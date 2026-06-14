Nam Long đẩy mạnh giỏ hàng năm 2026, tiếp tục chiến lược đô thị tích hợp

Loạt dự án trọng điểm trải rộng nhiều khu vực

Trong năm 2026, Nam Long tiếp tục triển khai và mở bán tại các khu đô thị tích hợp quy mô lớn ở khu vực phía Nam, bao gồm Waterpoint (Bến Lức), Izumi City và Elyse Island (Đồng Nai), Nam Long II Central Lake (Cần Thơ)…

Tại khu đông TP HCM, Izumi City là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển chuỗi đô thị tích hợp của Nam Long. Dự án sở hữu lợi thế tâm điểm kết nối hạ tầng khu vực và hơn 5,5 km mặt tiền sông Đồng Nai, cùng hệ thống mặt nước nội khu khoảng 6,1 ha và mảng xanh lên đến 20,1 ha, tạo nên sự cân bằng giữa thiên nhiên và vận hành đô thị hiện đại.

Tại đây, phân khu thấp tầng Izumi Canaria quy mô 13,6 ha, hiện cung cấp 461 sản phẩm gồm biệt thự, nhà phố và shophouse. Trước đó, phân khu Izumi Gardenia đã đi vào vận hành và đang trong quá trình bàn giao sổ hồng cho cư dân.

Izumi City là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển chuỗi đô thị tích hợp của Nam Long

Cũng tại khu vực trọng điểm này, Elyse Island - dòng sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp Legacy Collection tọa lạc tại đảo Đại Phước, Nhơn Trạch - hoàn thiện pháp lý, sẽ mở bán Zone C và Zone B gần 300 sản phẩm biệt thự trong năm 2026, công bố mở bán 68 căn biệt thự vào cuối năm.

Dự án được phát triển theo định hướng "xanh - thiên nhiên - nghỉ dưỡng", hướng đến không gian sống cân bằng và riêng tư, mang đến trải nghiệm sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cho cư dân. Dự kiến, các phân khu mới sẽ tiếp tục mở bán trong năm 2026, tiếp tục mang đến cơ hội đầu tư, an cư bền vững.

Ở phía tây TP HCM, khu đô thị tích hợp Waterpoint quy mô 355 ha, tọa lạc tại Bến Lức - Tây Ninh. Là một trong những đô thị tích hợp kiểu mẫu, mang tầm nhìn quy hoạch khác biệt, Waterpoint được bao bọc bởi 5,8 km đường sông, uyển chuyển theo mạch chảy của dòng nước để cư dân hưởng trọn sự trù phú từ thế đất bãi bồi; nội khu sở hữu hệ thống kênh đào dài 8 km, giúp điều hòa vi khí hậu và định hình phong cách sống "sống - xanh - hiện đại".

Cùng với quá trình gia tăng dân cư, nhịp sống đô thị tại Waterpoint ngày càng sôi động hơn khi nơi đây đã trở thành chốn an cư của hàng chục nghìn cư dân. Dự án cũng đang tiếp tục triển khai nhiều dòng sản phẩm như Solaria Rise (cao tầng), The Pearl (thấp tầng), đồng thời dự kiến ra mắt phân khu Rivera 1C trong quý II-2026.

Tại TP HCM, Nam Long tiếp tục giới thiệu giỏ hàng mới tại khu đô thị Mizuki Park với phân khu compound Trellia Cove, gồm căn hộ và nhà phố liền kề compound. Trellia Cove có quy mô hơn 8.000 m2, tọa lạc trên thế đất độc đáo với hai mặt bao bọc bởi kênh rạch tự nhiên và kênh đào sinh thái, đồng thời thừa hưởng nhiều lợi thế của đô thị Mizuki Park.

Cư dân Trellia Cove được tận hưởng chuỗi tiện ích đa dạng như công viên đảo Nhật, quảng trường - bến thuyền, công viên sự kiện, trường học, siêu thị đến hệ thống dịch vụ y tế… Tất cả đã vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày một cách thuận tiện.

Bên cạnh đó, Nam Long tiếp tục mở rộng hiện diện tại các khu vực khác. Tại miền Tây Nam Bộ, dự án Nam Long II Central Lake (Cần Thơ) với quy mô 43,8ha tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo, trong đó dòng sản phẩm shophouse tại trục thương mại xuyên tâm được kỳ vọng là điểm nhấn trong năm 2026. Dự án tọa lạc trên trục kết nối huyết mạch, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các địa điểm trọng yếu của thành phố.

Một trong những điểm nhấn khác biệt của dự án chính là quy hoạch cảnh quan gắn bó chặt chẽ với bản sắc sông nước đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ. Nam Long II Central Lake sở hữu 30 tiện ích nội khu gồm trường học, trạm y tế, khu thể thao, trung tâm thương mại, đường dạo bộ ven hồ… được quy hoạch đồng bộ, dễ dàng tiếp cận trong vài phút di chuyển.

Tại thị trường miền Bắc, Nam Long ADC - đơn vị thành viên của tập đoàn - phát triển dự án An Zen Residences (Hải Phòng), đánh dấu sự hiện diện của dòng căn hộ EHome đầu tiên tại thị trường phía Bắc. Dự án đã cất nóc tòa tháp T1 vào đầu tháng 2-2026, dự kiến sẽ mở bán chính thức tháp T2 vào quý II.

Waterpoint là đô thị tích hợp kiểu mẫu, mang tầm nhìn quy hoạch khác biệt của Nam Long

Chiến lược đô thị tích hợp và triển vọng tăng trưởng

Danh mục dự án năm 2026 cho thấy Nam Long tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển các khu đô thị tích hợp quy mô lớn, gắn với định hướng phát triển bền vững và kiến tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Chiến lược này được xây dựng trên triết lý phát triển "kiến tạo môi trường sống, sản phẩm giá trị vì cộng đồng", hướng đến việc phát triển các khu đô thị có quy hoạch đồng bộ, tích hợp tiện ích, không gian sống xanh và hạ tầng xã hội hoàn chỉnh.

Theo các báo cáo phát triển bền vững, Nam Long tập trung vào các yếu tố như thiết kế đô thị bền vững, quản lý tài nguyên, phát triển cộng đồng cư dân và gia tăng khả năng tiếp cận nhà ở, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống và tạo giá trị dài hạn cho thị trường bất động sản.

Theo đó, Nam Long hướng đến việc đồng hành cùng cư dân trong quá trình chuyển dịch từ nhu cầu "nhà ở" sang trải nghiệm "lối sống đô thị toàn diện". Từ sđó, mỗi đô thị tích hợp của Nam Long là nơi hội tụ đầy đủ 5 trụ cột: sống - học tập - làm việc - mua sắm - giải trí, với đầy đủ tiện ích để người dân có thể sống trọn vẹn, kết nối bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến tung ra thị trường loạt sản phẩm tại các địa bàn trọng điểm như TP HCM, Đồng Nai, Cần Thơ và Hải Phòng, kỳ vọng giúp nâng cao khả năng hấp thụ sản phẩm trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Theo báo cáo phân tích của VCBS, doanh số năm 2026 của Nam Long được dự báo tiếp tục tăng trưởng nhờ sự cải thiện của hạ tầng tại các khu vực triển khai dự án, trong khi nhu cầu nhà ở tại các đô thị lớn vẫn duy trì ở mức cao và nguồn cung mới còn hạn chế. Lợi nhuận được kỳ vọng cải thiện nhờ lợi thế quỹ đất lớn, với phần lớn nghĩa vụ tài chính đã hoàn tất.