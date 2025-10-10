Ngân hàng
10/10/2025 18:48

MB lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2025

In bài viết

Giải thưởng là minh chứng cho cam kết bền vững của MB trong việc tạo ra giá trị thiết thực, lâu dài cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi lần thứ sáu liên tiếp được xướng tên tại hạng mục "Corporate Excellence Award" trong khuôn khổ Asia Pacific Enterprise Awards 2025 - một giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh truyền cảm hứng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Hà Trọng Khiêm - Phó Tổng Giám đốc đại diện MB nhận giải thưởng

Ngày 9-10, tại TP HCM đã diễn ra Lễ trao giải Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025. Sự kiện được tổ chức bởi Enterprise Asia - tổ chức phi chính phủ hàng đầu tại châu Á nhằm vinh danh những doanh nghiệp và doanh nhân xuất sắc tại Việt Nam với những hoạt động kinh doanh nổi bật và những nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi bền vững.

Tiếp nối chuỗi 5 năm liên tiếp trước đó, năm 2025, MB một lần nữa góp mặt tại hạng mục "Corporate Excellence Award" (Doanh nghiệp xuất sắc châu Á) nhờ duy trì thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh theo kế hoạch đề ra, tăng trưởng ổn định, không ngừng thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ, từ đó mang đến những trải nghiệm xuất sắc cho khách hàng.

Với chủ đề "Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai (Showcasing Future-Ready Enterprises)", chương trình giải thưởng năm nay đã tôn vinh những tổ chức và những nhà lãnh đạo tiên phong, chủ động thích ứng với tương lai giữa bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ và kinh tế toàn cầu có nhiều biến động.

Tiến sĩ Fong Chan Onn, Chủ tịch Enterprise Asia, nhấn mạnh trong bài phát biểu mở đầu: "Những doanh nghiệp thành công trong thời đại mới là những tổ chức dám thách thức chuẩn mực, đề cao sự phát triển bền vững và kiến tạo giá trị doanh nghiệp vượt lên trên lợi nhuận. Các đơn vị được vinh danh tối nay chính là biểu tượng của tầm nhìn và bản lĩnh - những điều sẽ góp phần định hình tương lai nền kinh tế Việt Nam".

Đây là lần thứ sáu liên tiếp MB nhận giải thưởng danh giá này

"Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình không ngừng đổi mới, sáng tạo và nâng tầm trải nghiệm khách hàng của MB. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho cam kết bền vững của ngân hàng trong việc tạo ra giá trị thiết thực, lâu dài cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng", đại diện MB chia sẻ.

MB hiện phục vụ 33 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, với tỉ lệ giao dịch trên kênh số đạt 98,6%, sánh ngang với các ngân hàng hàng đầu châu Á. Trong giai đoạn chiến lược 2022-2026, MB xác định chuyển đổi số không chỉ là mục tiêu, mà là công cụ then chốt để tạo ra những giá trị vượt trội cho khách hàng, thu hút khách hàng bằng trải nghiệm xuất sắc và một hệ sinh thái kết nối sâu rộng.

Tính đến nay, MB Group đạt quy mô tổng tài sản trên 1,3 triệu tỉ đồng, đứng Top 5 toàn ngành. Đây là kết quả của quá trình tăng trưởng quy mô bền vững trong nhiều năm liên tiếp, phản ánh năng lực huy động vốn ổn định, khả năng phục vụ đa dạng nhu cầu khách hàng và tầm nhìn mở rộng thị phần.

Đáng chú ý, đây cũng là năm đầu tiên MB góp mặt trong Big 5 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất, với số tiền đóng góp hơn 8.600 tỉ đồng. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của MB khi trở thành một trong những định chế tài chính có đóng góp nổi bật cho ngân sách Nhà nước.

Về giải thưởng APEA:

Ra đời từ năm 2007, Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương (APEA) được xem là một trong những giải thưởng danh giá nhất khu vực nhằm tôn vinh tinh thần doanh nhân xuất sắc, đổi mới không ngừng và năng lực lãnh đạo bền vững. Giải thưởng tạo nên một diễn đàn để các doanh nghiệp ghi nhận những thành tựu xuất sắc trong kinh doanh, từ đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xây dựng môi trường kinh doanh công bằng và nuôi dưỡng hệ sinh thái khởi nghiệp.

Giải thưởng hiện đã có mặt trên 16 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp châu Á. Với quy mô khu vực, APEA quy tụ các doanh nhân hàng đầu, trở thành mạng lưới kết nối đẳng cấp, đồng thời là tiếng nói chung đầy uy tín cho cộng đồng doanh nghiệp châu Á.

Minh Quân
từ khóa :
TPBank được vinh danh chuyển đổi số xuất sắc, ghi dấu nỗ lực bền bỉ trên hành trình chuyển đổi số

TPBank được vinh danh chuyển đổi số xuất sắc, ghi dấu nỗ lực bền bỉ trên hành trình chuyển đổi số

Ngân hàng 19:46

TPBank vừa được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025, khẳng định vai trò tiên phong của TPBank trong chuyển đổi số ngành ngân hàng.

Hiện thực hóa mục tiêu đưa dịch vụ công đến gần dân hơn

Hiện thực hóa mục tiêu đưa dịch vụ công đến gần dân hơn

Tài chính 10:40

Agribank cùng Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Hà Nội triển khai mô hình hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công tại điểm giao dịch của ngân hàng

F88 mang “cây ATM” đến tận tay người lao động bình dân

F88 mang “cây ATM” đến tận tay người lao động bình dân

Tài chính 14:44

F88 phát triển gói vay cầm cố Hạn mức tuần hoàn trên nền tảng số, giúp người lao động bình dân có thể rút tiền linh hoạt khi cần.

Pinetree phát hành và chào bán chứng quyền có đảm bảo

Pinetree phát hành và chào bán chứng quyền có đảm bảo

Tài chính 14:00

Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree thông báo về việc Chào bán 06 (sáu) Chứng quyền có bảo đảm (CW) như sau

Vietbank chào bán hơn 270,9 triệu cổ phiếu

Vietbank chào bán hơn 270,9 triệu cổ phiếu

Ngân hàng 10:53

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã VBB) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Petrovietnam và Vietcombank ký hợp đồng tín dụng hơn 1 tỉ USD

Petrovietnam và Vietcombank ký hợp đồng tín dụng hơn 1 tỉ USD

Ngân hàng 10:52

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ký kết 2 hợp đồng tín dụng hơn 1 tỉ USD

App TPBank chinh phục Gen Z với loạt tiện ích “chuẩn chất Xinhiu”

App TPBank chinh phục Gen Z với loạt tiện ích “chuẩn chất Xinhiu”

Ngân hàng 14:45

Với bộ giao diện Em Xinh, thiệp ChatPay KOLs và thẻ Flash 2in1 phiên bản Em Xinh, App TPBank chính là “trợ thủ sống đỉnh” của Gen Z.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn