân chơi trẻ em và các tiện ích cơ bản công cộng.

Để duy trì được mức giá hợp lý trong bối cảnh chi phí vật liệu tăng cao, Nam Long dựa vào năng lực quản trị dự án nghiêm ngặt và sự đồng hành chiến lược từ các đối tác quốc tế hàng đầu Nhật Bản như Hankyu Hanshin Properties hay Nishitetsu Group. Nguồn vốn sạch, chi phí vốn thấp cùng kinh nghiệm quản lý quy trình xây dựng tiên tiến giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt tiến độ, đầu ra, đồng thời đưa ra được các giải pháp hỗ trợ tài chính, giãn tiến độ thanh toán linh hoạt cho người mua nhà.

Chia sẻ về việc cùng lúc có ba dự án được vinh danh, ông Lê Phước Thành, Giám đốc Phát triển dự án Nam Long, cho biết đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho từng dự án riêng lẻ mà còn là sự ghi nhận cho hành trình hơn 33 năm Nam Long kiên định theo đuổi mô hình phát triển đô thị tích hợp, lấy nhu cầu ở thực của cư dân làm trọng tâm.

Mỗi dự án được vinh danh ở một hạng mục khác nhau nhưng đều phản ánh chung một định hướng kiến tạo những không gian sống chất lượng, cân bằng giữa giá trị an cư, phát triển cộng đồng và yếu tố bền vững trong dài hạn.

"Những ghi nhận này tiếp thêm niềm tin để Nam Long tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển đô thị tích hợp, tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực và đóng góp vào quá trình phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam", ông Thành cho biết thêm.