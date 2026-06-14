Ngân hàng
14/06/2026 16:21

SACOMBANK 5 năm liền đạt giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc từ Standard Chartered

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SACOMBANK được Standard Chartered vinh danh với giải thưởng quốc tế uy tín “Straight Through Processing (STP) Award” nhờ chất lượng xử lý thanh toán vượt trội.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp SACOMBANK nhận được giải thưởng này, khẳng định năng lực vận hành theo chuẩn quốc tế và vị thế hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán quốc tế tại Việt Nam.

Giải thưởng được Standard Chartered trao cho các ngân hàng có chất lượng thanh toán xuất sắc dựa trên những tiêu chí khắt khe như tỉ lệ xử lý tự động (STP), độ chính xác dữ liệu, tốc độ giao dịch và khả năng tuân thủ chuẩn mực quốc tế.

Năm 2025, SACOMBANK đạt tỉ lệ xử lý tự động điện thanh toán quốc tế lên đến 99%, cho thấy năng lực vận hành nhanh, chính xác và hạn chế tối đa xử lý thủ công. Kết quả này đến từ chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, chuẩn hóa quy trình và nâng cao chuyên môn đội ngũ nhân sự.

Đặc biệt, SACOMBANK là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam nâng cấp thành công hệ thống Core Banking lên phiên bản T24 R25 - nền tảng ngân hàng lõi hàng đầu thế giới. Đồng thời, ngân hàng tiên phong triển khai đồng bộ các giải pháp SWIFT GPI, SWIFT Pre-validation và chuẩn điện SWIFT ISO 20022, giúp tối ưu tốc độ xử lý giao dịch, tăng khả năng tự động hóa, nâng cao trải nghiệm khách hàng và đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật quốc tế.

Song song đó, SACOMBANK tiếp tục mở rộng kết nối thanh toán xuyên biên giới với nhiều thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia và Lào, hướng đến xây dựng hệ sinh thái thanh toán quốc tế liền mạch, thuận tiện và an toàn cho khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp.

"Việc liên tục được các định chế tài chính quốc tế uy tín ghi nhận là minh chứng cho cam kết của SACOMBANK trong việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, công nghệ và trải nghiệm khách hàng; đồng thời củng cố vai trò đối tác tài chính tin cậy trong hành trình hội nhập toàn cầu", đại diện SACOMBANK cho biết.

Minh Quân
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